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Israel conmemora el tercer aniversario del 7 de octubre mientras Gaza se encuentra sumida en una crisis humanitaria

La conmemoración llega por primera vez con todos los rehenes israelíes de regreso a sus hogares y con un Medio Oriente profundamente transformado por el conflicto

Raz Zarfati, hermana de Ron Zarfati, asesinada en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, asiste a un acto de recuerdo en el tercer aniversario del ataque en el recinto del festival musical Nova cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel, el miércoles 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
Raz Zarfati, hermana de Ron Zarfati, asesinada en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, asiste a un acto de recuerdo en el tercer aniversario del ataque en el recinto del festival musical Nova cerca del kibbutz Reim, en el sur de Israel, el miércoles 7 de octubre de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
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Israel conmemoró este miércoles el tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes, con familias reunidas en distintos puntos del sur del país para recordar a las víctimas, mientras en Gaza más de 2 millones de palestinos enfrentan las consecuencias de una guerra que devastó gran parte del territorio. El aniversario llega por primera vez con todos los rehenes de regreso a sus hogares y con un Medio Oriente profundamente transformado por el conflicto.

En el sur de Israel, familiares de las víctimas se reunieron en intersecciones, refugios antibombas y en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova, uno de los escenarios del ataque liderado por el grupo terrorista Hamás. Las ceremonias marcaron una nueva etapa del duelo para las familias, después de años en los que el destino de los rehenes ocupó un lugar central en las conmemoraciones.

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Uno de ellos es Elkana Bohbot, de 37 años, quien recuerda el 7 de octubre por primera vez desde Israel tras pasar 738 días en cautiverio. Bohbot fue secuestrado durante el festival Nova y relató que permaneció durante gran parte de ese tiempo a unos 50 metros bajo tierra, en un túnel oscuro y húmedo.

Según su relato, permaneció en una pequeña celda junto a otros rehenes, recibió muy poca comida y pudo bañarse apenas cada pocas semanas. Sus captores también lo obligaron a participar en videos de propaganda, incluido uno en el que simuló una llamada telefónica con su familia.

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Desde su liberación, hace 11 meses, Bohbot pasó por un proceso de rehabilitación física y emocional, escribió un libro, comenzó una carrera como conferencista, viajó con su familia y celebró las festividades y cumpleaños que perdió durante su cautiverio.

Elkana Bohbot, de 37 años, recuerda el 7 de octubre por primera vez desde Israel tras pasar 738 días en cautiverio (REUTERS)
Elkana Bohbot, de 37 años, recuerda el 7 de octubre por primera vez desde Israel tras pasar 738 días en cautiverio (REUTERS)

En agosto, su esposa, Rivka, dio a luz a una hija. Bohbot había prometido durante su permanencia en los túneles que su hijo de 5 años, Reem, tendría un hermano. La niña recibió el nombre de Michele.

“No es un símbolo para mi pueblo, es más bien un símbolo para el enemigo”, declaró Bohbot a The Associated Press. “Así que esta niña es el mensaje para ustedes de que estuvimos aquí, y siempre estaremos aquí para siempre”.

En Gaza, el aniversario transcurrió sin actos previstos, en un territorio donde la ofensiva israelí desplazó a alrededor del 90% de la población, en muchos casos varias veces. Las restricciones al ingreso de bienes y ayuda contribuyeron a una grave crisis de hambre, mientras gran parte de los habitantes permanece en campamentos de tiendas.

Más de 74.000 palestinos murieron en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no diferencia entre civiles y combatientes. El organismo señaló que alrededor de la mitad de los fallecidos fueron mujeres y niños. Sus cifras son consideradas en general fiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

En Gaza, el aniversario transcurrió sin actos previstos, en un territorio donde la ofensiva israelí desplazó a alrededor del 90% de la población, en muchos casos varias veces (REUTERS)
En Gaza, el aniversario transcurrió sin actos previstos, en un territorio donde la ofensiva israelí desplazó a alrededor del 90% de la población, en muchos casos varias veces (REUTERS)

Un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre frenó los combates de mayor intensidad, pero los ataques israelíes continuaron contra objetivos que Israel identifica como miembros de Hamás. Desde el inicio de la tregua, 1.145 palestinos murieron en Gaza, según el Ministerio de Salud. En ese mismo periodo murieron siete soldados israelíes.

El ataque del 7 de octubre desencadenó una guerra que modificó el escenario de Medio Oriente. Israel también mantiene presencia militar en zonas del sur del Líbano, donde el conflicto con Hezbollah comenzó después de que el grupo lanzara ataques contra Israel en apoyo de Hamás.

La confrontación también involucró a Irán y Estados Unidos, con ataques en países del golfo Pérsico que afectaron los mercados globales. Israel realizó además operaciones contra posiciones en Siria y Líbano, mientras más de 300.000 libaneses permanecen desplazados.

Estados Unidos se sumó a Israel en dos rondas de ataques contra el programa militar y nuclear iraní, una escalada que tuvo efectos sobre los mercados internacionales y amplió el alcance regional de la guerra.

srael también mantiene presencia militar en zonas del sur del Líbano, donde el conflicto con Hezbollah comenzó después de que el grupo lanzara ataques contra Israel en apoyo de Hamás (REUTERS)
srael también mantiene presencia militar en zonas del sur del Líbano, donde el conflicto con Hezbollah comenzó después de que el grupo lanzara ataques contra Israel en apoyo de Hamás (REUTERS)

El aniversario también quedó atravesado por las divisiones políticas en Israel. El Gobierno de Benjamin Netanyahu realizó sus actos oficiales de conmemoración el 5 de octubre, una fecha más próxima al aniversario según el calendario hebreo. Las ceremonias separadas reflejaron las diferencias sobre la gestión de la guerra y sobre la negativa del primer ministro a iniciar una investigación oficial sobre los fallos registrados el 7 de octubre.

En Cisjordania, la violencia también aumentó durante los últimos tres años. El territorio permanece ocupado por Israel y los colonos israelíes atacaron a palestinos y destruyeron propiedades.

(Con información de Associated Press)

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