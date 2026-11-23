Imágenes captadas desde una zona elevada muestran las columnas de humo que se levantaron tras las explosiones registradas en el barrio Tasajero. (Redes sociales X)

Guardar

Un ataque con drones cargados con explosivos contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) se registró hacia las 2:15 de la madrugada de este lunes 23 de noviembre en el barrio Tasajero, en Cúcuta. La acción dejó daños en las instalaciones policiales, afectaciones en viviendas y establecimientos comerciales, y un menor de edad gravemente herido, según información preliminar del medio local Cúcuta Noticias.

De acuerdo con Caracol Radio, tres explosiones se escucharon durante la madrugada y los artefactos impactaron el área administrativa y la zona de alojamientos de la unidad policial. Las autoridades departamentales informaron inicialmente que el comando había sufrido daños materiales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el medio local, tras recorrer el sector y revisar videos grabados desde una zona elevada, reportó que al menos dos artefactos explosivos impactaron edificaciones cercanas a la sede policial. También identificó tres columnas de humo en los registros audiovisuales, lo que indicaría la posible participación de tres drones.

Los explosivos impactaron las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander y edificaciones del barrio Tasajero. (@vengaledigo_co/X)

Explosivos impactaron viviendas y un hotel en el barrio Tasajero

Según el reporte de Cúcuta Noticias, uno de los artefactos cayó sobre una vivienda ubicada a media cuadra del comando de Policía, mientras que otro detonó en una esquina de un hotel donde funcionan varios establecimientos comerciales.

El impacto sobre la vivienda habría provocado su desplome y dejó a un menor de edad gravemente herido. De acuerdo con el medio local, el niño se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrió la explosión y tuvo que ser auxiliado.

PUBLICIDAD

En cuanto al tercer artefacto, los registros audiovisuales muestran tres columnas de humo simultáneas después de las detonaciones. Sin embargo, todavía no se había establecido si ese explosivo impactó dentro de las instalaciones del Departamento de Policía.

El medio radial también reportó daños materiales en las edificaciones cercanas y señaló que algunos sectores de Tasajero quedaron sin energía eléctrica y suministro de gas como consecuencia del ataque.

Hasta los primeros reportes no se había confirmado si había uniformados lesionados ni se conocía el balance completo de personas afectadas.

Imágenes muestran el estado de varias viviendas y vías públicas tras registrarse daños estructurales. En el lugar se aprecian techos colapsados, escombros dispersos sobre el suelo, cables desprendidos y restos de vidrios rotos. Residentes y transeúntes recorren la zona afectada mientras observan y registran los destrozos ocasionados. (Redes sociales)

Segundo ataque contra el comando de Policía de Norte de Santander

El atentado de este lunes tiene como antecedente el ocurrido el 1 de agosto de 2026, cuando un camión cargado con explosivos detonó frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en el sector de Cenabastos, en Cúcuta.

PUBLICIDAD

En esa oportunidad, las autoridades atribuyeron el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señalaron como presuntos responsables a integrantes del frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar.

El vehículo fue abandonado cerca de las instalaciones policiales hacia las 3:15 de la madrugada. Según explicó entonces el director de la Policía, general William Rincón, transportaba productos agrícolas, entre ellos papa y zanahoria, que habrían servido para ocultar cilindros y tanques acondicionados con explosivos.

La carga habría sido activada mediante un sistema a distancia y lanzada con rampas.

El balance oficial citado por agencias indicó que la explosión dejó 11 policías y tres civiles heridos, además de la muerte de una canina de la institución. Otros reportes locales elevaron posteriormente a 12 el número de uniformados lesionados.

PUBLICIDAD

La detonación también ocasionó daños en la infraestructura policial, viviendas, vehículos institucionales, establecimientos comerciales y una entidad bancaria.

Después del atentado, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa inicial de hasta 350 millones de pesos por información que permitiera identificar y capturar a los responsables. Al día siguiente, el Gobierno informó que las investigaciones apuntaban a alias David y alias Nay o Nike, señalados como presuntos cabecillas del ELN, y elevó las recompensas hasta 800 millones y 150 millones de pesos, respectivamente.

En esta nueva acción violenta todavía no se había establecido quiénes serían los responsables. En Cúcuta hacen presencia tres frentes urbanos del ELN y estructuras de las disidencias armadas del frente 33.

PUBLICIDAD

El coronel Soler y el representante Pipe Corzo rechazaron el ataque contra la Policía y solicitaron fortalecer las medidas de seguridad en Norte de Santander, incluida la implementación de sistemas antidrones. (x)

Reacciones al ataque con drones en Cúcuta

Tras conocerse el atentado, diferentes figuras públicas de Norte de Santander se pronunciaron sobre los hechos y pidieron medidas para enfrentar las acciones violentas contra la fuerza pública.

Uno de ellos fue Carlos Javier Soler Parra, conocido como el coronel Soler, militar en retiro quien expresó su solidaridad con la Policía y rechazó el uso de explosivos contra las instalaciones de la institución.

“El terrorismo puro y duro no demuestra fortaleza ni capacidad operativa; demuestra cobardía. Busca generar temor y una falsa sensación de superioridad”, escribió en sus redes sociales.

En su publicación también solicitó fortalecer las labores de inteligencia y contrainteligencia, realizar operaciones contra las estructuras ilegales y avanzar en capturas, allanamientos y recompensas por información.

PUBLICIDAD

Por su parte, Juan Felipe Corzo Álvarez, conocido como Pipe Corzo, representante a la Cámara por Norte de Santander rechazó el atentado y pidió al Gobierno priorizar al departamento en la implementación de sistemas antidrones.

“En agosto fue un ataque con bombas contra el comando de Policía en Tasajero, y esta madrugada lanzaron drones con explosivos que terminaron cayendo sobre casas donde dormían familias cucuteñas”, manifestó.

El congresista también se refirió al anuncio del Gobierno sobre un escudo antidrones y solicitó que los sistemas de protección sean destinados al departamento.

“El país anunció un escudo antidrones, Norte de Santander tiene que estar de primero en esa lista”, afirmó.

Policía aún no entrega el balance oficial del atentado

De acuerdo con el medio radial, las autoridades departamentales reportaron que el comando de Policía de Norte de Santander presentó daños materiales. Sin embargo, no se había establecido oficialmente el número de personas lesionadas ni la totalidad de las afectaciones en las edificaciones cercanas.

PUBLICIDAD