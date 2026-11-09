Abelardo de la Espriella ordenó despliegue militar en el Cauca tras atentado con drones en el peaje de Villa Rica: “El Estado no se arrodilla”

El mensaje de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia)

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En Colombia se han registrado ataques armados en distintas regiones, que afectaron infraestructuras, población civil y los corredores de la Vía Panamericana en el departamento del Cauca.

El más reciente tuvo como objetivo el peaje de Villa Rica, ubicado en el norte del departamento, a unos 30 minutos de Cali, capital del Valle del Cauca, y volvió a poner bajo alerta una ruta clave para la conexión entre el suroccidente del país y otras regiones.

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Por este motivo, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentando y ordenó una despliegue militar en la zona. Afirmó en su cuenta oficial de X que los violentos no intimidarán al país y que el Estado los enfrentará con toda su fuerza.

Abelardo de la Espriella condenó el atentando y ordenó una despliegue militar en Villa Rica (@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡No nos van a intimidar! A los violentos los vamos a enfrentar con toda la fuerza del Estado. Condeno con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con explosivos lanzados desde drones contra el peaje de Villarrica, en el norte del Cauca”. señaló.

Según el mandatario colombiano, los criminales pretenden sembrar miedo y paralizar las vías del país. Por esa razón, aseguró que quienes tengan esas intenciones “se equivocan” e insistió en que el Estado no se arrodillará ante los criminales.

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“Estos criminales pretenden sembrar el miedo, paralizar nuestras vías y someter a los colombianos mediante la violencia. ¡Se equivocan! En la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales", indicó el mandatario.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que ordenó el despliegue inmediato de la fuerza pública en el Cauca para asegurar la zona, proteger a la población y dar con los responsables.

“He ordenado el despliegue inmediato de nuestra Fuerza Pública para asegurar la zona, proteger a la población y dar con el paradero de los responsables”, expresó.

El jefe de Estado aseguró que los “narcoterroristas” tienen los días contados y que no habrá escondite para ninguno en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Cauca no será territorio para los violentos.

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Abelardo de la Espriella aseguró que los “narcoterroristas” tienen los días contados y que no habrá escondite para ninguno en Colombia (Cristian Bayona/Colprensa)

“¡A las organizaciones narcoterroristas les advierto: tienen los días contados! ¡No habrá escondite ni rincón de Colombia donde puedan actuar con impunidad! ¡El Cauca no será territorio de los violentos!”, aseveró.

Detalles del ataque

El ataque contra el peaje de Villa Rica reactivó las alertas de seguridad en uno de los corredores viales más transitados del suroccidente de Colombia. El punto afectado está en el norte del Cauca, a cerca de 30 minutos de Cali, capital del Valle del Cauca.

La Tercera División del Ejército Nacional indicó que soldados del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, perteneciente a la Brigada 29, respondieron al ataque. La institución atribuyó de forma preliminar la acción a integrantes de la estructura Jaime Martínez, vinculada a alias Iván Mordisco.

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De acuerdo con el Ejército, la incursión habría sido una respuesta a las operaciones ejecutadas en días recientes contra ese grupo. Una persona civil sufrió heridas leves y no hubo militares lesionados. La fuerza pública permaneció para proteger a civiles y controlar la vía.

El episodio se incorporó a una serie de hechos violentos que afectaron al Cauca, donde las organizaciones ilegales dirigieron acciones contra obras públicas y civiles. La Vía Panamericana concentró preocupación por su papel en el traslado de pasajeros y mercancías entre municipios del suroccidente.

Las disidencias de las Farc serían las presuntas responsables del ataque (Captura de pantalla @oscar10solarte/X)

Tras lo ocurrido, las autoridades recomendaron no circular por el sector hasta que concluyeran las inspecciones y se establecieran condiciones para restablecer el tránsito. La medida buscó reducir riesgos para los usuarios de esa vía.

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Datos de la Fundación Ideas para la Paz señalaron que la fuerza pública contabilizó 716 ataques con drones desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026. Durante 2026 se produjeron 318 casos, una frecuencia equivalente a un hecho cada 20 horas o a 8,2 ataques semanales.

Agosto acumuló 56 ataques y fue el mes con más incidentes del período examinado por la FIP. El 71% se concentró en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, departamentos donde estos artefactos ampliaron los riesgos para la población civil.

El estudio atribuyó el 95% de los casos al Estado Mayor Central (EMC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al primero le adjudicó el 72% de las acciones y a la segunda organización, el 23%, lo que mostró el uso ofensivo de aeronaves no tripuladas.

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