Los rebeldes hutíes siguen lanzando ataques contra territorio saudita (REUTERS/Khaled Abdullah)

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La coalición liderada por Arabia Saudita informó este sábado que interceptó cinco misiles lanzados por los hutíes contra su territorio, mientras la escalada militar también dejó víctimas y daños en Yemen y llevó a Pakistán y Turquía a reafirmar su respaldo defensivo a Riad.

Las defensas aéreas sauditas destruyeron una ofensiva compuesta por cuatro misiles balísticos y un misil de crucero, dirigida contra la región de Riad y zonas del sur del reino. La coalición aseguró que los fragmentos de uno de los proyectiles cayeron sin causar heridos entre la población civil.

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El máximo órgano del Acuerdo Tripartito de Defensa Conjunta de La Meca, integrado por Arabia Saudita, Pakistán y Turquía, no anunció nuevas medidas militares tras una reunión de alto nivel celebrada el viernes en Islamabad. Las tres partes sí prometieron intensificar los esfuerzos para respaldar la seguridad saudita.

Los medios hutíes atribuyeron a los bombardeos sauditas sobre Saná la muerte de una persona, 14 heridos, daños en ocho viviendas y en tres tiendas del barrio residencial de Bir Abu Shamlah.

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita

La coalición atribuyó los lanzamientos a la milicia hutí

El portavoz de la coalición, Turki al Malki, difundió el primer comunicado sobre la operación defensiva durante la mañana: “Las defensas aéreas han interceptado y destruido un misil de crucero lanzado por la milicia terrorista hutí en dirección a la región de Riad”.

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La fuerza militar indicó después que otros proyectiles balísticos tenían como destino el sur de Arabia Saudita. También advirtió que cualquier intento de atacar a civiles o infraestructuras civiles tendrá consecuencias, aunque no precisó cuáles eran los objetivos ni informó sobre daños materiales.

El portavoz militar hutí Yahya Saree detalló el alcance de las operaciones atribuidas a Riad durante las últimas 24 horas: “Aviones de combate sauditas llevaron a cabo 86 incursiones aéreas y ataques con misiles”. Según Saree, los ataques alcanzaron Saná y las gobernaciones de Taiz, Lahj, Saada y Hayyah.

Los enfrentamientos entre los hutíes, respaldados por Irán y con control sobre Saná y amplias zonas del noroeste yemení, y el Gobierno reconocido internacionalmente se reanudaron en los últimos meses. Arabia Saudita respalda militarmente al Ejecutivo yemení desde 2015.

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Los hutíes reivindicaron ataques recientes contra los puertos sauditas de Yeda y Yizán, el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y la refinería de Ras Tanura. Uno de los ataques contra una instalación petrolera en Yizán causó la muerte de un trabajador nepalí, dejó varios heridos, provocó un incendio y obligó a suspender temporalmente parte de las operaciones.

Las autoridades locales de Taiz denunciaron además la muerte de al menos 11 civiles en un ataque atribuido a los hutíes contra la ciudad de Al Turbah, en el marco de acciones contra zonas residenciales e infraestructuras civiles.

ARCHIVO - De izquieda a derecha, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firman un acuerdo de defensa trilateral en La Meca, Arabia Saudí el 7 de agosto de 2026. (Saudi Press Agency vía AP, archivo)

Pakistán y Turquía ratificaron su apoyo a Riad sin anunciar nuevas acciones

El ministro de Exteriores paquistaní Ishaq Dar habló tras la reunión celebrada en Islamabad, a la que asistieron autoridades civiles y militares de los tres países: “Las tres partes reiteraron su firme condena de los persistentes y atroces ataques de la milicia hutí contra la población civil y las infraestructuras civiles del Reino de Arabia Saudita”.

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Pakistán ya había desplegado en abril un contingente militar en territorio saudita, con aviones de combate y aeronaves de apoyo, bajo un acuerdo bilateral de defensa firmado en septiembre de 2025. El Ejército paquistaní confirmó la presencia de sus tropas en Arabia Saudita, sin mencionar un despliegue en Yemen.

Turquía declaró la semana anterior que prestaba apoyo defensivo a Arabia Saudita. El pacto tripartito establece que un ataque contra uno de sus Estados miembros se considera un ataque contra todos, aunque sus integrantes han sostenido que el acuerdo no está dirigido contra ningún país.