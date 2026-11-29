La ventilación cruzada durante diez minutos renueva el aire del hogar sin enfriar la estructura de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los filtros y textiles del hogar pueden acumular polvo, humedad y partículas que se dispersan cada vez que se enciende la calefacción. Una limpieza de invierno planificada permite reducir ese problema antes de diciembre y evita que los olores a encierro, las manchas de moho y la suciedad se instalen durante los meses fríos.

La tarea no se limita a pasar un paño por las superficies visibles. También exige revisar los ambientes que retienen vapor, limpiar zonas poco accesibles y retirar el polvo de alfombras, cortinas, sofás, colchones, radiadores y extractores.

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Ventilar pocos minutos ayuda a renovar el aire sin enfriar la casa

El truco para eliminar humedad y malos olores durante el invierno consiste en abrir las ventanas por completo durante cinco a diez minutos, dos o tres veces al día, en lugar de dejarlas entreabiertas durante horas. La ventilación breve e intensa renueva el aire cargado de vapor, dióxido de carbono, polvo y olores, mientras las paredes y los muebles conservan gran parte del calor acumulado.

La ventilación cruzada resulta útil cuando se pueden abrir dos ventanas ubicadas en extremos opuestos de la vivienda. Esa corriente acelera la salida del aire viciado y permite que ingrese aire exterior más seco.

Conviene apagar o bajar los radiadores antes de abrir las ventanas. De ese modo, la calefacción no consume energía para calentar un aire que saldrá de inmediato.

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La mañana es uno de los mejores momentos para hacerlo. Al levantarse, es recomendable airear los dormitorios antes de hacer las camas, ya que durante la noche se concentra humedad por la respiración y se acumula olor a encierro.

También es aconsejable ventilar después de cocinar o ducharse. El vapor de las ollas y del agua caliente se condensa sobre cristales, azulejos, techos y paredes frías si no encuentra una salida rápida.

La humedad debe mantenerse entre el 40% y el 60%

Una vivienda con una humedad relativa superior al 60% tiene más riesgo de condensación, moho y malos olores. El rango recomendado se sitúa entre el 40% y el 60%, ya que por debajo de ese nivel el ambiente puede resecar demasiado las mucosas.

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Un higrómetro permite controlar ese valor y decidir cuándo conviene ventilar o utilizar un deshumidificador. El aparato puede ser útil en baños, cocinas, lavaderos, habitaciones con paredes exteriores y espacios donde se seca ropa.

Los cristales empañados por la mañana, las manchas negras en esquinas o el olor persistente a humedad suelen indicar condensación. Este fenómeno aparece cuando el vapor del interior se enfría al entrar en contacto con paredes, ventanas o techos con baja temperatura.

Las manchas que crecen después de días de lluvia, la pintura abombada o los goteos pueden señalar filtraciones. En esos casos, ventilar no resuelve el origen del problema y puede ser necesaria una reparación técnica.

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La humedad que sube desde el suelo suele dejar salitre, daños en zócalos y marcas en la parte inferior de las paredes. Ese tipo de deterioro también requiere un diagnóstico profesional.

El uso del higrómetro permite mantener la humedad entre el 40% y el 60% para evitar la formación de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño y la cocina concentran gran parte del vapor de la vivienda

Las duchas largas, las ollas sin tapa y la falta de extracción aumentan la cantidad de agua suspendida en el aire. Por eso, el baño y la cocina deben ser prioridad durante la limpieza de invierno.

Después de ducharse, conviene encender el extractor o abrir una ventana durante algunos minutos. Mantener la puerta cerrada mientras sale el vapor evita que la humedad se extienda hacia el resto de la casa.

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Las toallas, alfombras de baño y trapos deben secarse por completo antes de guardarse. Una prenda húmeda dentro de un cesto, un armario o detrás de una puerta puede convertirse en un foco de olor y hongos.

En la cocina, tapar las ollas ayuda a limitar la dispersión de vapor. La campana extractora y sus filtros también necesitan una revisión, ya que la grasa acumulada puede retener olores y afectar su funcionamiento.

Las rejillas de ventilación no deben taparse, aunque permitan el ingreso de aire frío. Forman parte de la circulación necesaria para evitar que la humedad y los olores se concentren en baños y cocinas.

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El moho visible debe limpiarse con protección y sin mezclar productos

El moho aparece con frecuencia detrás de muebles grandes, alrededor de ventanas, en esquinas y sobre paredes que dan al exterior. Separar unos centímetros los armarios, cabeceros y sofás facilita la circulación de aire y reduce la acumulación de humedad oculta.

Si ya hay manchas, se recomienda usar guantes, mascarilla y ventilar la estancia antes de limpiar. Un producto antimoho o lejía diluida puede utilizarse sobre las superficies afectadas, siempre que se respeten las instrucciones de uso.

