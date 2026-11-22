San Francisco llegó a la Ciudad de México la noche del sábado 21 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ya se vive el ambiente de la NFL en la Ciudad de México. Esta noche, los San Francisco 49ers descendieron del avión que los llevó a la capital del país para disputar su partido de la Semana 11 de la temporada 2026 en el Monumental estadio Azteca.

El equipo dirigido por Kyle Shanahan fue el primero en llegar a la Ciudad de México para enfrentar el domingo por la noche a los Minnesota Vikings, en el regreso de la liga más importante del futbol americano en nuestro país.

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Mediante sus historias de Instagram es que se pudo atestiguar la llegada de San Francisco, comandado por Fred Wagner, jugador estadounidense de ascendencia mexicana que fue recibido por una multitudinaria cifra de aficionados de los 49ers.

Mujeres, hombres, niñas y niños con camiseta de los Niners se reunieron a las afueras del hotel de concentración para recibir a sus ídolos rumbo al Sunday Night Football, programado a las 19:20 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cómo llegan los 49ers al duelo vs Minnesota?

San Francisco ya llegó a la Ciudad de México para el juego de la NFL (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Francisco afronta el cruce ante Minnesota Vikings con la confianza que le da su registro de ocho ganados y un perdido que lo posiciona como el mejor equipo de la NFL dentro de la Conferencia Nacional.

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Además, la ofensiva de los 49ers está marcando la diferencia en esta temporada. En su último duelo, de visita contra Dallas Cowboys, anotaron 46 puntos con tres pases de anotación del quarterback, Brock Purdy.

San Francisco piso territorio mexicano como uno de los ataques más difíciles de contener, aunque deberán resolver hasta último momento las dudas físicas de Mike Evans y Dre Greenlaw, quienes sufren de tendinitis y lesión en el cuello, respectivamente.

El jugador e 49ers con ascendencia mexicana recibe ovación en su llegada a la CDMX

Los 49ers disputarán su tercer partido en México, ahora contra los Minnesota Vikings. San Francisco se trasladó a Colorado Springs para practicar en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, situada a una elevación superior a los 6 mil 500 pies.

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Ese método trató de acercar a los jugadores a una altura similar a la que se someterán en las próximas horas dentro del estadio Azteca. la franquicia optó por entrenar en dicho lugar para regular sus cuerpos antes de hacer el viaje a México.

Minnesota continúa su viaje rumbo a la Ciudad de México

Vendrán a jugar en la Ciudad de México por primera vez en la NFL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fanáticos de Minnesota aún esperan la llegada de los Vikings tras el esperado arribo de los San Francisco 49ers a la CDMX. Kirk Cousins y compañía jugarán por primera vez en el Azteca, donde afrontarán la altura de la Ciudad de México.

Para aclimatarse sin tener que viajar con anticipación a la capital, los Vikings instalaron una cámara de altitud en su sede de la ciudad de Eagan. Los jugadores de Minnesota realizaron sesiones en un espacio con menos oxígeno, una forma de adaptarse a las exigencia físicas que representa jugar en la CDMX.

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La habitación de los Vikings podía reproducir condiciones de hasta 12 mil pies de altitud y cada integrante pasó por varias sesiones como parte de la preparación rumbo al enfrentamiento ante San Francisco 49ers en el retorno de la NFL en México.

Los Minnesota Vikings aterrizarán en la Ciudad de México después de su contundente triunfo sobre Green Bay Packers (30-10) en el duelo divisional de la NFC Norte, un resultado que le permitió mantener el ritmo antes de su compromiso frente a 49ers en el Coloso de Santa Úrsula.

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings van a enfrentarse en noviembre . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas (tiempo de la capital). El estadio Azteca albergará su primer partido de la NFL desde el 2022.

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Antes de la patada de kickoff, la cantante de música regional mexicana, Majo Aguilar, interpretará las notas del Himno Nacional Mexicano. Y la cantautora “blaxicana”, nacida en Oakland, MXKA, entonará el Himno de los Estados Unidos.

Y en el show de medio tiempo el grupo regiomontano, The Warning, hará su presentación en el recinto que se sometió a una remodelación de cuatro años para alojar su tercer mundial de futbol este año.