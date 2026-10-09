Peste neumónica en Rusia: el hermetismo sobre un posible caso revive las prácticas de la era soviética

Una mujer de edad avanzada camina frente a una farmacia en Shelejov, el jueves 8 de octubre de 2026, a las afueras de Irkutsk, Rusia (AP)

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La opacidad del Kremlin ante emergencias volvió a quedar bajo escrutinio tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio de investigación en Irkutsk, Siberia. El caso despertó preocupación por una posible exposición a peste neumónica, aunque las autoridades rusas descartaron casos de peste en la región.

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la mujer padeció una neumonía de origen “desconocido” y sostuvo que los análisis no detectaron relación entre su enfermedad y los patógenos investigados en el Instituto de Investigación Antipeste para Siberia y el Lejano Oriente.

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La OMS pidió a Rusia que entregue más datos sobre la causa de la neumonía grave, el agente que llevó a adoptar medidas sanitarias y las versiones sobre otra empleada con un cuadro respiratorio de origen indeterminado. La falta de precisiones reavivó las críticas a una práctica estatal que, durante décadas, restringió información sobre epidemias, accidentes industriales y catástrofes.

La viruela fue contenida en Moscú, pero el brote quedó oculto

A fines de diciembre de 1959, el artista gráfico soviético Alexei Kokorekin murió poco después de regresar de India. Los médicos identificaron con dificultad que había contraído viruela, una enfermedad que se consideraba erradicada en la Unión Soviética desde hacía décadas. La KGB localizó a sus contactos y miles de personas quedaron aisladas. Un avión de Aeroflot que llevaba a uno de ellos rumbo a París recibió la orden de regresar a Moscú antes de aterrizar.

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El gobierno suspendió los viajes hacia y desde la capital y desplegó miles de equipos de vacunación para inmunizar a millones de habitantes de Moscú y de sus alrededores. La prensa extranjera informó sobre la campaña, pero los medios estatales soviéticos guardaron silencio.

El artista soviético Alexei Kokorekin, galardonado en dos ocasiones con el Premio Stalin por sus carteles de guerra (REUTERS/Archivo)

El brote dejó 46 casos confirmados y tres muertes antes de ser controlado en 44 días. Los detalles solo salieron a la luz durante los últimos años de la Unión Soviética, pese a que más tarde inspiraron una novela y una película.

En agosto de 1971, una embarcación científica navegó demasiado cerca de una nube de microbios liberada durante una prueba de armas biológicas en la isla Vozrozhdeniya, en el mar de Aral. Una bióloga marina contrajo viruela y contagió a otras personas en Aralsk, localidad situada hoy en Kazajistán. Las autoridades impusieron una cuarentena y vacunaron a más de 40.000 personas en pocos días. El episodio causó 10 contagios y tres muertes, pero el público no conoció el origen del brote hasta 2002, cuando investigadores estadounidenses divulgaron documentos soviéticos.

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El secreto también cubrió la fuga de ántrax y Chernóbil

El 2 de abril de 1979, un laboratorio clandestino de armas biológicas liberó accidentalmente esporas de ántrax en Sverdlovsk, ciudad de los Urales que hoy se llama Ekaterimburgo. Un trabajador no había sustituido un filtro de ventilación defectuoso y la fuga causó al menos 68 muertes.

Las autoridades soviéticas atribuyeron los fallecimientos al consumo de carne contaminada de un mercado callejero y la KGB confiscó historiales médicos para impedir que se conocieran las circunstancias reales. La verdad se difundió después de la disolución de la Unión Soviética, durante el gobierno de Boris Yeltsin, quien había sido jefe local del Partido Comunista en Sverdlovsk.

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El encubrimiento también marcó la explosión del reactor número cuatro de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986 en la entonces república soviética de Ucrania. La nube radiactiva se extendió por Europa mientras Moscú demoraba sus advertencias a la población.

Vista aérea del 26 de abril de 1986 muestra la central nuclear de Chernóbil, Ucrania (AP/Volodymyr Repik/Archivo)

Suecia detectó radiación antes de que las autoridades soviéticas admitieran el accidente. Pripiat fue evacuada 36 horas después y, cinco días más tarde, decenas de miles de personas participaron en el desfile del Primero de Mayo en Kiev bajo lluvia radiactiva. Treinta trabajadores de la planta y bomberos murieron poco después por síndrome de irradiación aguda. Las autoridades mantuvieron bajo censura los datos médicos y las cifras de víctimas, mientras miles de personas fallecieron posteriormente por enfermedades vinculadas a la radiación.

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Las cifras vinculadas al coronavirus volvieron a poner en duda el relato oficial

Durante la pandemia, medios independientes rusos y publicaciones internacionales señalaron que la mortalidad real por COVID-19 podía superar ampliamente las cifras oficiales. El argumento se apoyaba en el aumento de la mortalidad total registrado en el país. El gobierno rechazó esas informaciones y las calificó como parte de una campaña occidental de desinformación. Las autoridades defendieron sus resultados con restricciones tempranas, controles a viajeros procedentes de China y una amplia política de pruebas.

Además, negaron una escasez extendida de equipos de protección y cuestionamientos a los protocolos hospitalarios. Algunos trabajadores sanitarios afirmaron que afrontaron amenazas de despido o procesos judiciales si denunciaban las condiciones de trabajo.

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Vista del hospital distrital de Shelekhov el jueves 8 de octubre de 2026, a las afueras de Irkutsk, Rusia (AP)

Rusia tipificó en 2020 como delito la difusión de “información falsa” sobre amenazas a la seguridad pública. Ese mismo año, las autoridades reconocieron de hecho que el número de muertes era varias veces mayor que el comunicado inicialmente. A comienzos de 2022, el país notificó más de 13,5 millones de contagios confirmados y 338.091 muertes. Rosstat, la agencia estatal de estadísticas que aplica un criterio más amplio, registró 681.100 fallecimientos vinculados al virus entre abril de 2020 y diciembre de 2021.

La profesora de ciencias políticas Judy Twigg, de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, resumió el problema: “El sistema puede silenciar, pero no es lo suficientemente competente para coordinar”. Según escribió, esa limitación termina por generar contradicciones en vez de una versión oficial uniforme.

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(Con información de Associated Press)