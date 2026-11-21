El fuerte encontronazo entre Max Verstappen y George Russell

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George Russell cargó contra Max Verstappen tras el roce que protagonizaron en la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. El británico acusó al piloto de Red Bull de perjudicar de forma recurrente a sus rivales durante las vueltas de preparación y sostuvo que alguien debe “hacerle frente”, mientras el neerlandés restó importancia al incidente y aseguró que no perderá tiempo en discutirlo.

El encontronazo entre los monoplazas de Red Bull y Mercedes se produjo en la curva 14 del circuito callejero de Las Vegas, antes de encarar la parte final del tercer sector rumbo a la recta principal. Verstappen adelantó a Russell en la recta opuesta y redujo la velocidad antes del giro a la izquierda, una maniobra que derivó en la reacción del británico cuando restaban menos de 10 minutos para el final de la sesión.

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Russell se lanzó por el interior para recuperar la posición y evitó un accidente de mayores consecuencias. El Mercedes desplazó al Red Bull hacia el exterior de la pista y los autos se tocaron de manera mínima. Ambos pilotos retomaron la marcha sin daños visibles y continuaron con la actividad.

“¡Me empujó hacia la barrera!”, reclamó Max Verstappen en la radio de su equipo. Russell, por su parte, pidió a Mercedes que revisara la repetición. Desde el muro le informaron que habían visto cómo su rival se había cruzado delante de él. El británico respondió con ironía: “Ja, ja, ¡vaya jueguecitos, eh!”. Luego, en una de las tomas de la acción, se pudo ver cómo el neerlandés le hizo el gesto de “fuck you” al pasar por al lado del británico.

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Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) abrieron una investigación contra el tetracampeón mundial por “conducción errática”. La resolución final fue una advertencia para Verstappen, sin sanción deportiva ni impacto en la parrilla de salida.

Las duras declaraciones de Russell contra Verstappen

Después de la clasificación, Russell profundizó sus cuestionamientos al neerlandés. En declaraciones recogidas por Motorsport.com, el piloto de Mercedes consideró adecuada la advertencia impartida por los comisarios, aunque sostuvo que el episodio expuso una conducta que, según él, Verstappen repite con frecuencia.

“No hay nada en el reglamento que diga que no se puede adelantar a alguien que está empezando una vuelta, pero cuando haces eso estás perjudicando a esa persona”, afirmó Russell. El británico explicó que la situación se produjo cuando ambos preparaban un intento rápido y que, en ese tipo de secuencias, los pilotos suelen respetar acuerdos informales para no afectar las vueltas de los demás.

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El conductor de las Flechas Plateadas fue más allá al apuntar contra el estilo de su adversario: “Él hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta”. Russell remarcó que no está dispuesto a adoptar esa postura frente a Verstappen, con quien ya había mantenido cruces en temporadas anteriores. “No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo”, expresó el británico ante Sky Sport Italia.

La declaración reavivó un enfrentamiento que tuvo otros capítulos en la Fórmula 1. Russell y Verstappen habían protagonizado una fuerte disputa verbal a finales de 2024, luego de una sanción aplicada al neerlandés durante la clasificación del Gran Premio de Qatar. Esta vez, el conflicto volvió a escena en un contexto particular: ambos compartirán la primera fila de la grilla en Las Vegas.

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La posición de salida de Russell se vio favorecida por la penalización de cinco puestos que recibió su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, quien había marcado el mejor tiempo de la clasificación. Verstappen heredó la pole position y el británico avanzó al segundo lugar, lo que dejó a los dos pilotos frente a frente para la largada.

El informe de los comisarios señaló que los pilotos hicieron referencia a un “acuerdo de caballeros” sobre el comportamiento durante las vueltas de preparación. Esa práctica no figura como una regla escrita, pero suele aludir a la expectativa de que los corredores respeten el orden en pista para evitar interferencias antes de iniciar una vuelta rápida.

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La FIA aclaró que ese entendimiento informal tuvo una incidencia limitada en su evaluación. Los comisarios se concentraron en las maniobras concretas y en la ubicación relativa de ambos monoplazas en el momento del contacto.

Según la resolución, Max frenó antes de lo esperado y efectuó cambios de dirección durante la frenada. La autoridad deportiva entendió que esa acción quedó por debajo del estándar de conducción previsto, aunque consideró que una advertencia resultaba una medida suficiente.

El castigo no implica consecuencias adicionales para el piloto de Red Bull, a diferencia de una reprimenda, que puede acumularse y derivar en sanciones más severas. Russell coincidió con que la advertencia era proporcional, pero utilizó sus declaraciones posteriores para cuestionar la actitud de Verstappen en situaciones similares.

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Verstappen eligió una postura opuesta. En la conferencia de prensa posterior a la clasificación, cuando le consultaron qué había sucedido en la curva 14, respondió de forma escueta: “Nada. No pasó nada”.

Más tarde, ante los medios neerlandeses en el paddock, el piloto de Red Bull insistió en que no quería prolongar la polémica. “Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo”, dijo, según recogió Motorsport.com.

También rechazó la existencia del supuesto acuerdo informal mencionado en la resolución de los comisarios. “Nunca he visto un acuerdo así en mi vida”, aseguró el neerlandés al ser consultado por el pacto de caballeros al que habían aludido Russell y la FIA. Max descartó, además, que el roce le haya dado una motivación adicional para mantenerse delante de su rival en la carrera. “No, definitivamente no es de ahí de donde saco mi motivación”, afirmó.

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Con Verstappen en la pole y Russell a su lado, el episodio de la tercera práctica libre agregó tensión a la previa del Gran Premio de Las Vegas.