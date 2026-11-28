Francia realizó unas 30 marchas en ciudades como París, Lyon y Marsella por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer (X)

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Francia vivió este sábado una nueva jornada de protestas contra la violencia hacia las mujeres en París, Lyon, Marsella y otras ciudades, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las movilizaciones se sumaron a los reclamos sociales y estudiantiles que se mantienen desde octubre por el aumento del costo de vida, la situación económica y la falta de recursos en escuelas y universidades.

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La movilización principal se concentró otra vez en París, donde se organizaron dos recorridos distintos desde las 14.00. Una de las columnas partió de la plaza de la República y avanzó hasta la plaza de la Nación. La convocó el colectivo feminista #NousToutes, que reunió a integrantes de los chalecos amarillos y a sindicatos estudiantiles bajo la consigna contra “la violencia de género, social y de Estado”.

La Fundación de las Mujeres estimó que la aplicación de la ley requeriría un presupuesto anual de 4.000 millones de euros (Reuters)

La segunda marcha salió desde el Panteón y terminó en la plaza de Italia. El colectivo Grève féministe, asociaciones y sindicatos impulsaron esa convocatoria para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y reclamar la aprobación de una ley integral sobre violencias sexistas y sexuales contra mujeres y niños.

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La secretaria general de la Confederación General del Trabajo, Sophie Binet, pidió que el reclamo se extendiera a todo el territorio. “Llamo a los parlamentarios a que asuman sus responsabilidades y protejan a las mujeres”, sostuvo ante la prensa durante la manifestación parisina.

El proyecto de ley ocupó un lugar central en las reivindicaciones de la jornada. La iniciativa entró en la agenda parlamentaria luego de la conmoción provocada por la muerte de la estudiante Lyhanna en junio. El texto propone medidas que abarcan desde la prevención hasta la reparación para las víctimas de violencia contra mujeres y niños.

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Francia registró más de un centenar de feminicidios en el último año, mientras un informe oficial contabilizó 272.000 víctimas de violación en 2024 (Reuters)

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 13 de octubre y el Senado debía examinarlo en enero. Floriane Volt, representante de la Fundación de las Mujeres, reclamó que el texto avanzara antes del final de la sesión parlamentaria prevista para el 28 de febrero de 2027 y contara con financiación suficiente. “El objetivo es que el texto se vote a tiempo, que sea lo más ambicioso posible y que reciba un presupuesto integral”, afirmó.

La Fundación de las Mujeres calculó que la aplicación de la norma requeriría una inversión anual de 4.000 millones de euros.

Una manifestante sostuvo una bandera francesa con un cartel durante la marcha convocada por #NousToutes en París, contra la violencia de género, social y estatal (Reuters)

Por otro lado, durante esta misma jornada, varios agentes de seguridad resultaron heridos en Biarritz, en el País Vasco francés, cuando intervinieron en una protesta contra un banquete organizado por Canon Français.

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El colectivo celebra comidas multitudinarias en distintas ciudades con la intención de reivindicar la gastronomía, los productos locales y las tradiciones francesas.

Francia realizó unas 30 marchas en ciudades como París, Lyon y Marsella por el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer (X)

Organizaciones antifascistas, sindicatos y asociaciones locales cuestionaron los presuntos vínculos de Canon Français con sectores de la ultraderecha identitaria, entre ellos el empresario ultraconservador Pierre-Édouard Stérin, señalado como uno de los financiadores de esos eventos. Los grupos críticos acusaron a la organización de utilizar la gastronomía y la cultura tradicional como instrumentos de promoción ideológica y nacionalista.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que uno de los agentes sufrió una lesión en el codo tras recibir el impacto de un objeto contundente y fue trasladado al hospital.

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El ministro del Interior francés, Laurent Núñez dio un analisis informativo sobre lo ocurrido en Biarritz (Reuters)

“Afortunadamente, su lesión ya no reviste gravedad”, señaló el ministro, que condenó “la violencia extrema de una parte de los manifestantes”.

Las protestas feministas se produjeron después de un año en el que Francia registró más de un centenar de feminicidios. Un informe oficial publicado esta semana indicó que 272.000 mujeres fueron víctimas de violación en 2024 y que 1,3 millones padecieron acoso sexual.

(Con información de AFP y EFE)