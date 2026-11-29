Los visitantes podrán elaborar muñecos de nieve con hielo real y decorar sus propias galletas. (Infobae Colombia)

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El Festival de Navidad de Salitre Mágico abrió sus puertas en Bogotá el viernes 27 de noviembre de 2026 con una propuesta que combina iluminación, escenarios interactivos, nieve artificial y actividades para diferentes públicos. La celebración estará disponible hasta el 25 de diciembre, con entradas desde $23.000.

La iniciativa incorpora más de un millón de luces a los espacios del parque de diversiones y ofrece experiencias relacionadas con las tradiciones decembrinas. Entre sus principales atractivos están el encendido de un árbol de 34 metros, la ambientación de cinco zonas temáticas y actividades especiales como la decoración de galletas y la elaboración de muñecos de nieve.

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La programación está dirigida a quienes buscan alternativas para disfrutar de la Navidad en la capital, con opciones que permiten elegir entre un recorrido por los escenarios temáticos o una experiencia que también incluya atracciones mecánicas.

Cinco escenarios temáticos hacen parte del Festival de Navidad

La celebración cuenta con cinco espacios diseñados para ofrecer diferentes actividades durante el recorrido. Cada uno tiene una ambientación particular y propuestas dirigidas a los asistentes.

El Buzón de Santa estará destinado a los niños que quieran dejar sus cartas a Papá Noel. Por su parte, Candyland tendrá figuras gigantes de dulces y decoraciones pensadas para tomar fotografías.

La Villa Navideña ofrecerá un ambiente para compartir en familia, mientras que la Zona Polar contará con nieve artificial y personajes temáticos con los que los visitantes podrán interactuar.

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A estos escenarios se suma una cabaña navideña, que tendrá una decoración especial para recorrer y fotografiar. El parque también dispondrá de más de 12 espacios instagrameables distribuidos por sus instalaciones.

Otro de los atractivos será el ingreso a Rueda Capital 360, incluido en los pasaportes. Desde esta estructura, ubicada a 50 metros de altura, los asistentes podrán observar el alumbrado navideño del parque y de la ciudad.

El Festival de Navidad de Salitre Mágico tendrá nieve artificial y un árbol de 34 metros que se iluminará con un espectáculo de música y luces. (Salitre Mágico)

Árbol de Navidad de 34 metros tendrá espectáculo de luces y música

Uno de los momentos principales de la programación será el encendido del árbol navideño, una estructura de 34 metros de altura que tendrá su presentación a las 6:00 p. m. durante las jornadas de apertura.

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El espectáculo estará acompañado de música, luces y personajes itinerantes. La agenda también contempla presentaciones en vivo de villancicos y canciones propias de la temporada decembrina.

Estas actividades hacen parte de la programación artística del festival y complementan el recorrido por las instalaciones. Los visitantes podrán asistir a las presentaciones durante el horario establecido para el evento.

La celebración navideña en Bogotá reúne más de un millón de luces, escenarios temáticos, nieve artificial y actividades para disfrutar durante la temporada decembrina. (Infobae Colombia)

Cuánto cuestan las entradas para Salitre Mágico en Navidad

El parque habilitó dos modalidades de ingreso, con tarifas que dependen de las actividades que quieran disfrutar los visitantes.

El Pasaporte Festival de Navidad tiene precios desde $23.000 y permite acceder a la experiencia navideña, incluidos los escenarios temáticos y las actividades contempladas en esta modalidad.

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La segunda alternativa es el Pasaporte Festival de Navidad + Nitro, con tarifas desde $64.900. Este paquete combina la programación decembrina con el acceso a las atracciones mecánicas incluidas en el pasaporte Nitro.

Los interesados también podrán participar en dos experiencias especiales que no están incluidas en el valor de los pasaportes:

Fábrica de Galletas: actividad en la que niños y adultos podrán decorar sus propias galletas.

Carpa Polar: espacio destinado a la elaboración de muñecos de nieve con hielo real.

Ambas propuestas tienen un costo adicional al de la entrada, por lo que quienes quieran participar deberán pagar el valor correspondiente a cada actividad.

Fechas y horarios para visitar el Festival de Navidad 2026

La programación no estará disponible todos los días. Según el calendario anunciado por Salitre Mágico, el evento tendrá diez jornadas entre noviembre y diciembre.

Las fechas confirmadas son:

El Festival de Navidad abrirá de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. en diez fechas seleccionadas entre el 27 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026. (Salitre Mágico)

Durante estas jornadas, el horario será de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. El festival tendrá una operación independiente de los horarios habituales del parque, por lo que los visitantes deberán tener en cuenta esta programación al organizar su asistencia.

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Dónde comprar las entradas para el Festival de Navidad

Los pasaportes y la información sobre las experiencias disponibles se pueden consultar en los canales oficiales de Salitre Mágico.

La compra está habilitada a través de www.tiendasalitremagico.com.co, donde los interesados pueden revisar las modalidades de ingreso y los detalles de la oferta.