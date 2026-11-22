Twenty One Pilots encabeza el festival Corona Capital este 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El setlist que Twenty One Pilots repitió en cada festival de su gira 2026 arranca con Overcompensate y cierra con Trees, la canción que Tyler Joseph y Josh Dun reservan como despedida desde 2013. Este sábado 21 de noviembre, el dúo de Columbus, Ohio, encabeza el Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México desde las 11:00 PM, en lo que es su única fecha en América Latina durante la etapa festival de The Clancy Tour: Breach.

La actuación está programada para durar aproximadamente 85 minutos en el Corona Stage, el escenario principal del festival. Twenty One Pilots cierra el line-up del día junto a Pierce the Veil, que actúa a las 8:10 PM, y Balu Brigada, que sube al mismo escenario a las 6:10 PM.

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Twenty One Pilots abre con canciones de Breach y cierra con clásicos de Blurryface

La banda ofrece un espectáculo de 85 minutos en el Corona Stage tras las presentaciones de Pierce the Veil y Balu Brigada. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el registro de conciertos del festival tour publicado por Happy Mag y los reportes de setlist.fm de fechas anteriores como Austin City Limits (4 y 11 de octubre) y Rock in Rio (13 de septiembre), el set arranca con Overcompensate, corte de Clancy (2024), seguido de The Contract y Center Mass, ambas del álbum Breach lanzado en septiembre de 2025.

Las siguientes posiciones corresponden a Shy Away, de Scaled and Icy (2021), y Heathens, la canción grabada originalmente para la banda sonora de Suicide Squad en 2016 y una de las más reproducidas del catálogo del dúo con más de tres mil millones de streams en Spotify.

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El bloque central mezcla Clancy, Trench y Blurryface

El concierto abre con el tema Overcompensate y continúa con piezas del álbum Breach. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Next Semester y One Way, ambas de Clancy, forman el eje del tramo medio del show junto a Tear in My Heart, de Blurryface (2015). Le siguen Jumpsuit y Nico and the Niners, los dos primeros sencillos de Trench (2018), y Heavydirtysoul, el single de apertura de Blurryface.

El bloque continúa con Drum Show, corte de Breach que Tyler Joseph y Josh Dun estrenaron en vivo en el primer concierto de la gira en Cincinnati en septiembre de 2025. La canción incluye un solo extendido de batería de Josh Dun que en estadios se ejecuta sobre una plataforma elevada.

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RAWFEAR y Drag Path completan la sección central. RAWFEAR también es de Breach, mientras que Drag Path es una pista bonus del mismo álbum que el dúo comenzó a incorporar al set después de su lanzamiento oficial en 2026.

Stressed Out y Trees como cierre obligado desde hace más de una década

Josh Dun ejecuta un solo de batería sobre una plataforma elevada durante la interpretación de Drum Show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tramo final del set de festivales incluye Doubt, presentada en versión demo en la mayoría de los conciertos de esta gira, y Ride, de Blurryface, donde el grupo habitualmente invita a un fanático al escenario para cantar.

Tally, de Clancy, antecede al cover de Seven Nation Army de The White Stripes, una versión que Tyler Joseph y Josh Dun incorporaron al set durante la etapa europea de la gira y que se consolidó como parte estable del repertorio en los festivales de otoño de 2026.

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Stressed Out y Trees cierran el concierto. Stressed Out, el sencillo de Blurryface que en 2016 llegó al número uno en el Billboard Hot Rock Songs y acumula más de dos mil millones de streams en Spotify, es el penúltimo tema. Trees, incluida en el álbum debut Twenty One Pilots de 2009, funciona desde hace más de diez años como cierre obligado de cada show del dúo.

El setlist completo del festival tour 2026

El orden registrado en los conciertos de festivales de Tyler Joseph y Josh Dun entre septiembre y noviembre de 2026 es el siguiente: Overcompensate, The Contract, Center Mass, Shy Away, Heathens, Next Semester, One Way, Tear in My Heart, Jumpsuit, Nico and the Niners, Heavydirtysoul, Drum Show, RAWFEAR, Drag Path, Doubt, Ride, Tally, Seven Nation Army (cover de The White Stripes), Stressed Out y Trees.

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Twenty One Pilots en América Latina: antecedentes y datos del show de hoy

La presentación concluye con Trees, pieza que la agrupación utiliza como despedida obligada desde hace más de una década. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La última visita de Twenty One Pilots a México antes de este Corona Capital fue en febrero de 2020, cuando Tyler Joseph y Josh Dun tocaron en el Foro Sol de Ciudad de México durante la gira de Trench. Aquella presentación agotó sus entradas en menos de 48 horas y convocó a más de 65 000 personas.

El Corona Capital 2026 se realiza este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un line-up de 22 bandas distribuidas en cuatro escenarios: Corona Stage, Corona Cero Stage, Doritos Stage y Nivea Stage. Entre los artistas que actúan hoy figuran The Offspring, Underworld, Pierce the Veil, Mother Mother y Maisie Peters. Twenty One Pilots es el único acto confirmado como headliner del Corona Stage para la jornada del 21 de noviembre de 2026.

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