Pan, miel y 200 kilómetros semanales: la estricta rutina del maratonista récord Sabastian Sawe

Sabastian Sawe fijó la marca mundial de maratón en 1:59:30 durante la competencia de Londres. (xBEAUTIFULxSPORTS TobiasxLacknerx)

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Sabastian Sawe, corredor keniano de 31 años y plusmarquista mundial de maratón desde su registro de 1:59:30 en Londres en 2026, construye su preparación lejos de fórmulas llamativas. Su jornada combina alto kilometraje, sesiones en altura, descanso y una alimentación que prioriza productos cotidianos.

El desayuno de Sawe antes de una carrera importante cabe en pocas palabras: dos rebanadas de pan, miel y té. Esa elección, que el atleta describió, resume un método cuyo eje es la dieta y la rutina diaria de un maratonista de élite.

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Pan con miel y té, la comida previa

Antes de competir, Sabastian Sawe recurre a una comida simple y conocida por su organismo. El pan y la miel aportan carbohidratos, que son la fuente de energía prioritaria en las pruebas de resistencia, mientras que el té forma parte de su costumbre previa a correr. “Desayuné dos rebanadas de pan, miel y té”, relató el atleta a Men’s Health.

El keniano no mencionó preparaciones complejas ni alimentos poco habituales para el día de carrera. Esa decisión responde a una práctica frecuente entre fondistas: evitar cambios de última hora y elegir productos que ya se probaron en entrenamientos y competencias anteriores. La tolerancia digestiva es un factor relevante en el maratón, donde cualquier molestia puede alterar el ritmo y la hidratación.

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La alimentación previa no se agota en el desayuno. En las semanas de trabajo, un corredor que acumula grandes cargas necesita disponer de energía antes de las sesiones y recuperar los nutrientes que pierde después. En ese esquema, los carbohidratos permiten reponer las reservas musculares; las proteínas colaboran con la recuperación, y los líquidos ayudan a compensar las pérdidas derivadas del esfuerzo.

La estrategia de Sawe también contempla el entrenamiento digestivo para asimilar más de 110 gramos de carbohidratos por hora durante la competencia. El objetivo es que el organismo pueda recibir combustible mientras sostiene un esfuerzo prolongado, sin que la ingesta afecte su rendimiento.

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El jugo de manzana que eligió después de competir

Después de correr en Londres, Sawe contó que celebró con un jugo de manzana. El dato muestra la continuidad de una pauta sin grandes excesos: alimentos cotidianos y elecciones que el atleta integra a su rutina.

La recuperación comienza apenas termina el entrenamiento o la carrera. Tras una sesión exigente, la alimentación busca reponer carbohidratos, líquidos y sales minerales, además de aportar proteínas. La cantidad necesaria no es igual para todas las personas. Cambia según la duración e intensidad de la actividad, el peso corporal, el clima y los objetivos de cada deportista.

La planificación nutricional del atleta busca asimilar más de 110 gramos de carbohidratos por hora de carrera. (REUTERS/Matthew Childs)

Por eso, el menú de Sawe no debe interpretarse como una indicación general para cualquier corredor. Su dieta se inserta en un programa diseñado para un atleta profesional, con sesiones de alta exigencia, seguimiento de su equipo y una adaptación construida durante años. Para quienes preparan una prueba de fondo, la referencia útil es la constancia: ensayar la alimentación antes de usarla en una carrera.

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La rutina de Sawe supera los 200 kilómetros por semana

La base física de la preparación de Sabastian Sawe es el kilometraje. El atleta explicó que suele correr unos 200 kilómetros semanales y que, en algunos períodos, descansa los domingos. En otros, completa una semana entera de actividad. “A veces descanso los domingos. Pero otras veces mi semana entera es correr”, afirmó.

Ese volumen equivale a una media cercana a 28 kilómetros diarios si se repartiera en siete jornadas, aunque la carga real varía según el momento de la preparación. Las semanas no son idénticas: los corredores alternan fondos largos, trabajos de ritmo, sesiones más suaves y días destinados a disminuir el desgaste.

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El entrenamiento de larga distancia demanda tiempo para adaptarse. Aumentar los kilómetros de manera rápida puede elevar el riesgo de molestias y lesiones. Sawe llegó a ese nivel después de años de carrera competitiva y bajo la supervisión de su entorno de preparación.

Kelvin Kiptun y Sebastian Sawe.

El entrenamiento en altura ordena sus días en Kenia

Sawe se prepara en la región del valle del Rift, en Kenia, con trabajo en áreas próximas a Kapsabet e Iten, situadas entre los 2.000 y los 2.400 metros de altitud. La altura forma parte del entorno habitual de numerosos fondistas kenianos y condiciona tanto los ritmos como la recuperación entre sesiones.

Su jornada suele dividirse en dos momentos. La primera sesión tiene lugar temprano; después vienen el desayuno y el descanso. Por la tarde realiza un segundo entrenamiento de menor carga. A esa secuencia se suman las comidas, el sueño, los masajes y las tareas de recuperación.

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La organización diaria permite sostener el volumen semanal sin convertir cada salida en un esfuerzo máximo. El descanso ocupa un lugar concreto en ese sistema, aunque el corredor tenga semanas sin un día libre completo. Dormir, bajar la intensidad cuando corresponde y atender las señales del cuerpo son parte del trabajo que no se ve durante las carreras.

Correr sin música es parte de su forma de entrenar

El atleta también explicó que no utiliza música mientras corre. Prefiere escuchar sus sensaciones y concentrarse en el paso, la respiración y los pensamientos que aparecen durante las sesiones. “Creo que a veces es bueno escuchar tus sensaciones”, señaló al hablar de ese hábito.

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Antes de una competencia, en cambio, bailar puede servirle para desconectar. Son dos gestos que acompañan una preparación estructurada: concentración durante los entrenamientos y una vía breve para aliviar la tensión fuera de ellos.

La rutina de Sawe combina así comida sencilla, alto kilometraje, sesiones en altura y recuperación planificada. El récord de Londres puso su nombre en primer plano, pero el día a día del corredor se apoya en la repetición de esos hábitos mucho antes de llegar a la línea de salida.