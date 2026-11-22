En Colombia hay alrededor de 450.000 a 500.000 tiendas de barrio, según Fenalco- (Universidad Central)

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Una cerveza de $3.500 podría superar los $5.200 si prospera el proyecto de ley de rescate económico o reforma tributaria del Gobierno De la Espriella, que plantea un cobro de $330 por cada grado de alcohol en envases de 330 centímetros cúbicos, más una tarifa de 10% sobre el precio de venta al público. La Federación de Comerciantes y Tenderos de la Economía Popular (Fedecom) y congresistas calculan que el ajuste llevaría el aumento de esa bebida hasta 60% en las tiendas de barrio.

La reforma también elevaría a 35% el componente porcentual de licores, vinos y aperitivos, con efectos previstos sobre el consumo y la actividad de comercios, bares y restaurantes en Colombia. El Ministerio de Hacienda estima que las nuevas cargas recaudarían $7,1 billones adicionales, aunque advierte que su traslado al consumidor podría añadir hasta 0,6 puntos porcentuales (pp) a la inflación de 2027.

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El tributo sustituiría el actual impuesto al consumo de cerveza por un impuesto a la producción, compuesto por el 10% sobre el precio certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y un valor fijo según el contenido alcohólico. Para licores, vinos y aperitivos, la iniciativa contempla además una tarifa específica de $750 por grado de alcohol en botellas de 750 centímetros cúbicos (cc).

La Reforma Laboral y la reducción de la jornada ya genera sobrecostos en los restaurantes - (Luisa Gonzalez/Reuters)

Como se recordará, el presidente Abelardo de la Espriella retiró la propuesta de aplicar IVA a la canasta básica, los insumos agropecuarios y la medicina prepagada. Sin embargo, el texto que estudia el Congreso mantiene mayores impuestos sobre bebidas alcohólicas, refajos, bebidas azucaradas y tabaco.

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Impuestos y precios de cerveza y licores

Las proyecciones divulgadas por gremios apuntan a un encarecimiento de entre 49% y 60% para la cerveza. En el caso del aguardiente vendido para consumo fuera del establecimiento, la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares Colombia) calcula un aumento de 60,54%, mientras que los destilados tendrían un alza estimada de 21,84%.

El Dane registró, con corte a octubre de 2026, una variación acumulada de 5,01% en la división de bebidas alcohólicas y tabaco. La variación anual de ese grupo llegó a 5,84%, mientras que los precios de restaurantes y hoteles acumularon un incremento de 7,64%. Y el Ministerio de Hacienda incluyó en sus proyecciones la posibilidad de que el choque tributario se traslade a los precios finales. Bajo ese escenario, los ajustes en alcohol y tabaco aportarían hasta 0,6 puntos porcentuales adicionales a la inflación nacional durante 2027.

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La reforma llegaría antes de las celebraciones de diciembre, el período de mayor movimiento para el comercio minorista y los negocios gastronómicos y nocturnos. Para los hogares de menores ingresos, el efecto se concentraría en compras habituales de cerveza y aguardiente en el canal tradicional.

En Colombia, el consumo promedio de cerveza se ubica entre 50 y 60 litros por persona al año, según distintos reportes de mercado y de la industria - (Carlos Ortega/EFE)

Según cifras divulgadas por Fedecom, el 59% de las personas de estratos uno, dos y tres consume cerveza y la adquiere principalmente en tiendas de barrio. El gremio advierte que “un aumento de precios podría reducir el presupuesto destinado a las celebraciones y desplazar parte de la demanda hacia productos de contrabando o licor adulterado”. Así las cosas, los hogares de estratos medios enfrentarían presiones tanto en el consumo en casa como en las salidas a bares y restaurantes. Esos establecimientos ya reflejan el aumento de 23,7% del salario mínimo de 2026 y los recargos nocturnos, según las advertencias sectoriales.

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Para los consumidores de mayores ingresos, el componente porcentual de 35% incidiría sobre vinos, licores importados y cervezas prémium. Distribuidores e importadores prevén una moderación de las compras para reuniones familiares y eventos corporativos de fin de año.

Impacto en hogares, tiendas y restaurantes

La presidenta de Fedecom, Rosa Delia Rueda, alertó sobre el riesgo para cerca de 450.000 tiendas de barrio. En esos establecimientos se vende el 92% de la cerveza y el 80% de las gaseosas comercializadas en el país.

El sector asocia esas tiendas con 1,75 millones de empleos, en un contexto de caída acumulada de 25,4% en las ventas durante los últimos cuatro años. Fedecom también cuestionó el mecanismo de devolución EfectIVA porque exige facturación electrónica a pequeños tenderos, pese a sus limitaciones operativas.

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Del Congreso de la República dependerá si el proyecto de ley de rescate tiene luz verde o no - (Nathalia Angarita/Reuters)

Gremios piden ajustes antes del debate en el Congreso

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, pidió que el ajuste fiscal no recaiga únicamente sobre consumidores y empresas. “El esfuerzo debe ser de todos, pero también debe ser justo. No podemos pedirles más sacrificios a los colombianos y al sector productivo sin que el Estado haga primero un ejercicio serio de austeridad, eficiencia y lucha contra la corrupción”, afirmó.

De igual manera, el Estudio de Impacto Económico 2026 de Asobares prevé una contracción de entre 19,6% y 39,2% en las ventas legales de aguardiente. Para bares y restaurantes, el gremio proyecta una reducción promedio de 35,2% en el volumen real vendido y advierte que la menor comercialización formal afectaría recursos departamentales destinados a salud y educación. El presidente de Asobares, Camilo Ospina Guzmán, sostuvo que el sector enfrenta condiciones adversas para sostener la demanda. La organización calcula que esa industria ocupa a más de 1,68 millones de colombianos y teme que el incremento tributario se sume a los mayores costos laborales.

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La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) solicitó medidas diferenciadas para productores artesanales, distribuidores locales y comercios gastronómicos. El gremio plantea proteger la formalidad y el empleo de negocios que afrontan simultáneamente mayores costos de insumos, bebidas y tributos.

Ante la situación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mantiene mesas técnicas con coordinadores y ponentes del Congreso para presentar la ponencia de primer debate antes del cierre de sesiones ordinarias del 16 de diciembre. Los gremios proponen esquemas simplificados de tributación y formalización para pequeños contribuyentes, junto con recortes efectivos del gasto estatal.