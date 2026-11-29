Mansour Abbas, líder del partido islamista moderado Raam (REUTERS/Ronen Zvulun)

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En medio de las tensas negociaciones en Israel para alcanzar un gobierno de unidad, el líder de un importante partido árabe-israelí reconoció implícitamente a Hamas como un grupo terrorista, una medida que podría allanar el camino para que su partido se una a una posible coalición para desalojar al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu.

Su rival, Gadi Eisenkot, que busca formar una coalición de gobierno, ha establecido la designación de Hamas como grupo terrorista como una condición previa para los partidos que quieran unirse a cualquier gobierno.

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Mansour Abbas, líder del partido islamista moderado Raam, habló en una entrevista emitida el sábado por la noche por el Canal 12 de Israel sobre un proyecto de ley que su lista copatrocinó para establecer una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que condujeron a la invasión de Hamas del sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El proyecto de ley se refiere a Hamas como un “grupo terrorista”.

Abbas dijo que respalda un gobierno de coalición con Eisenkot (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

“Este es un proyecto de ley que usted firmó”, dijo el entrevistador, señalando un pasaje del proyecto en la pantalla de un ordenador y pidiéndole a Abbas que lo leyera en voz alta. “...organizaciones terroristas, y a cuya cabeza está Hamas”, leyó Abbas.

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“¿Y qué significa eso? ... ¿Que un proyecto de ley que usted ha firmado...”, preguntó el entrevistador. “...define a Hamas como una organización terrorista”, replicó el líder de Raam.

El intercambio fue interpretado ampliamente en la prensa israelí como un reconocimiento por parte de Abbas. “El presidente de Raam, Mansour Abbas, dice por primera vez con su propia voz que Hamás es una organización terrorista”, escribió el Canal 12.

“¿Y por qué ha esperado hasta ahora?”, preguntó el entrevistador.

Es la primera vez que Mansour Abbas se refiere a Hamas como una organización terrorista

“Hay diferentes aspectos de esta cuestión que se relacionan con el plano personal, con el plano de la sociedad árabe [israelí], con las relaciones con el pueblo palestino en su conjunto, con la forma en que vemos el propio conflicto”, afirmó.

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“Además, también queremos asegurarnos de que los [oponentes políticos] no usen esto como pretexto para declarar una guerra total contra cada bebé palestino, contra cada mujer palestina y contra todo el pueblo palestino”, añadió.

Dos listas de mayoría árabe lograron avances sin precedentes en las inconclusas elecciones de octubre y obtuvieron casi una sexta parte de los 120 escaños del Parlamento. Ambas habían condenado previamente el 7 de octubre de 2023 como un acto de terror.

En la entrevista emitida el sábado, Abbas reiteró su respaldo a las conversaciones de coalición lideradas por Eisenkot. “Apoyamos sus iniciativas”, dijo, y añadió que Raam podría unirse a una futura coalición desde el principio o en una fase posterior.

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“El objetivo no es solo formar un gobierno que sustituya al gobierno de Netanyahu. El objetivo es formar un gobierno para cuatro años”, afirmó.

Reunión entre Netanyahu y Eisenkot

El primer ministro interino Netanyahu propuso este sábado a su rival Gadi Eisenkot un gobierno de unidad rotatorio para resolver el bloqueo parlamentario tras las elecciones de finales de octubre. “Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado (...) y aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero como primer ministro, mientras yo desempeñaré el cargo de primer ministro alterno al inicio del mandato”, afirmó Netanyahu.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación de gobierno después de consultar a todos los partidos. El partido centrista Yashar logró acuerdos con fuerzas que suman 36 diputados, lejos de los 61 necesarios para controlar el Parlamento israelí.

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Netanyahu y Eisenkot se reunirán este domingo para explorar las posiblidades de un gobierno de rotación en Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Likud informó el sábado por la noche que ambos dirigentes se reunirán el domingo a las 10:00 en un hotel de Herzliya, ciudad costera israelí. Eisenkot respondió a la iniciativa mediante un comunicado: “Estoy preparado para comprobar en las próximas 24 horas hasta qué punto habla en serio”.

El líder de Yashar había prometido anunciar la formación del próximo gobierno antes del 6 de diciembre, sin solicitar la prórroga de 14 días prevista. Su bloque discute si debe pactar con partidos ultraortodoxos, con listas de mayoría árabe o con el Likud.

El viernes, Eisenkot acusó al partido de Netanyahu de demorar las negociaciones de coalición para forzar nuevas elecciones. Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en Israel.

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Youssef Jabareen, líder de la Lista Conjunta de mayoría árabe, cuestionó la propuesta de rotación y escribió: “La mayoría democrática ha decidido: este gobierno ensangrentado y negligente debe irse”.