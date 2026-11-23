Se trata de una virgen románica de madera policromada que aún conserva parte del dorado y su policromía original

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Agentes de la Policía Nacional han recuperado en Reino Unido una escultura románica de principios del siglo XIII, tallada en madera de nogal, que había sido robada hace 47 años de la parroquia de San Pedro de Meoz, en Navarra.

La pieza, una imagen de la Virgen, fue sustraída en 1979, en un período en el que numerosas parroquias e iglesias rurales de España sufrieron robos de obras de arte religioso, según ha informado la Policía este lunes en un comunicado. La riqueza de su patrimonio cultural y las escasas medidas de seguridad convirtieron a estos edificios en objetivos frecuentes.

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La investigación comenzó a mediados de abril de este año, tras la aparición de información relevante sobre el paradero de la talla. Las pesquisas permitieron vincular el robo con ‘Erik el Belga’, un conocido ladrón especializado en arte sacro, a quien se atribuyen numerosos expolios en iglesias españolas.

Según la investigación, el autor trasladaba las piezas por carretera a otros países europeos, donde existía una mayor demanda en el mercado de arte y antigüedades.

Las gestiones para reconstruir el recorrido de la obra permitieron establecer que la escultura fue exhibida en una feria de arte de Maastricht, en Países Bajos, en 2020. Después pasó por manos de varios anticuarios y coleccionistas hasta quedar incorporada a una colección de arte español en Reino Unido.

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La pieza fue robada por 'Erik el Belga', uno de los mayores ladrones de arte conocido por sus robos en iglesias y parroquias ubicadas en áreas poco pobladas de España

Conserva parte del dorado y policromía originales

La talla conserva parte de su dorado y policromía originales. Se trata de una imagen mariana medieval de 54,7 por 21 por 17 centímetros, que representa a la Virgen sentada con el Niño. La figura carece de antebrazos.

La recuperación fue posible tras la entrega voluntaria de su actual propietario. En el operativo colaboraron la Policía Metropolitana de Londres y la Consejería de Interior de la Embajada de España en Reino Unido, lo que permitió el retorno de la pieza a España.