La revista Travel + Leisure proyectó siete destinos internacionales destacados por su historia y nuevas propuestas hoteleras para 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A poco días del comienzo de 2027, las proyecciones de la revista Travel + Leisure colocan a siete países entre los destinos con nuevos hoteles, rutas aéreas, eventos culturales y propuestas vinculadas a la historia local. La lista combina ciudades consolidadas con lugares que buscan ampliar su infraestructura turística.

1. Brasil

Brasil organizará la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2027 (Flybondi)

Brasil organizará la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en ocho ciudades. Será la primera vez que el torneo se dispute en Sudamérica. Para Mikael Castro, asesor especializado en el país, el campeonato permitirá conocer la forma en que sus distintas regiones viven el fútbol, además de su cocina, música y paisajes.

PUBLICIDAD

La agenda incluye la reapertura del Sofitel Rio de Janeiro Ipanema, prevista para fines de 2026, y la apertura de los primeros pabellones del Museu Bernardo Paz durante 2027.

2. Croacia

Los operadores turísticos señalan a las islas de Hvar, Vis y Brač entre las principales alternativas en Croacia (Wikimedia Commons)

En Croacia, las islas de Hvar, Vis y Brač aparecen entre las opciones señaladas por operadores turísticos. Localidades como Jelsa, Komiža y Milna conservan actividad pesquera y vida cotidiana junto al mar.

En 2027 abrirán el Hotel Marjan, en el frente marítimo de Split, y el Hilton Lopud Beach Resort & Spa, en la isla de Lopud. United mantiene vuelos estacionales sin escalas desde Newark a Dubrovnik y Split.

3. Da Nang, Vietnam

Da Nang, Hoi An y Hué concentran el interés de los viajeros entre los destinos de Asia hacia 2027 (REUTERS)

Da Nang, junto con Hoi An y Hué, figura entre los destinos asiáticos que concentran búsquedas de cara a 2027. Capital One registró un aumento superior al 200% en el interés por la ciudad, mientras que Skyscanner informó una suba de más del 125% en las consultas durante los últimos 12 meses.

PUBLICIDAD

La zona incorporó en agosto de 2026 el Nhaan Resort & Spa Hoi An, de la colección Tapestry by Hilton, y tiene prevista la renovación del Anantara Hoi An. Por su parte, Mandarin Oriental Residences, Da Nang proyecta su apertura para 2027, en una ubicación cercana a la playa y a sitios reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellos el santuario de My Son y la ciudad antigua de Hoi An.

Entre las actividades recomendadas se encuentran el mercado de pescado al amanecer, el desayuno local y las caminatas por la costa.

4. Luxor, Egipto y el Río Nilo

Luxor y el valle del Nilo se ubicarán bajo la franja del eclipse solar total el 2 de agosto de 2027 (EFE/Shady Roshdy/Archivo)

El 2 de agosto de 2027, Luxor y el valle del Nilo estarán bajo la franja de un eclipse solar total cuya fase máxima superará los seis minutos. El fenómeno ya impulsó reservas de alojamiento y viajes hacia Egipto, de acuerdo con Travel + Leisure.

PUBLICIDAD

La hotelería y los cruceros acompañan esa expectativa. El Winter Palace Hotel reabrirá en julio de 2027 como Mandarin Oriental Winter Palace, mientras que el barco AmaNubia de AmaWaterways comenzará a navegar en noviembre de 2026. Marcas egipcias independientes como Kemetale y Oro desarrollan nuevos barcos para el río. Backroads prevé lanzar un recorrido de ocho días que combinará sitios arqueológicos con senderismo, ciclismo y kayak en el Nilo.

5. Malta

Malta cuenta con una superficie territorial de 316 kilómetros cuadrados (Imagen de archivo)

Con una superficie de 316 kilómetros cuadrados, Malta reúne monumentos prehistóricos, siete templos megalíticos y una gastronomía influida por Italia, el norte de África y Medio Oriente. La nación insular también incorpora alojamientos y una agenda cultural contemporánea.

PUBLICIDAD

Casa Bonavita abrió en mayo de 2026 en un palacio restaurado que data de 1740. En septiembre comenzó a operar el Romègas Hotel, de 22 habitaciones, en la ciudad de La Valeta. El asesor Gary Portuesi destacó que la isla conserva precios más bajos que otros destinos mediterráneos de alta demanda.

6. Porto, Portugal, y el valle del Duero

Porto se ubica en el norte de Portugal y destaca por su tradición ligada a los azulejos y al vino de Oporto (Freepik)

Porto, en el norte de Portugal, identificada por sus azulejos y su vínculo con el vino de Oporto, se conecta con el valle del Duero, situado a unos 97 kilómetros tierra adentro.

El río atraviesa zonas de viñedos en terrazas y colinas que concentran buena parte de la producción vitivinícola local. Uniworld Boutique River Cruises incorporará en 2027 el São Rafael, un barco diseñado para navegar el Duero con capacidad para 94 pasajeros. La empresa apunta a viajeros interesados en circuitos de gastronomía, vino, diseño y patrimonio urbano.

PUBLICIDAD

7. Tupelo, Misisipi

La ciudad de Tupelo inaugurará el Chickasaw Heritage Center en marzo de 2027 (Wikipedia)

La ciudad de Tupelo, en Misisipi, abrirá en marzo de 2027 el Chickasaw Heritage Center, dedicado a la historia y la cultura contemporánea de la Nación Chickasaw. El área fue territorio de este pueblo indígena hasta 1837, cuando comenzó su desplazamiento forzado bajo la Ley de Expulsión de los Indios.

El complejo ocupará 65,6 hectáreas cerca de la ruta panorámica Natchez Trace Parkway. Contará con una sala de exposiciones de 929 metros cuadrados, galería de arte, colecciones arqueológicas, senderos y un paisaje restaurado de pradera Blackland. El proyecto también prevé un café, teatro, juegos infantiles y la reconstrucción de una aldea chickasaw del siglo XVIII. Gran parte del predio tendrá acceso gratuito.

PUBLICIDAD