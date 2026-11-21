El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 21 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.
Últimas actualizaciones
Se reporta sismo de magnitud 4.3 localizado a 148 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 05:33 horas, con una latitud de 13.97, longitud -93.32 y una profundidad de 10 km.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.