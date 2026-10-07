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La Unión Europea y China comienzan una negociación clave para evitar una guerra comercial

Bruselas pedirá mayor acceso al mercado chino y certidumbre sobre las tierras raras, junto con otros materiales esenciales para la industria del bloque, durante los contactos con las autoridades de Beijing

Maros Sefcovic ofrece una rueda de prensa tras su comparecencia en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Johanna Geron)
Maros Sefcovic ofrece una rueda de prensa tras su comparecencia en Bruselas, Bélgica (REUTERS/Johanna Geron)
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El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, viajará el jueves 8 de octubre a Beijing para dos días de negociaciones con autoridades chinas, en un intento de evitar una escalada comercial entre la Unión Europea y China. Las conversaciones se celebrarán después de meses de contactos sobre el creciente desequilibrio bilateral.

El déficit comercial de la Unión Europea con China alcanzó unos 360.000 millones de euros (USD 404.000 millones) en 2025, según cifras europeas, mientras el gigante asiático lo calcula en cerca de USD 292.000 millones.

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Bruselas reclama medidas frente al aumento de las importaciones chinas en sectores que considera estratégicos, además de mejores condiciones para las exportaciones europeas y certidumbre sobre el suministro de tierras raras y otros materiales esenciales para su industria. La Comisión Europea endureció su posición ante lo que define como competencia desleal en actividades que abarcan desde el sector automotor hasta bienes industriales. En el bloque gana espacio la advertencia sobre un “shock chino 2.0”, expresión que alude al avance de empresas chinas hacia segmentos tecnológicos e industriales de mayor valor agregado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, pidieron a la Comisión Europea ampliar y acelerar los instrumentos de defensa comercial. En una carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, propusieron mecanismos que permitan limitar el acceso al mercado europeo en casos de distorsiones graves.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Yves Herman/Archivo)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

Sefcovic afirmó meses atrás que esperaba “resultados tangibles para octubre”. Sin embargo, analistas consultados por la agencia francesa AFP prevén avances limitados. “Puede que haya algunas migajas, pero no esperaría ningún avance importante”, afirmó Penny Naas, del German Marshall Fund.

Zhu Tian, profesor de Economía de la Escuela Internacional de Negocios China Europa de Shanghái, consideró que las reuniones podrían arrojar acuerdossobre algunos temas específicos”, pero no un entendimiento amplio sobre el vínculo comercial. La Comisión Europea mantiene en paralelo el trabajo sobre nuevas herramientas para proteger sectores considerados clave y prevé presentar esas propuestas a los líderes del bloque en diciembre.

La Unión Europea busca compromisos de China para frenar el aumento de importaciones en sectores estratégicos, elevar las exportaciones europeas y asegurar el suministro de materias primas críticas, durante las negociaciones comerciales que comienzan este jueves en Beijing. Según cifras de Bruselas, el déficit de la Unión Europea con China llegó a 360.000 millones de euros, unos USD 400.000 millones, en 2025.

Denis Redonnet, responsable de la aplicación de las normas comerciales de la Comisión Europea, alertó la semana pasada ante el Parlamento Europeo sobre incrementos de importaciones “sostenidos y anormales” en sectores como maquinaria, textiles, metales y productos químicos. Redonnet advirtió que existen “tendencias potencialmente preocupantes” en casi una cuarta parte de las importaciones del bloque. Según su diagnóstico, los productos chinos explican gran parte de ese aumento.

Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, conoce los esfuerzos locales para acelerar el desarrollo de la manufactura avanzada, mientras visita Luoyang Bearing Group Co., Ltd., en la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, el 19 de mayo de 2025 (Xinhua)
Xi Jinping conoce los esfuerzos locales para acelerar el desarrollo de la manufactura avanzada, mientras visita Luoyang Bearing Group Co., Ltd., en la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en el centro de China (Archivo)

Sefcovic definió tres objetivos para las conversaciones con Beijing: limitar el crecimiento de las importaciones chinas en actividades consideradas estratégicas, aumentar las ventas europeas al mercado chino y mejorar el acceso a recursos esenciales para la industria. La Unión Europea reclama además un sistema más claro de licencias de exportación para las tierras raras y otros materiales, después de que China impusiera restricciones el año pasado.

Bruselas plantea acuerdos voluntarios que regulen las ventas chinas al mercado europeo, incluidos posibles límites para los vehículos híbridos. Beiijng rechaza las cuotas de importación, según fuentes vinculadas a la negociación.

Un funcionario europeo que habló bajo condición de anonimato señaló que Bruselas continúa el trabajo sobre nuevas herramientas. Entre las propuestas figura una versión europea de la Sección 301 estadounidense, un instrumento que permite investigar prácticas comerciales consideradas discriminatorias y aplicar represalias. Francia impulsa esa iniciativa junto con otros Estados miembros. Alemania también respaldó en las últimas semanas una postura más firme, aunque mantuvo cautela por su exposición a la relación económica con China, su principal socio comercial.

Un vehículo eléctrico Geely Galaxy E8 en una feria automotriz en Beijing (AP/Andy Wong/Archivo)
Un vehículo eléctrico Geely Galaxy E8 en una feria automotriz en Beijing (AP/Andy Wong/Archivo)

Beijing respondió a las informaciones sobre la herramienta con una advertencia. El Gobierno chino aseguró que reaccionará con firmeza ante “medidas restrictivas discriminatorias”.

La advertencia se produce después de anteriores represalias chinas frente a decisiones comerciales europeas. China aplicó aranceles al coñac de la Unión Europea y abrió investigaciones sobre las importaciones de carne de cerdo y productos lácteos procedentes del bloque. Francia y Alemania propusieron reforzar los instrumentos de la Comisión Europea para responder con rapidez a distorsiones comerciales de terceros países. La iniciativa contempla restricciones de acceso al mercado único europeo en casos que Bruselas considere graves.

Penny Naas, directora de la oficina de Bruselas del German Marshall Fund, sostuvo que Europa dispone de “la capacidad de tomar medidas más enérgicas para frenar el impacto de esta China 2.0”. “La pregunta es: ¿lo harán?”, añadió.

(Con información de AFP)

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