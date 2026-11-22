José Alfredo Muñoz Luévano, hermano de Juan Manuel "El Mono" Muñoz Luévano, busca ser alcalde de Matamoros por Morena. Crédito: Captura de Video

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Desde el pasado 19 de octubre, José Alfredo Muñoz Luévano presumió que se registró para ser candidato de Morena a la alcaldía de Matamoros, Tamaulipas, actualmente gobernada por el PRI, y que encabeza diversos actos proselitistas para su partido en el municipio.

Lo anterior llama la atención, porque aunque hace más de una década el gasolinero y hermano de José Alfredo, Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz ha sido procesado internacionalmente por narcotráfico, tráfico de combustibles y más delitos, la familia de esta persona oriunda de Coahuila no ha enfrentado ninguna adversidad para incursionar en la política y de la mano del partido oficial.

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Hermano de ‘El Mono’ Muñoz busca ser alcalde de Matamoros por Morena

El hermano de ‘El Mono’ Muñoz, quien se hace llamar ‘Profr. Alfredo Muñoz’, actualmente es síndico de Matamoros, municipio vecino de Torreón, de donde es originaria esta familia.

De acuerdo con reportes locales, el síndico es dueño de empresas en el ramo de los combustibles al igual que su hermano, que el miércoles 18 de noviembre fue detenido en Madrid, España, con fines de extradición a Estados Unidos acusado de fraude vía contrabando de productos petroleros y otras modalidades.

El Mono Muñoz fue liberado al declararse culpable y cooperar con EEUU

Ligan a Juan Manuel Muñoz con Los Zetas

En 2016, “El Mono” Muñoz fue detenido por primera vez en Madrid, señalado como presunto operador de Los Zetas en Europa. Tres años después, en 2019, España lo extraditó a la Unión Americana para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

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En Texas, Muñoz habría alcanzado un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. El presunto pacto incluía declararse culpable de narcotráfico y otros delitos a cambio de una reducción de pena y la posibilidad de recuperar su libertad.

‘Mono’ Muñoz se queda en prisión y sin fianza

Aristegui Noticias reportó que un juez de la Audiencia Nacional de España decretó prisión comunicada y sin derecho a fianza para Juan Manuel Muñoz Luévano, detenido en Madrid. La medida se dictó durante una audiencia celebrada el jueves 19 de noviembre.

Fuentes judiciales citadas por el medio señalaron que Estados Unidos reclama al empresario mexicano por presunto fraude mediante transferencias bancarias, contrabando de productos petroleros y lavado de dinero.

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Juan Manuel Muñoz Luévano

Juez español niega libertad al mexicano

El abogado de Juan Manuel “El Mono” Muñoz solicitó su libertad, pero el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional rechazó la petición. Durante la diligencia, el empresario también se opuso a su entrega a la Unión Americana.

La detención representa la segunda ocasión en que Muñoz es asegurado en la nación ibérica. Es la tercera captura que enfrenta en total, luego de una detención previa realizada en Coahuila.

Antecedentes en España y Estados Unidos

En 2016, policías españoles detuvieron en Barcelona a Juan Manuel Muñoz, señalado como presunto enlace de Los Zetas en el Viejo Continente. Posteriormente, en 2019, lo extraditaron a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero y de conspiración para traficar drogas.

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Por aquellos años se dio a conocer que el propietario de gasolineras en Coahuila habría llegado a un acuerdo con autoridades judiciales de la Unión Americana, lo que le permitiría recuperar la libertad.

Manuel Muñoz Luévano, alias 'Mono Muñoz' (Foto: Twitter@QueSeArma_)

Captura en Coahuila y vínculo con huachicol

El año pasado, Muñoz fue detenido en Coahuila bajo el cargo de posesión de narcóticos para uso personal. Un juez le autorizó enfrentar el proceso en libertad, aunque el operativo incluyó el decomiso de una pipa con combustible de origen irregular.

La nueva aprehensión tendría relación con el operativo realizado a finales de octubre en Eagle Pass por autoridades norteamericanas. Ahí detuvieron al transportista Julio Rodolfo González, señalado como responsable del huachicol hormiga en la frontera con Piedras Negras.

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Ni la reciente detención de Juan Manuel ‘El Mono’ Muñoz Luévano frenan los sueños políticos de su hermano, pues José Alfredo busca la alcaldía de Matamoros con Morena.