La lejía nunca debe mezclarse con amoniaco ni con otros productos de limpieza. Esa combinación puede liberar gases tóxicos.

Tras retirar el moho, la zona debe quedar completamente seca. Una limpieza superficial sin control de la humedad solo retrasa el regreso del problema.

Los armarios también requieren atención. Abrirlos durante la ventilación diaria y comprobar que la ropa esté seca antes de guardarla ayuda a evitar el olor a humedad en prendas, mantas y ropa de cama.

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El cierre de puertas y el uso de extractores en baños y cocinas frenan la dispersión de vapor hacia el resto de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los textiles retienen polvo, ácaros y olores durante el invierno

Las alfombras, cortinas, colchones, sofás y mantas reúnen fibras, restos de piel, caspa de mascotas, esporas de moho y otras partículas. En hogares con alergias, asma o problemas respiratorios, estos elementos requieren una limpieza más frecuente.

Las alfombras deben aspirarse con regularidad, sobre todo en pasillos, recibidores y áreas de mucho tránsito. Durante la limpieza profunda, es importante no mojarlas en exceso, porque las fibras húmedas tardan más en secarse en invierno y pueden adquirir mal olor.

Las cortinas acumulan polvo aunque no se manipulen a diario. Antes de lavarlas, conviene revisar la etiqueta para comprobar si admiten lavadora y qué temperatura toleran. Las piezas pesadas, forradas o delicadas pueden requerir una limpieza profesional.

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Los sofás y colchones también deben aspirarse y airearse. Las fundas antiácaros para almohadas y colchones, junto con el lavado semanal de la ropa de cama con agua caliente, ayudan a reducir la presencia de alérgenos.

Las mascotas pueden aumentar la carga de caspa en dormitorios y zonas de descanso. Mantenerlas fuera de esas habitaciones limita la acumulación de partículas en colchones, almohadas y textiles.

Los radiadores y filtros deben limpiarse antes del uso intensivo

El polvo que se acumula en radiadores, equipos de aire acondicionado con bomba de calor y extractores puede volver al ambiente cuando comienza la temporada de calefacción. Por eso, estos elementos deben incluirse en la limpieza de invierno.

Los radiadores se limpian cuando están fríos. Un paño húmedo y bien escurrido sirve para la parte exterior, mientras que un plumero flexible o aire frío puede alcanzar los espacios entre la pared y el equipo.

Los filtros accesibles de los aparatos de climatización pueden lavarse con agua tibia y, si es necesario, jabón neutro. Deben secarse por completo antes de volver a colocarse.

Las calderas, termos eléctricos y otros equipos con componentes internos requieren mantenimiento profesional. La limpieza exterior y la revisión de ajustes básicos no sustituyen ese control.

El aspirado constante de alfombras y colchones reduce la presencia de ácaros y caspa de mascotas en las habitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre y el bicarbonato sirven para neutralizar olores

El olor a encierro no se resuelve solo con fragancias. Es necesario localizar la fuente: una alfombra húmeda, un trapo mojado, ropa guardada sin secar, residuos en un desagüe o una pared con humedad.

El bicarbonato de sodio puede colocarse en un recipiente abierto dentro de armarios para absorber olores. También puede utilizarse en textiles: se espolvorea, se deja actuar y luego se aspira.

El vinagre blanco diluido en agua puede emplearse para limpiar pisos, azulejos, marcos de ventanas y otras superficies duras. La mopa o el trapo deben quedar bien escurridos para no añadir más humedad al ambiente.

En baños, el vinagre puede ayudar a reducir olores asociados a restos orgánicos y bacterias. En cocinas, la limpieza de gabinetes, filtros y recipientes con restos de alimentos evita que el olor persista aunque se ventile.

Una limpieza por etapas evita acumulaciones antes de diciembre

La organización ayuda a que la limpieza no se concentre en un solo día. La primera etapa puede dedicarse a retirar objetos que ya no se usan, revisar alimentos guardados y despejar estanterías, armarios y superficies.

Luego conviene limpiar de arriba hacia abajo: lámparas, repisas, marcos, muebles altos y paredes. El polvo que cae se recoge al final, cuando se aspiran o lavan los pisos.

La siguiente fase puede centrarse en cocina y baño. Después, es posible dedicar otra jornada a cortinas, alfombras, sofás, colchones y filtros de calefacción.

La última ventilación cruzada, tras terminar los pisos y las tareas de limpieza, permite expulsar el polvo levantado, la humedad y los olores de los productos utilizados. Así, la casa llega a diciembre con el aire renovado, los textiles secos y menos condiciones para que reaparezcan el moho y el olor a encierro.