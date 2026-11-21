Policía afirma que no registró heridos durante intervención previa a muerte de joven en Patía (Hospital Nivel I El Bordo/Facebook - @ONUHumanRights/X - @PoliciaCauca/X - @ISAZULETA/X)

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La Policía Nacional de Colombia expresó sus condolencias por la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven con síndrome de Down que falleció en El Bordo, municipio de Patía, Cauca.

La institución sostuvo que, por ahora, no puede establecerse un vínculo directo entre su deceso y el operativo efectuado el 19 de noviembre de 2026 en esa zona, donde se usaron gases lacrimógenos durante una jornada de movilización.

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El Departamento de Policía Cauca informó que el procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde. Según su comunicado, unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios realizaron una intervención en un sector rural de El Bordo después de enfrentar un ataque con artefactos explosivos improvisados, conocidos como “papas bomba”.

La fuerza pública señaló que el operativo fue comunicado al Puesto de Mando Unificado y que no hubo registros de heridos entre civiles ni entre integrantes de la Policía. “No se reportaron personas lesionadas, ni de la población civil ni de la Policía Nacional”, indicó el documento difundido por la institución.

La Policía informó que investigan la muerte de Ivonne Parra tras operativo en El Bordo (@PoliciaCauca/X)

La joven ingresó a un centro médico horas después del operativo

De acuerdo con la versión oficial, la Policía conoció el caso varias horas después de terminado el procedimiento, a través de publicaciones en redes sociales y de medios de comunicación. Ivonne Fernanda Parra Díaz ingresó a un centro asistencial de El Bordo a las 4:31 a. m. del 20 de noviembre.

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La joven murió a las 5:56 a. m., según el reporte policial. La institución indicó que su llegada al establecimiento de salud ocurrió cuando la intervención ya había finalizado y remarcó que durante esa actuación no se notificaron personas afectadas.

“No es posible establecer, por el momento, una relación directa entre el deceso de la ciudadana y los hechos antes referidos”, afirmó la Policía. También señaló que corresponde a las autoridades judiciales establecer las causas de la muerte y definir si existió algún nexo con el procedimiento realizado el día anterior.

La entidad añadió que colaborará con la Fiscalía General de la Nación y con las instituciones competentes que intervengan en la investigación. “La institución reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la transparencia en sus actuaciones y su plena disposición para colaborar”, expresó el Departamento de Policía Cauca.

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ONU Derechos Humanos pidió investigar muerte de joven tras operativo en El Bordo (@ONUHumanRights/X)

La ONU pidió una investigación independiente sobre los hechos

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que recibió datos sobre la muerte de la joven El Bordo, Patía. El organismo manifestó su solidaridad con los familiares y solicitó que el caso sea esclarecido.

En una publicación en la red social X, la oficina de la ONU Derechos Humanos Colombia indicó que Parra tenía síndrome de Down y problemas respiratorios.

Según la información recibida por esa representación, su estado de salud “se habría visto afectado por los gases lacrimógenos utilizados en un operativo de la fuerza pública” durante las movilizaciones del 19 de noviembre.

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La dependencia de Naciones Unidas pidió a las autoridades competentes que determinen lo ocurrido “de forma independiente y con la mayor brevedad”. El pronunciamiento no atribuyó responsabilidades individuales ni presentó conclusiones sobre el origen de la muerte.

Senadora del Pacto Histórico cuestionó a la fuerza pública tras fallecimiento de joven en El Bordo (@ISAZULETA/X)

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta atribuyó a la “brutalidad policial” la muerte de Ivonne Fernanda Parra, joven fallecida en El Bordo, Cauca, y responsabilizó por el caso al comandante en jefe de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.

La congresista difundió su pronunciamiento en X junto con un boletín de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca. El documento ratificó que la joven, de 24 años, tenía síndrome de Down y padecimientos respiratorios. También sostuvo que habría sido afectada tras la dispersión de una movilización mediante gases lacrimógenos.

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Zuleta cuestionó además al presidente Abelardo de la Espriella, a quien llamó “ciudadano extranjero”, y afirmó que el uso de la fuerza estatal contra manifestantes resta legitimidad a la actuación institucional.

La organización social solicitó a las autoridades judiciales investigar lo ocurrido, establecer eventuales responsabilidades y garantizar justicia para la familia de Parra en este caso.