Tendencias

Pan, miel y 200 kilómetros semanales: la estricta rutina del maratonista récord Sabastian Sawe

El atleta de 31 años combina dos turnos de actividad física, recuperación y una estrategia nutricional ajustada a las exigencias de la larga distancia

Sebastian Sawe
Sabastian Sawe fijó la marca mundial de maratón en 1:59:30 durante la competencia de Londres. (xBEAUTIFULxSPORTS TobiasxLacknerx)
Guardar

Sabastian Sawe, corredor keniano de 31 años y plusmarquista mundial de maratón desde su registro de 1:59:30 en Londres en 2026, construye su preparación lejos de fórmulas llamativas. Su jornada combina alto kilometraje, sesiones en altura, descanso y una alimentación que prioriza productos cotidianos.

El desayuno de Sawe antes de una carrera importante cabe en pocas palabras: dos rebanadas de pan, miel y té. Esa elección, que el atleta describió, resume un método cuyo eje es la dieta y la rutina diaria de un maratonista de élite.

PUBLICIDAD

Pan con miel y té, la comida previa

Antes de competir, Sabastian Sawe recurre a una comida simple y conocida por su organismo. El pan y la miel aportan carbohidratos, que son la fuente de energía prioritaria en las pruebas de resistencia, mientras que el té forma parte de su costumbre previa a correr. “Desayuné dos rebanadas de pan, miel y té”, relató el atleta a Men’s Health.

El keniano no mencionó preparaciones complejas ni alimentos poco habituales para el día de carrera. Esa decisión responde a una práctica frecuente entre fondistas: evitar cambios de última hora y elegir productos que ya se probaron en entrenamientos y competencias anteriores. La tolerancia digestiva es un factor relevante en el maratón, donde cualquier molestia puede alterar el ritmo y la hidratación.

PUBLICIDAD

Sebastian Sawe

La alimentación previa no se agota en el desayuno. En las semanas de trabajo, un corredor que acumula grandes cargas necesita disponer de energía antes de las sesiones y recuperar los nutrientes que pierde después. En ese esquema, los carbohidratos permiten reponer las reservas musculares; las proteínas colaboran con la recuperación, y los líquidos ayudan a compensar las pérdidas derivadas del esfuerzo.

La estrategia de Sawe también contempla el entrenamiento digestivo para asimilar más de 110 gramos de carbohidratos por hora durante la competencia. El objetivo es que el organismo pueda recibir combustible mientras sostiene un esfuerzo prolongado, sin que la ingesta afecte su rendimiento.

El jugo de manzana que eligió después de competir

Después de correr en Londres, Sawe contó que celebró con un jugo de manzana. El dato muestra la continuidad de una pauta sin grandes excesos: alimentos cotidianos y elecciones que el atleta integra a su rutina.

La recuperación comienza apenas termina el entrenamiento o la carrera. Tras una sesión exigente, la alimentación busca reponer carbohidratos, líquidos y sales minerales, además de aportar proteínas. La cantidad necesaria no es igual para todas las personas. Cambia según la duración e intensidad de la actividad, el peso corporal, el clima y los objetivos de cada deportista.

La planificación nutricional del atleta busca asimilar más de 110 gramos de carbohidratos por hora de carrera. (REUTERS/Matthew Childs)
La planificación nutricional del atleta busca asimilar más de 110 gramos de carbohidratos por hora de carrera. (REUTERS/Matthew Childs)

Por eso, el menú de Sawe no debe interpretarse como una indicación general para cualquier corredor. Su dieta se inserta en un programa diseñado para un atleta profesional, con sesiones de alta exigencia, seguimiento de su equipo y una adaptación construida durante años. Para quienes preparan una prueba de fondo, la referencia útil es la constancia: ensayar la alimentación antes de usarla en una carrera.

La rutina de Sawe supera los 200 kilómetros por semana

La base física de la preparación de Sabastian Sawe es el kilometraje. El atleta explicó que suele correr unos 200 kilómetros semanales y que, en algunos períodos, descansa los domingos. En otros, completa una semana entera de actividad. “A veces descanso los domingos. Pero otras veces mi semana entera es correr”, afirmó.

Ese volumen equivale a una media cercana a 28 kilómetros diarios si se repartiera en siete jornadas, aunque la carga real varía según el momento de la preparación. Las semanas no son idénticas: los corredores alternan fondos largos, trabajos de ritmo, sesiones más suaves y días destinados a disminuir el desgaste.

El entrenamiento de larga distancia demanda tiempo para adaptarse. Aumentar los kilómetros de manera rápida puede elevar el riesgo de molestias y lesiones. Sawe llegó a ese nivel después de años de carrera competitiva y bajo la supervisión de su entorno de preparación.

Kelvin Kiptun y Sebastian Sawe
Kelvin Kiptun y Sebastian Sawe.

