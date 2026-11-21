Irán mostró su nuevo depósito subterráneo de misiles

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) develó este sábado un depósito subterráneo de misiles y advirtió que no habrá “ninguna vacilación” en ejercer su poder militar, en un mensaje que las autoridades de Teherán lanzaron en medio de los esfuerzos diplomáticos en curso para poner fin al conflicto con Estados Unidos.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, el general de brigada Seyyed Majid Mousavi, pronunció las declaraciones durante una visita del comandante en jefe del organismo, el general de división Ahmad Vahidi, a las instalaciones subterráneas, donde también se develó un nuevo lanzador de doble misil balístico.

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Las imágenes difundidas hoy por la televisión estatal iraní mostraron a los dos oficiales recorriendo túneles repletos de misiles balísticos y de crucero, vehículos militares y contenedores de almacenamiento apilados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán develó un depósito subterráneo de misiles

Las capacidades aumentaron “entre las dos guerras”

Mousavi sostuvo que la fuerza incrementó sus capacidades “en el período entre las dos guerras” —en referencia a los conflictos de 12 y 40 días que, según Teherán, le fueron impuestos conjuntamente por Estados Unidos e Israel— y que en ese lapso tomaron forma “sorpresas y productos efectivos de naturaleza disuasiva y devastadora”.

“Estamos seguros de que el campo de batalla está en nuestras manos y nosotros determinamos el curso de la batalla”, afirmó el oficial, según informó la agencia de noticias Tasnim.

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Vahidi, por su parte, invocó un pasaje del Corán para contrarrestar las cifras de vuelos de combate aducidas por la OTAN. “El secretario general de la OTAN dijo que realizaron 5.000 vuelos de todos los países miembros. Ellos mismos lo admitieron. Estaban todos allí, pero con el permiso de Dios: ¿cuántas veces una pequeña fuerza ha derrotado a una grande con el permiso de Dios?”, declaró el comandante.

Mousavi sostuvo que Irán incrementó sus capacidades “en el período entre las dos guerras”

El despliegue llega en medio de nuevas gestiones diplomáticas

La exhibición militar se produjo mientras las partes mantienen contactos diplomáticos para intentar resolver un conflicto que desestabilizó Medio Oriente, perturbó el tráfico marítimo, impulsó los precios globales de la energía y arrastró a varios países de la región.

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El canciller iraní, Abbas Araqchi, señaló el viernes que Teherán todavía confía en que la diplomacia pueda poner fin a la guerra con Washington, en tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que Irán quiere un acuerdo, aunque descartó las condiciones actuales como inaceptables.

En las últimas semanas, Trump alternó entre amenazas de escalada y señales de que podría moderar las hostilidades, lo que mantiene el enfrentamiento en un punto de incertidumbre.

Funcionarios de Qatar e Irán se reunieron el martes en conversaciones destinadas a “acercar perspectivas y reducir la brecha entre las propuestas presentadas sobre el terreno”, según dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí.

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La exhibición militar se produjo mientras las partes mantienen contactos diplomáticos para intentar resolver un conflicto que desestabilizó Medio Oriente

Irán anticipó que dará a conocer más depósitos de su red subterránea

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán encuadró la develación como parte de una demostración más amplia de la resiliencia de su infraestructura de misiles tras los ataques militares sufridos en enfrentamientos previos con Israel y Estados Unidos.

Funcionarios militares indicaron que se darán a conocer depósitos subterráneos adicionales, en lo que presentaron como una red de almacenamiento considerada clave para sostener su capacidad defensiva ante el conflicto regional en curso y las tensiones en el paso marítimo.

La zona del estrecho de Ormuz donde fueron alcanzados los petroleros (UKMTO)

Dos buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

En paralelo a la exhibición militar, dos buques cisterna que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron impactados este sábado por proyectiles “de origen desconocido”, según informó la Organización Marítima Comercial del Reino Unido (UKMTO).

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El primero recibió un impacto en la sala de máquinas a unas 17 millas náuticas de Khasab, en el norte de Omán; mientras que el segundo fue alcanzado en la popa aproximadamente una hora después, a unas 11 millas náuticas de la misma localidad. La UKMTO no registró víctimas y recomendó a las embarcaciones navegar con precaución. Los ataques no fueron reivindicados por ningún grupo o gobierno.

Los incidentes se produjeron horas después de que Araqchi reiterara que la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho en 48 horas sigue vigente, aunque condicionada al cumplimiento previo de las exigencias iraníes: el cese de la guerra en la región, el levantamiento del cerco naval, la eliminación de las sanciones estadounidenses y el descongelamiento de los activos iraníes en el exterior.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (EFE/Shawn Thew)

Washington sancionó a cuatro iraníes por desviar fondos del petróleo

El viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro ciudadanos iraníes a quienes acusa de desviar ingresos de ventas de petróleo para beneficio personal y de colaborar en operaciones comerciales vinculadas a Teherán. La medida se enmarca en la denominada Operación Paria Económico, una campaña anunciada el 24 de agosto con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento del régimen iraní mediante sanciones dirigidas a activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las autoridades iraníes “priorizan sus propios intereses por encima de las necesidades de su población” y advirtió que Irán agotó sus reservas de crudo transportadas por vía marítima y podría no cobrar ingresos correspondientes a petróleo ya vendido. “El barco se está hundiendo”, sentenció el funcionario.

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Entre los sancionados figuran Mohammad Javad Bavand y Majid Taj —hermano del presidente de la Federación Iraní de Fútbol—, a quienes Washington acusa de administrar ventas de petróleo y recuperar fondos iraníes depositados en terceros países; Mohammadhossein Servati, hijo de un general del CGRI, vinculado a empresas que comercializaron crudo iraní con refinerías de China; y Mojtaba Arabnejad, hijo del director ejecutivo de la aerolínea Mahan Air, señalado por facilitar compras de repuestos y armamento.

Trump, por su parte, afirmó el viernes ante periodistas en la Casa Blanca que existen rumores sobre la posible fabricación de una “bomba sucia” radiactiva en Irán, aunque no presentó pruebas ni ofreció detalles sobre el origen de la información. “Sabemos mucho sobre lo que está pasando en Irán. No permitiremos que eso suceda”, sostuvo el mandatario.

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