Alcachofa fresca con hojas verdes compactas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcachofa tiene fama de ser una de las verduras más complicadas de preparar en la cocina. Sus hojas duras, el riesgo de que se oxide en segundos y la dificultad para llegar al corazón sin desperdiciar la mayor parte del producto llevan a muchos a evitarla. Sin embargo, varios chefs y cocineros con experiencia coinciden en una clave común para resolver estos problemas: controlar la oxidación con ácido o con una cocción al vapor que selle la pieza antes de manipularla.

Toño Rodríguez, chef al frente de La Era de los Nogales, restaurante con estrella Michelin situado en Sardas, pedanía de Sabiñánigo (Huesca), propone en El Heraldo de Aragón una técnica que prescinde por completo del pelado manual previo. “Para limpiar las alcachofas no hay que sufrir. Las metes en una bolsa con un poquito de aceite tal cual llegan de la tienda o del campo”. El procedimiento consiste en introducir las alcachofas enteras, con su aceite, en una bolsa y someterlas a una hora y cinco o una hora y diez minutos al vapor, a 95 grados. Según Rodríguez, de ese modo “salen las hojas solas, perfectas”. Las piezas cocinadas de esta forma aguantan en la nevera sin oxidarse, por lo que pueden prepararse con antelación.

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La oxidación es el principal obstáculo al que se enfrenta quien manipula esta hortaliza. El problema se produce porque la pulpa contiene enzimas que reaccionan de inmediato al entrar en contacto con el oxígeno del aire, lo que genera ese tono marrón tan característico apenas se corta o se retira una hoja. Esa misma reacción es la responsable de que los dedos y las uñas queden manchados tras un rato de pelado. Un truco para limpiar las manchas en la piel es frotarse los dedos con medio limón durante unos segundos.

Y para frenar la oxidación de las propias alcachofas, también es recomendable sumergirlas en agua con zumo de limón en cuanto se retiran las hojas exteriores. El ácido cítrico actúa como antioxidante natural y bloquea la acción de las enzimas responsables del oscurecimiento. Como alternativa, cuando no se dispone de limón, el sitio especializado propuso el uso de vinagre blanco o, en menor medida, una pizca de bicarbonato de sodio.

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El truco de la blanqueta para el corazón

El chef Dani García, al frente del restaurante Smoked Room, recurre a una técnica distinta para preservar la textura del corazón. Primero corta el tallo y retira las hojas hasta llegar a la parte comestible. A continuación, prepara una blanqueta: en una olla con agua caliente incorpora una cucharada de harina, rabo de perejil y zumo de limón, mezcla que ayuda a frenar el oscurecimiento del producto principal. El cocinero introduce allí el corazón y lo deja reposar diez minutos antes de retirarlo, momento en el que la pieza queda blanda y jugosa por dentro.

Más allá de la oxidación, otro punto crítico señalado por distintos cocineros es la eliminación del heno, los pequeños filamentos que recubren la base del corazón, también llamados pistilos. No son tóxicos, pero sí difíciles de digerir si se consumen junto con el resto de la pieza. La forma más sencilla de acceder a ellos es cortar el corazón por la mitad, lo que obliga a descartar buena parte de la alcachofa, aunque los restos pueden aprovecharse para preparar un caldo.

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Para quienes preparan las alcachofas con antelación, los especialistas recomiendan mantenerlas siempre sumergidas en agua con limón hasta el momento de cocinarlas. Guardadas en un recipiente hermético con esa mezcla y refrigeradas, pueden conservarse frescas hasta cinco días. También es posible blanquearlas previamente y congelarlas para una conservación a más largo plazo.