El entrenamiento en altura ordena sus días en Kenia

Sawe se prepara en la región del valle del Rift, en Kenia, con trabajo en áreas próximas a Kapsabet e Iten, situadas entre los 2.000 y los 2.400 metros de altitud. La altura forma parte del entorno habitual de numerosos fondistas kenianos y condiciona tanto los ritmos como la recuperación entre sesiones.

Su jornada suele dividirse en dos momentos. La primera sesión tiene lugar temprano; después vienen el desayuno y el descanso. Por la tarde realiza un segundo entrenamiento de menor carga. A esa secuencia se suman las comidas, el sueño, los masajes y las tareas de recuperación.

La organización diaria permite sostener el volumen semanal sin convertir cada salida en un esfuerzo máximo. El descanso ocupa un lugar concreto en ese sistema, aunque el corredor tenga semanas sin un día libre completo. Dormir, bajar la intensidad cuando corresponde y atender las señales del cuerpo son parte del trabajo que no se ve durante las carreras.

Correr sin música es parte de su forma de entrenar

El atleta también explicó que no utiliza música mientras corre. Prefiere escuchar sus sensaciones y concentrarse en el paso, la respiración y los pensamientos que aparecen durante las sesiones. “Creo que a veces es bueno escuchar tus sensaciones”, señaló al hablar de ese hábito.

Antes de una competencia, en cambio, bailar puede servirle para desconectar. Son dos gestos que acompañan una preparación estructurada: concentración durante los entrenamientos y una vía breve para aliviar la tensión fuera de ellos.

La rutina de Sawe combina así comida sencilla, alto kilometraje, sesiones en altura y recuperación planificada. El récord de Londres puso su nombre en primer plano, pero el día a día del corredor se apoya en la repetición de esos hábitos mucho antes de llegar a la línea de salida.

Temas Relacionados

KeniaNutriciónMaratónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta por El Niño: cómo impacta el fenómeno en la crecida del río Uruguay y qué proyectan en el Paraná

Las lluvias asociadas al ciclo climático ya forzaron evacuaciones en Corrientes y Entre Ríos, mientras los organismos advierten que el escenario puede agravarse durante los próximos meses

Alerta por El Niño: cómo impacta el fenómeno en la crecida del río Uruguay y qué proyectan en el Paraná

Scarlett Johansson evoca el glamour del viejo Hollywood: las claves de su vestido rojo de Prada

La actriz neoyorquina acaparó todas las miradas en el Festival de Cine de Londres con un diseño monocromático. Los detalles

Scarlett Johansson evoca el glamour del viejo Hollywood: las claves de su vestido rojo de Prada

Cómo organizar el freezer para comer sano toda la semana y resolver cenas en minutos

Contar con ingredientes crudos o cocidos, listos para combinar, permite preparar platos equilibrados sin recurrir a opciones menos nutritivas por falta de tiempo. Nutricionistas explican a Infobae cómo planificar las compras, conservar los alimentos y descongelarlos de forma segura

Cómo organizar el freezer para comer sano toda la semana y resolver cenas en minutos

9 prendas qué no se deben planchar con vapor y cuáles son las alternativas

El calor húmedo puede alterar forma, color o acabados en diversos materiales. Revisar etiquetas de cuidado permite elegir métodos seguros para quitar arrugas y preservar cada pieza

9 prendas qué no se deben planchar con vapor y cuáles son las alternativas

Cómo eliminar el polvo de casa y evitar que vuelva a aparecer a las pocas horas

Algunas prácticas de limpieza y mantenimiento permiten limitar las partículas que ingresan desde el exterior y se acumulan en muebles, pisos y rincones

Cómo eliminar el polvo de casa y evitar que vuelva a aparecer a las pocas horas

DEPORTES

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

La contundente respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores

La reacción de Tomás Aranda al ver que Messi lo incluyó en su lista de las 10 mayores promesas del fútbol: “Es un honor”

“¡La atajada de la temporada!”: la impactante salvada de un ex arquero de la selección argentina que hace furor en la Premier

TELESHOW

A qué se dedica Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que encontró su pasión fuera del mundo artístico

A qué se dedica Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que encontró su pasión fuera del mundo artístico

Antonio López, exparticipante de MasterChef: “Estuve muy enfermo y estoy volviendo a aprender muchas cosas básicas”

Nació Kimi, el segundo hijo de Jesica Cirio

La palabra de Gustavo Yankelevich sobre su nieta Azul tras la valiente confesión de Valentín: “Ella también sufrió mucho”

La profunda confesión de Iván Noble: “Yo empecé a creer en Dios hace dos meses”

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

“Hablar, sanar y vivir”: la campaña dominicana que busca promover el diálogo sobre la salud mental

Costarricense murió ahogado en poza del Río Cuarto, tras no poder salir del agua por sus propios medios

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba