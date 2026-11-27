América vs Rayados, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club América y los Rayados de Monterrey se enfrentarán en el partido definitivo de los Cuartos de Final del Apertura 2026, una serie que llegará a su desenlace en la Ciudad de México después de que ambos equipos empataran sin goles en el primer encuentro, disputado en el Gigante de Acero.

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Con el marcador global igualado, el panorama es distinto para ambos clubes: América puede avanzar con un triunfo o un empate, mientras que Monterrey necesita ganar por cualquier marcador para eliminar a las Águilas y conseguir su boleto a las Semifinales.

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Los aficionados podrán seguir el desenlace de la eliminatoria a través de distintas opciones de televisión abierta, de paga y streaming.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Rayados en México?

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La transmisión del partido de vuelta entre América y Monterrey estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX, por lo que habrá distintas alternativas para seguir las acciones de este compromiso.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta de América vs Rayados?

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El segundo enfrentamiento de la serie se jugará este sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas (tiempo del centro del país), en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.