“Lo único que podía hacer era correr”: completó 140 ultramaratones en un año pese a luchar contra una hernia y batió un récord mundial

El británico de 36 años completa 140 pruebas en doce meses, recorre 9.630,8 kilómetros y recibe el certificado oficial tras sobreponerse a una operación de hernia (Captura de video)

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Edward Molineaux, entrenador personal de 36 años oriundo de Willenhall, en las Midlands Occidentales de Inglaterra, batió el récord mundial de ultramaratones completados en un año al acumular 140 pruebas entre el 10 de abril de 2025 y el 9 de abril de 2026. En total, cubrió 9.630,8 kilómetros en doce meses, pese a recuperarse de una operación de hernia y enfrentar lesiones que lo obligaron, en ciertos tramos, a completar etapas con bastón de senderismo.

Según informó el diario británico The Mirror, la hazaña resulta aún más notable porque la inició apenas tres días después de cerrar otra marca: la de más medias maratones en un año, con 465 pruebas entre 2024 y 2025. Sin período de recuperación de por medio, el atleta apostó por una disciplina más exigente. Un ultramaratón es cualquier distancia que supere los 42,195 kilómetros de la maratón convencional, y el deportista fue considerablemente más allá en decenas de ocasiones.

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El desglose de las 140 competencias incluye diez pruebas de 160 kilómetros completadas en un solo año

El detalle de las 140 competencias revela la escala del esfuerzo: las categorías principales incluyeron 62 pruebas de 50 kilómetros (31 millas), 21 de 64 kilómetros (40 millas), 23 de 80 kilómetros (50 millas), seis de 100 kilómetros (62 millas) y diez de 160 kilómetros (100 millas), además de otras distancias que van de 51 a 146 kilómetros. El deportista promedió casi 27 kilómetros diarios, el equivalente a una media maratón cada 24 horas durante un año entero.

Tres certificados enmarcados acreditan las marcas mundiales alcanzadas por Edward Molineaux en pruebas de media maratón y ultramaratón (Captura de video)

Según el medio, uno de los tramos más exigentes del año fue una prueba de aproximadamente 174 kilómetros disputada entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Días después, cubrió 146 kilómetros en una jornada de 24 horas sobre pista y disputó dos salidas de 50 kilómetros en los días siguientes. La semana más intensa incluyó 100 kilómetros el lunes, 174 distribuidos entre miércoles y jueves, y una prueba de 50 kilómetros el viernes.

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La hernia, el dolor en el pie y una lesión en el isquiotibial pusieron a prueba su resistencia física

Las complicaciones físicas fueron una constante. “Algunas veces me inflamaba gravemente por la prueba de la noche anterior y tenía que volver a salir al día siguiente. Otras, terminé los ultras sin dormir nada”, declaró el atleta al diario. El golpe más duro llegó durante una competencia de 160 kilómetros entre Tamworth y Birmingham: “Me lastimé el dedo del pie en plena noche y tuve que cubrir 80 kilómetros con el dedo ardiendo”, relató.

A eso se sumó una lesión en el isquiotibial que lo llevó a terminar varias jornadas apoyado en un bastón. “Cada vez que me movía, cojeaba”, admitió. También padeció un nervio atrapado por la mochila que tardó casi un mes en resolverse. En uno de los períodos más intensos, completó 160 kilómetros al terminar su turno de trabajo para sostener el ritmo de tres pruebas semanales: “Eso me llevó 30 horas”, señaló.

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El corredor distribuye sus 140 desafíos entre recorridos de 50, 64, 80 y 100 kilómetros, además de otras distancias de hasta 146 (Captura de video)

El corredor atribuye su rendimiento al entrenamiento mental y a la programación del subconsciente

El corredor no limitó su preparación a lo físico. Estudió libros de psicología y técnicas de sugestión para fortalecer su mente ante cada desafío. “Establezco que puedo hacerlo, y así lo hago. Todo está en el subconsciente. Engaño a mi mente para que crea que algo ocurrió antes de que ocurra. Mi marca es única porque todos apuntan a los 50 kilómetros; la mía es mucho más ambiciosa, por eso es más difícil”, explicó.

El deportista se volcó al atletismo de fondo durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19, mientras se recuperaba de la cirugía. “Amaba el boxeo, pero me tomó unos dos años volver a mover el cuerpo con normalidad. Lo único que podía hacer era correr”, contó en declaraciones previas recogidas por medios británicos. Esa restricción física fue el punto de partida de una carrera de alto rendimiento.

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El 28 de junio de 2026, la organización Official Record Breakers le entregó el certificado oficial que acredita la nueva marca mundial. Semanas antes de esa ceremonia, el atleta fue atropellado por un automóvil durante un entrenamiento, un incidente que lo dejó fuera de competencia temporalmente y del que, según medios locales, se encuentra en recuperación.