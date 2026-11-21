La Semana Santa de Sevilla (Adobe Stock).

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La música que acompaña a los pasos en la calle podría empezar a pasar por caja. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y los representantes de los consejos, federaciones y agrupaciones de hermandades y cofradías de Semana Santa de las capitales andaluzas y de Jerez de la Frontera (Cádiz) han abierto el diálogo para estudiar la posible aplicación de un canon por la interpretación pública de marchas procesionales protegidas por derechos de autor.

Este primer acercamiento formal tuvo lugar este viernes, 20 de noviembre, en la sede de la entidad en Sevilla, según ha informado la SGAE. El encuentro se desarrolló en “un clima de entendimiento” y permitió profundizar en los procedimientos vinculados a los derechos de autor de esta manifestación artística, profundamente arraigada en la identidad cultural de Andalucía.

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Durante la reunión, la SGAE explicó el funcionamiento y el fundamento legal de estas tarifas, mientras que los responsables cofrades trasladaron sus consideraciones sobre las particularidades de estas celebraciones. Como entidad sin ánimo de lucro de gestión colectiva de propiedad intelectual, la SGAE recordó que la Ley de Propiedad Intelectual exige autorización para interpretar públicamente obras de su repertorio y remunerar a los autores, una norma que afecta a procesiones de Semana Santa, estaciones de penitencia, procesiones de gloria y actos similares.

Representantes de SGAE y de las hermandades andaluzas, en la sede de la entidad en Sevilla. (SGAE)

Asimismo, el director de la SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, José Lucas Chaves, calificó de “fundamental” el papel cultural de las hermandades en la difusión y promoción de los autores procesionales, y consideró que ambas partes son un “binomio esencial” para desarrollar la obra de este colectivo, cuyo patrimonio musical se transmite de generación en generación y crece con nuevas creaciones.

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Las cofradías piden aclarar el alcance y los criterios del canon

Por su parte, los presidentes de los consejos, agrupaciones y federaciones cofrades agradecieron en un comunicado la disposición de la SGAE a escuchar sus planteamientos. Según explicaron, en los próximos días remitirán a la entidad un escrito con las cuestiones que siguen pendientes de aclarar: el alcance del posible canon, los criterios para su aplicación y las consecuencias que podría tener para las hermandades.

Imágenes de las procesiones de hacen estación de penitencia el Sábado Santo en Sevilla (Joaquín Corchero/Europa Press)

En la misma nota, las cofradías expresaron su “reconocimiento y admiración” por la labor de los compositores y recordaron que su obra forma parte del patrimonio musical de esta manifestación religiosa, a cuya conservación y difusión contribuyen las propias hermandades. Asimismo, señalaron que comprenden el interés de los autores por proteger los derechos derivados de sus creaciones y mantienen su voluntad de avanzar en el diálogo desde el respeto mutuo.

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Esta defensa de los creadores es también uno de los objetivos de la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (Musapro), constituida en 2025 y que reúne a más de 125 compositores, herederos y estudiosos. La cita de este viernes en Sevilla da continuidad a la reunión que la SGAE mantuvo el pasado mes de octubre con Musapro y con la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) para abordar los derechos de los autores de música sacra procesional.