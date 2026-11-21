El listado se enfoca en personas interesadas en actividades al aire libre y expediciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para 2027, Travel + Leisure preparó una selección de destinos recomendados que incluye rutas de naturaleza en América, safaris africanos y travesías por el norte de Europa. Los lugares reunidos en la lista incorporarán durante el próximo año nuevas conexiones, alojamientos o áreas de conservación.

Los viajeros que buscan actividades al aire libre, expediciones, avistamiento de fauna y recorridos con menor afluencia turística son el foco de la selección. La reapertura de accesos a parques nacionales, la expansión de los servicios ferroviarios y la llegada de hoteles y embarcaciones destinados a itinerarios en áreas remotas figuran entre las razones de esta elección.

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1. Alaska

Alaska prevé restablecer en 2027 el tránsito completo por la carretera del Parque Nacional Denali tras seis años de restricciones (Crédito: Google Earth)

Alaska espera recuperar en 2027 el acceso total a la carretera del Parque Nacional Denali, restringida durante seis años. La reapertura permitirá volver a llegar por tierra a Wonder Lake, Kantishna y otras áreas del oeste del parque, donde aumentan las posibilidades de observar fauna desde el recorrido.

La novedad coincidirá con una inversión de USD 70 millones de Holland America Line en su Denali Lodge. El proyecto incluye 72 habitaciones nuevas, además de renovaciones en interiores y espacios gastronómicos.

En el segmento de cruceros, Explora Journeys llevará el buque Explora III a la región, mientras que Luminara, de Ritz-Carlton Yacht Collection, ofrecerá itinerarios estivales por la costa alaskeña.

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2. Cabo Verde

El territorio de Cabo Verde comprende 10 islas que mantienen temperaturas medias diarias de entre 24°C y 28°C (Grosby)

El desempeño de Cabo Verde durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 amplió la visibilidad internacional de este archipiélago atlántico, situado a unos 640 kilómetros de la costa de Senegal. Según los datos citados por Travel + Leisure, las búsquedas del destino en Expedia crecieron más de 800% desde 2025.

El país está formado por 10 islas y cuenta con temperaturas medias diarias de entre 24°C y 28°C. Los vuelos directos entre Providence, en Rhode Island, y Praia, la capital caboverdiana ubicada en Santiago, se reanudaron en mayo de 2026.

Desde allí, los visitantes pueden continuar hacia São Vicente, reconocida por sus playas y zonas de surf, o Santo Antão, donde predominan los circuitos de senderismo. En la isla de Sal, Hotel Morabeza aparece entre las opciones de alojamiento frente al mar.

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3. Parque Nacional de Gorongosa, Mozambique

El Parque Nacional de Gorongosa se presenta como una alternativa para safaris fuera de los circuitos africanos tradicionales (Wikipedia)

El Parque Nacional de Gorongosa, en Mozambique, es presentado como una alternativa para quienes buscan safaris fuera de los circuitos africanos más concurridos. El área atravesó décadas de deterioro por la guerra civil y la caza, pero desde 2008 desarrolla un programa de recuperación en alianza con el Gobierno local.

El empresario estadounidense Greg Carr participa en ese plan mediante inversiones para restaurar hábitats, reintroducir especies, contratar guardaparques e instalar campamentos. Travel + Leisure distinguió al parque en 2026 con un Global Vision Award.

El destino integra llanuras inundables, bosques de palmeras y árboles de fiebre, con montañas en el horizonte, en un territorio que todavía registra una presencia turística limitada.

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4. Amazonia peruana

La Amazonia peruana sumó dos nuevas áreas de conservación a mediados de 2026 (Andina)

La Amazonia peruana incorporó a mediados de 2026 dos nuevas áreas de conservación que, en conjunto, protegen más de 121.400 hectáreas. La región reúne reservas como el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, además de comunidades indígenas asháninkas y shipibo-konibo cuyas prácticas culturales están vinculadas a la vida en la selva.

A partir de diciembre de 2026, el operador andBeyond sumará Amazon Explorer, un yate de expedición con 15 cabinas y recorridos de tres, cuatro y siete noches. La embarcación se integrará a una oferta fluvial que ya incluye a Aqua Expeditions, Delfín Amazon Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Esta última mantiene itinerarios de varias semanas entre Iquitos y Belém, en Brasil.

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5. Puerto Williams, Chile

Puerto Williams consolida su posición estratégica como punto de enlace para las expediciones a la Antártida (REUTERS/Ivan Alvarado)

En el extremo sur de Chile, Puerto Williams refuerza su papel como punto de conexión para los viajes antárticos. En octubre de 2026, Silversea inauguró The Cormorant at 55 South, un hotel de 150 habitaciones destinado exclusivamente a pasajeros de sus expediciones Antarctica Fly Cruise.

El establecimiento se ubica frente al canal Beagle y apunta a simplificar el traslado entre Santiago y la isla Rey Jorge, en la Antártida. El modelo permite evitar la travesía marítima de dos días por el pasaje de Drake. La apertura agrega capacidad hotelera a una localidad de pocos miles de habitantes que suele ser mencionada como la ciudad más austral del mundo.

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6. Suecia

El territorio sueco reúne 31 parques nacionales de acceso gratuito, unos 90.000 lagos y más de 250.000 islas (Viajar Estocolmo)

Desde junio de 2026, Suecia cuenta con una conexión ferroviaria diaria entre Malmö y Oslo, operada por Snälltåget. El viaje de 600 kilómetros dura cerca de seis horas y media y atraviesa la costa sueca, los bosques de Dalsland y los paisajes de fiordos próximos a la capital noruega.

El servicio permite reservar asientos individuales o compartimentos completos. También incluye un coche restaurante con comidas, café de autoservicio y sándwiches de camarones. La ruta facilita itinerarios que combinen el sur de Suecia con Noruega, en un país que dispone de 31 parques nacionales de acceso gratuito, unos 90.000 lagos y más de 250.000 islas.

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7. Zambia

La apuesta turística de Zambia para 2027 combina observación de fauna y alojamientos de baja densidad (REUTERS/Peter Apps/File Photo/File Photo)

Zambia busca atraer a viajeros interesados en experiencias de safari con menor concentración de vehículos. El país, situado entre Tanzania y Zimbabue, es considerado uno de los lugares de origen del safari a pie, una modalidad que permite recorrer áreas silvestres junto a guías especializados.

En el Parque Nacional South Luangwa, los visitantes pueden realizar caminatas desde Puku Ridge, parte de la nueva Zambia Luxury Lodge Collection, así como desde cinco campamentos de Time + Tide. Otra incorporación reciente es Anantara Tented Camp Kafue River, dentro del Parque Nacional Kafue. La combinación de áreas abiertas, observación de fauna y alojamientos de baja densidad forma parte de la apuesta turística del país para 2027.

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