Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió investigar las denuncias de espionaje y presuntas irregularidades en la DNI: “Deja muchas dudas”

El alto funcionario rechazó las revelaciones de un supuesto espionaje al interior de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro

José Manuel Restrepo (Cristian Bayona-Colprensa-@DNI_Colombia-X)
El pronunciamiento de José Manuel Restrepo fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Cristian Bayona-Colprensa-@DNI_Colombia-X)
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La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría contemplado la supuesta instalación de micrófonos y sistemas de geolocalización en los vehículos asignados a la protección de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

Así consta en un documento de carácter reservado al que accedió la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. El informe también recoge supuestas maniobras para incidir en las elecciones presidenciales, además de señalamientos sobre el uso de recursos y los procedimientos de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Por esta razón, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, pidió investigar las denuncias de supuesto espionaje y de presuntas irregularidades en la entidad.

José Manuel Restrepo (@jrestrp/X)
José Manuel Restrepo aseguró que las revelaciones merecen "una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos" (@jrestrp/X)

En su cuenta oficial de X, el funcionario afirmó que cada noticia del reporte “es más preocupante que el anterior”. Asimismo, señaló que el supuesto abuso y el “mal uso” en la DNI en el Gobierno de Gustavo Petro deja muchas dudas y una preocupación de fondo.

José Manuel Restrepo aseguró en su publicación que “todo apunta” a un supuesto ataque de la democracia en el país.

“Cada noticia de este reporte es más preocupante que la anterior !!! El reportado abuso y mal uso del gobierno anterior de la DNI (Dirección Nacional de inteligencia) deja muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr y todo apunta a un ataque a la democracia misma!!! (sic)”, indicó.

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Así las cosas, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que las revelaciones de Noticias Caracol merecen una investigación de fondo y de ser necesario actuaciones contra los responsables directos e indirectos.

“Esto merece una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos (sic)”, aseveró.

José Manuel Restrepo aseguró que “todo apunta” a un supuesto ataque de la democracia en Colombia (@jrestrp/X)
José Manuel Restrepo aseguró que “todo apunta” a un supuesto ataque de la democracia en Colombia (@jrestrp/X)

Detalles de la investigación

Un informe reservado de 26 páginas planteó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría evaluado la supuesta instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización en vehículos asignados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

El documento, al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, incluyó además referencias a presuntas acciones para incidir en las elecciones presidenciales. También expuso cuestionamientos por el destino de recursos y por procedimientos ejecutados dentro de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.

El reporte fue elaborado en julio de 2026 como parte del proceso de empalme y fue entregado al nuevo director de la agencia. Su contenido reunió fotografías, documentos y análisis sustentados en información aportada por funcionarios de la propia DNI acerca de la administración previa.

Uno de los puntos examinados fue el Decreto 0563, firmado el 3 de junio de 2026. La norma otorgó a la DNI participación en la distribución de vehículos destinados a los esquemas de seguridad de antiguos mandatarios.

Según el informe, esa disposición habría abierto la posibilidad de que la agencia interviniera en la asignación de automotores que, después, podían ser utilizados en presuntas tareas de seguimiento e inteligencia contra las personas bajo protección.

Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro (Colprensa-DNI)
Documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia advierten sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno de Gustavo Petro (Colprensa-DNI)

El decreto fue expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. El texto estableció que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la DNI participarían en la asignación de los vehículos para los esquemas de protección y seguridad.

Una fuente humana citada en el documento sostuvo que la entidad tenía previsto acondicionar esos automotores con micrófonos y dispositivos GPS. El reporte cuestionó que una agencia de inteligencia interviniera en ese proceso y sugirió que la medida buscaba conocer los desplazamientos de expresidentes y exvicepresidentes.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, afirmó ante Noticias Caracol que la agencia habría excedido sus atribuciones si se confirmaba una intervención de ese tipo.

“Aunque es difícil poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos, pues claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”, afirmó.

Restrepo indicó que la colocación de micrófonos, cámaras o equipos de rastreo en los vehículos de los protegidos habría implicado una actuación prohibida para la entidad, debido a que involucraba un ámbito ajeno a sus funciones.

El informe también describió una supuesta estrategia para facilitar el regreso de funcionarios cercanos al gobierno de Petro tras el relevo en la administración. De acuerdo con el documento, algunas personas habrían sido declaradas insubsistentes sin justificación ni respeto por el debido proceso, con la expectativa de que luego obtuvieran decisiones judiciales favorables y fueran reincorporadas a la DNI.

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