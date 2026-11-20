Tigres vs América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club América buscará cerrar la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX con una victoria que le permita pelear por el primer lugar de la clasificación.

Sin embargo, las Águilas tendrán una última prueba frente a Tigres, equipo que ya quedó fuera de la Liguilla, pero que buscará despedirse del torneo con un resultado positivo y complicarle los planes a su rival.

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El enfrentamiento entre ambos clubes se ha convertido en uno de los más atractivos del futbol mexicano en los últimos años.

Aunque los felinos ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, el duelo de la última jornada promete emociones por lo que está en juego para el conjunto azulcrema.

Tigres vs América: dónde ver EN VIVO la Jornada 17 del Apertura 2026

(Foto: Diego Cedrix)

El partido entre América y Tigres se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

En esta ocasión, el encuentro no será transmitido por TUDN, debido a que las Águilas jugarán como visitantes.

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de la señal de TV Azteca, que llevará la transmisión del choque correspondiente a la última fecha del torneo regular.

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