Cómo están respondiendo Rusia y el mundo a un posible caso de peste neumónica tras la muerte de un trabajador de laboratorio

Esta foto sin fecha publicada por el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente, muestra a los trabajadores del instituto en un laboratorio (AP)

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La Organización Mundial de la Salud afirma que un posible caso de peste neumónica en Rusia presenta un riesgo “muy bajo” fuera del país, mientras los investigadores analizan la causa de la muerte de un empleado de laboratorio la semana pasada.

La agencia de salud de la ONU informó el martes que se ha puesto en contacto con las autoridades rusas tras los informes sobre la muerte la semana pasada de una mujer que trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia y el Lejano Oriente.

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El caso y la investigación, liderada por funcionarios rusos, han reavivado el recuerdo de la pandemia de COVID-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino. La OMS no ha dado una respuesta definitiva sobre cómo comenzó la pandemia.

“Actualmente no hay indicios de que estemos lidiando con algo similar a la pandemia”, dijo a Associated Press el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, refiriéndose a la enfermedad de la mujer.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso y cómo se están movilizando los expertos tras su muerte:

La peste neumónica es una forma de la enfermedad que afecta a los pulmones

Según la OMS, el período de incubación de la peste neumónica —que afecta principalmente a los pulmones y es la forma más virulenta de la enfermedad— puede ser de tan solo 24 horas. La peste neumónica es una forma menos común pero grave que se transmite entre personas a través de partículas respiratorias.

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Según la OMS, si no se trata, la enfermedad puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo. Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, que a menudo implica la expulsión de sangre.

La forma más común de peste, la peste bubónica, es causada por la picadura de una pulga infectada y puede convertirse en llagas abiertas llenas de pus.

La neumonía es una infección respiratoria aguda causada principalmente por virus o bacterias, y se transmite generalmente por contacto con personas infectadas o a través de gotitas respiratorias. La OMS afirma que la neumonía es la principal causa infecciosa de muerte en niños a nivel mundial.

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La neumonía es una infección respiratoria aguda causada principalmente por virus o bacterias, y se transmite generalmente por contacto con personas infectadas o a través de gotitas respiratorias (EP)

Lo que dicen los funcionarios rusos sobre el caso

A través de un sistema internacional de alerta sanitaria, las autoridades sanitarias rusas informaron el martes que se habían llevado a cabo todas las medidas preventivas necesarias, incluido el rastreo de los contactos de la mujer fallecida, el seguimiento médico y las pruebas de laboratorio.

“Los resultados de las pruebas no mostraron la presencia de patógenos infecciosos peligrosos en ninguno de los contactos”, decía la nota de las autoridades rusas, que fue transmitida a The Associated Press por la OMS.

Según los datos disponibles, los resultados de las pruebas de laboratorio y el estado de salud, se ha concluido el seguimiento médico del 100 % de los contactos. La situación epidemiológica es estable y se mantiene bajo vigilancia.

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La mujer falleció en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de Irkutsk, y su alcalde informó que el hospital fue puesto en cuarentena. Altos funcionarios del organismo nacional de salud pública de Rusia viajaron a la región el viernes.

El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aconsejó al público que siguiera las declaraciones oficiales del organismo de control Rospotrebnadzor, en lugar de “rumores o especulaciones”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov (REUTERS)

La OMS ha movilizado a sus propios expertos para investigar el caso

Lindmeier, portavoz de la OMS, declaró el martes en una rueda de prensa de la ONU que el instituto donde trabajaba la mujer “estudia patógenos peligrosos”, incluida la peste en una zona de Siberia donde la enfermedad “se produce de forma natural en animales salvajes”.

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Según indicó, los funcionarios rusos aún no han solicitado el envío de expertos de la OMS a Rusia, donde las autoridades están “investigando si la peste neumónica fue la causa de su muerte”.

Según Lindmeier, las autoridades rusas comunicaron posteriormente a la OMS que no se había registrado ningún caso de peste en Irkutsk.

“Según las autoridades, la enfermedad de la mujer se presentó inicialmente como una infección respiratoria viral aguda típica”, dijo. “No se ha encontrado ningún caso de peste ni de ningún otro patógeno de alto riesgo”.

Trump y Rubio comentan sobre el caso

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que estaba siguiendo la situación con preocupación y que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar, aunque afirmó no haber hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el caso.

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Al ser preguntado sobre las declaraciones de Trump, el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo el martes que “siempre es muy positivo que se ofrezca ayuda mutua”. No quiso dar más detalles y remitió la pregunta a Rospotrebnadzor.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a las autoridades rusas a compartir más información. “Tal vez no haya nada allí. Tal vez sea más grande de lo que pensábamos. No lo sabemos”, dijo en una conferencia de prensa en Islandia. “Animamos a Rusia a ser más transparente y a compartir más información con el mundo”, dijo Rubio, añadiendo que hasta ahora esto ha sido “bastante limitado, pero esperamos que eso cambie en las próximas horas y días”.

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Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading, afirmó que “la peste tiene una larga historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia”, aunque debido a las condiciones de vida modernas y a los antibióticos, su potencial se ha visto limitado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a las autoridades rusas a compartir más información (REUTERS)

El Dr. Glenn Wortmann, del Centro Hospitalario MedStar Washington, afirmó que las bacterias que causan la peste no “viajan muy lejos” y que una persona “realmente necesitaría estar cara a cara” con una persona infectada para contraer la peste neumónica.

“La posibilidad de que esto se propague ampliamente en Rusia y luego se extienda aquí a Estados Unidos es nula, no con este tipo de bacteria, porque no se transmite fácilmente y tenemos antibióticos para detener su propagación”, añadió.

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(AP)