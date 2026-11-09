Investigan muerte de joven egresado del Gimnasio Moderno en Bogotá: tenía un impacto de bala en su cuerpo

Las autoridades hallaron el cuerpo de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en el barrio Paraíso, en los cerros orientales de Bogotá (Redes sociales)

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La Policía Judicial investiga la muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, un joven de 27 años hallado sin vida el viernes 6 de noviembre en el barrio Paraíso, en los cerros orientales de Bogotá, dentro de la localidad de Chapinero.

El cuerpo presentaba una herida causada por arma de fuego, de acuerdo con los primeros datos del caso. Las autoridades todavía no establecen el móvil del ataque ni la secuencia de hechos previa al hallazgo.

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La investigación busca determinar qué ocurrió desde que Vargas Quevedo salió de Bogotá rumbo a una finca en las afueras de la ciudad hasta el momento en que fue encontrado.

Los investigadores también intentan ubicar la camioneta blindada en la que viajaba y sus teléfonos celulares, objetos que continúan desaparecidos.

Ramsés Felipe Vargas Quevedo perdió la comunicación con su madre durante su desplazamiento hacia una finca en las afueras de la ciudad (gimnasiomoderno/IG)

La comunicación con su madre se interrumpió durante el recorrido

Los relatos conocidos por las autoridades, a través de personas cercanas a la familia, indican que el joven perdió contacto con su madre cuando se dirigía a la finca.

Sus allegados dejaron de recibir noticias suyas después de su salida de Bogotá. El vehículo que conducía era una camioneta blindada nueva que, según la información entregada sobre el caso, había sido un regalo de su familia.

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La desaparición de la comunicación se convirtió en uno de los elementos centrales para reconstruir las últimas horas de Vargas Quevedo. Por ahora, no se conoce qué ocurrió durante el trayecto ni cómo llegó al sector de Chapinero donde apareció su cuerpo.

Fuentes de la Policía indicaron que el hallazgo se produjo cerca de las 6:00 a. m. del viernes 6 noviembre. La ubicación del joven en el barrio Paraíso abrió nuevas preguntas para los investigadores, que concentran sus tareas en establecer el recorrido que realizó antes de morir.

El cuerpo fue localizado a las seis de la mañana con una herida causada por arma de fuego (Eaab)

El paradero del vehículo representa uno de los principales interrogantes de la investigación. Las autoridades no han logrado determinar dónde se encuentra la camioneta en la que se movilizaba el joven.

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Tampoco hay información sobre los teléfonos celulares de Vargas Quevedo. La ubicación de esos dispositivos podría aportar elementos para conocer sus comunicaciones y movimientos antes del ataque.

La Policía Judicial reúne y analiza el material probatorio disponible. Las diligencias buscan precisar si hubo otras personas involucradas, identificar eventuales testigos y establecer las circunstancias en las que se produjo la herida de arma de fuego.

La familia espera los resultados de esas indagaciones. Hasta el momento, no se han esclarecido las razones del homicidio.

El Gimnasio Moderno despidió a su exalumno graduado en 2013

Tras conocerse la muerte, el Gimnasio Moderno, colegio del que Ramsés Felipe Vargas Quevedo se graduó en 2013, publicó un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares, amigos y antiguos compañeros.

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El Gimnasio Moderno expresó condolencias a los allegados de Vargas Quevedo, quien se graduó en esa institución en 2013 (gimnasiomoderno/IG)

La institución recordó la imagen que conservaban de él durante su etapa escolar. En su comunicado, señaló que sus compañeros, a través de las páginas de la publicación estudiantil El Aguilucho, “lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en el colegio”.

El colegio vinculó ese recuerdo con las relaciones que se construyen durante los años de formación académica y que permanecen después de terminar las clases.

“Hoy, aquellas palabras cobran un significado especial y nos recuerdan que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre”, expresó la institución en su publicación.

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El mensaje incluyó un acompañamiento a las personas más cercanas al joven. El Gimnasio Moderno manifestó: “Abrazamos con inmenso cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de promoción”.

Mientras la comunidad educativa lamenta la muerte de su exalumno, la familia espera avances de las entidades encargadas de esclarecer el caso.