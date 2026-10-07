A tres años del ataque de Hamás: cómo el 7 de octubre reconfiguró el mapa político y militar de Medio Oriente

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y reordenó el mapa político y militar en Medio Oriente

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A tres años del ataque de Hamás contra Israel, que dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, el 7 de octubre de 2023 reordenó el tablero político y militar de Medio Oriente. La ofensiva desde Gaza desencadenó una guerra de alcance regional, modificó los vínculos entre Israel, Irán y Estados Unidos, y también tuvo consecuencias diplomáticas en Europa y América Latina.

Andrei Serbin Pont, analista internacional, sostuvo en Infobae Al Mediodía que la dimensión del ataque excedió el enfrentamiento inmediato. Según su repaso, los atacantes asesinaron a 815 civiles, entre ellos 36 niños, y la operación respondió a una planificación previa con una “intención genocida”.

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El especialista vinculó esa caracterización con la carta fundacional de Hamás, publicada en 1988. A su juicio, el texto incluye postulados que llaman a la lucha contra los judíos. “Tuvo un impacto a nivel regional, tuvo un impacto a nivel global e incluso tuvo un impacto acá en América Latina”, afirmó.

La memoria del atentado consolidó el nacionalismo en Israel y marcó la agenda política del primer ministro Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones REUTERS/Shir Torem

Confrontación entre Israel e Irán

Para Serbin Pont, el atentado aceleró el deterioro del llamado eje de resistencia, la red de aliados y grupos armados que Irán impulsa desde la revolución de 1979. En ese entramado ubicó a Hamás, Hezbolá, la Yihad Islámica, milicias chiitas iraquíes, los hutíes de Yemen y el régimen sirio.

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El analista explicó que la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní sostuvo durante años a organizaciones armadas y a gobiernos aliados que actuaban contra Israel desde distintos puntos de Medio Oriente. Hasta entonces, esa disputa se había expresado sobre todo a través de sabotajes, ciberataques y operaciones de terceros.

Después del 7 de octubre, dijo, esa lógica cambió. “Se pasó de una guerra que iba en las sombras a una guerra directa entre Israel e Irán”, planteó. Como ejemplo citó el ataque iraní con unos 300 drones y misiles contra territorio israelí entre el 13 y el 14 de abril.

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Serbin Pont también asoció el nuevo escenario con la pérdida de influencia iraní en Siria tras el colapso del régimen de Bashar al Asad. Según su análisis, ese cambio afectó el corredor terrestre utilizado para asistir a aliados de Teherán y otorgó a Turquía un lugar más relevante en el país.

En paralelo, señaló que Israel aprovechó el vacío de poder para llevar adelante operaciones militares en territorio sirio. En el frente libanés, situó los golpes contra Hezbolá durante la guerra de 2024 y el alto el fuego de noviembre de ese año como factores que debilitaron a la organización.

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El especialista mencionó, además, las operaciones con buscapersonas contra miembros de Hezbolá. Consideró que esos ataques afectaron parte de la conducción del grupo libanés.

La memoria del atentado consolidó el nacionalismo en Israel y marcó la agenda política del primer ministro Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones REUTERS/Fabrizio Bensch

La agenda de Estados Unidos y Arabia Saudita

El conflicto también alteró las conversaciones que mantenían Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel sobre un posible acuerdo de defensa, cooperación nuclear civil y normalización diplomática, según Serbin Pont. La escalada redujo el margen político de Washington para avanzar en esas negociaciones.

El analista sostuvo que la administración estadounidense buscaba reducir su despliegue en el Golfo para concentrar recursos en el Indo-Pacífico ante el ascenso de China. Sin embargo, las operaciones militares posteriores al ataque exigieron una mayor presencia en Medio Oriente. “Llevó a una dinámica de reinvolucramiento de los Estados Unidos en la región”, afirmó.

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En ese marco, aludió al operativo Midnight Hammer. Según su descripción, la ofensiva de Israel contra Irán buscó frenar el programa nuclear iraní y luego Estados Unidos atacó instalaciones nucleares del país.

Serbin Pont consideró que esa dinámica obligó a Washington a dedicar recursos militares y atención política a una región que competía con otras prioridades estratégicas. También evaluó que Rusia y China recibieron efectos de esta reorganización.

De acuerdo con su lectura, Rusia perdió a Siria como aliado, aunque preservó presencia regional. China, en cambio, se benefició de la compra de petróleo iraní con descuento, favorecida por las sanciones que pesan sobre Teherán y por la expansión de un mercado paralelo para ese recurso.

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El colapso del régimen sirio redujo la presencia de Irán en la región y abrió espacio para acciones militares de Israel y Turquía

Las respuestas a la guerra dividieron a gobiernos occidentales

El analista señaló que la respuesta militar israelí en Gaza profundizó diferencias entre países occidentales. España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina en 2024, recordó, mientras que Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal revisaron sus posiciones frente al conflicto.

Según Serbin Pont, esos movimientos reflejaron una presión política creciente sobre Israel tras el inicio de la ofensiva en Gaza. El desacuerdo diplomático se extendió así más allá de los actores directamente involucrados en la guerra.

América Latina pasó de las rupturas diplomáticas a una revisión de posiciones

En América Latina, Serbin Pont distinguió una primera etapa marcada por las tensiones entre Israel y varios gobiernos. Mencionó los casos de Bolivia, Brasil, Colombia y Chile, que cuestionaron la ofensiva israelí en Gaza mediante distintas decisiones diplomáticas.

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Bolivia rompió relaciones con Israel el 31 de octubre de 2023 y Colombia lo hizo el 2 de mayo de 2024, según detalló. También recordó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó la ofensiva israelí con el Holocausto en febrero de 2024, tras lo cual Israel lo declaró persona non grata.

El especialista indicó que Brasil retiró a su embajador y que Chile hizo lo propio con su representante diplomático en Israel durante 2024. Posteriormente, ubicó señales de cambio: Bolivia restableció relaciones con Israel y Chile volvió a designar un embajador.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y reordenó el mapa político y militar en Medio Oriente

Serbin Pont afirmó además que Colombia restableció relaciones el 7 de agosto y que su Gobierno anunció el traslado de la embajada a Jerusalén. Durante el diálogo, una tercera voz mencionó la intención del presidente argentino, Javier Milei, de trasladar la sede diplomática de Argentina a esa ciudad.

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El analista respondió que una ley dificulta ese cambio y atribuyó a Milei un lugar central en la construcción de una narrativa regional favorable a Israel. A su entender, otros gobiernos se alinearon con esa posición durante los últimos meses.

Serbin Pont también vinculó el aniversario con la política interna israelí. Sostuvo que el primer ministro Benjamin Netanyahu conservó respaldo por la consolidación del nacionalismo frente a una amenaza externa. Las próximas elecciones parlamentarias israelíes están previstas para el 27 de octubre y, según el analista, la memoria del 7 de octubre atravesará la campaña.

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