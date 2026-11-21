la excongresista negó promover violaciones, abusos contra menores de edad y tener una posición de mando en las Farc (Europa Press/Colprensa)

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Sandra Ramírez Lobo negó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conocer los relatos de víctimas que la señalan de haber promovido la explotación sexual de niñas dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en una diligencia virtual del 4 de noviembre de 2026 ante una subsala de la Sala de Reconocimiento de la entidad que abordó casos de violencia sexual, violencia reproductiva y reclutamiento de menores de 15 años.

La excongresista del Partido Comunes compareció ante la subsala, integrada por tres magistradas, y sostuvo que no tuvo conocimiento de los hechos narrados por víctimas con identidad reservada. También rechazó haber ejercido funciones de mando dentro de la guerrilla.

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Ramírez describió su trayectoria como la de una combatiente de base sin autoridad de dirección. “Yo fui guerrillera de base (...) Es el menor rango dentro de las Farc. Nunca ocupé puestos de mando ni dirección de las Farc. Nunca fui comandante”, afirmó ante la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán en la sesión a la que tuvo acceso Semana. Para respaldar esa versión, enumeró labores cotidianas en los campamentos: buscar leña y agua, construir trincheras, ordeñar vacas y cuidar gallinas.

Sandra Ramírez negó haber tenido mando en las Farc

La compareciente cuestionó además que las declaraciones la identificaran con el nombre de Griselda Lobo, usado durante su permanencia en las Farc (@SandraComunes / X)

La compareciente relató que ingresó a la guerrilla en 1982, en el frente 12, que operaba en el Guaviare, y que en sus primeras semanas recibió capacitación en primeros auxilios en Matanza, Santander. Sandra Ramírez contó que se unió a la organización a los 17 años, después de que su familia la presionara para casarse, cuando aspiraba a estudiar medicina.

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Desde 1983, dijo, integró el cuerpo de seguridad de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador y máximo jefe de las Farc, con quien mantuvo una relación durante décadas. Insistió en que esa cercanía no le confirió privilegios ni autoridad: “Yo hice parte del cuerpo de seguridad de Manuel Marulanda, no fui mando, no estuve al mando dentro de las Farc”.

Los testimonios expuestos ante la JEP

Ramírez describió su trayectoria como la de una combatiente de base sin autoridad de dirección (Álvaro Tavera/Colprensa)

Tras cerca de siete horas de audiencia, la magistrada presentó apartes de la declaración anónima de una víctima. El testimonio atribuyó a Ramírez haber entregado ropa interior a niñas y jóvenes en un campamento y haberles indicado que desfilaran ante tropas de la guerrilla.

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Sin embargo, la señalada respondió que desconocía esa narración y negó que los hechos hubieran sucedido. “Señoría, no tengo conocimiento de esos relatos que está haciendo la víctima. No ocurrieron”, dijo, y reiteró: “En absoluto, no tengo conocimiento de que se dieran esos relatos”.

La compareciente cuestionó además que las declaraciones la identificaran con el nombre de Griselda Lobo, usado durante su permanencia en las Farc.

La compareciente relató que la cercanía con Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador y máximo jefe de esa guerrilla, no le confirió privilegios ni autoridad (@valen20011/X)

“Yo hice parte del cuerpo de seguridad de Manuel Marulanda, no fui mando, no estuve al mando dentro de las Farc. Eso no ocurrió. No sé por qué dicen Griselda Lobo, yo le pregunto a su señoría por qué en ese relato me dicen Griselda Lobo (...) Yo lo he relatado, fui una guerrillera de base y ya conté qué función cumplí”, insistió Ramírez en su defensa.

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Lo que abordó la diligencia y lo que no precisó la declaración

La audiencia también incluyó referencias a la Octava Conferencia de las Farc, celebrada en 1993, y a propuestas relacionadas con la planificación para las guerrilleras. Esos elementos fueron descritos en el material de la diligencia, pero no se informó de una determinación judicial que estableciera responsabilidades de Ramírez a partir de ellos.

La defensa de Ramírez giró en torno a dos puntos: desconocer los hechos atribuidos por las víctimas y rechazar haber ocupado una posición de mando. La diligencia abordó reclutamiento de menores, violencia sexual y violencia reproductiva, aunque el contenido conocido de la comparecencia no recoge una negación textual y específica de Ramírez sobre abortos ni detalla una conclusión de la JEP sobre la credibilidad de las versiones confrontadas.

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