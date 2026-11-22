Colombia registró en septiembre de 2026 un costo de capital de 15,85% en dólares y 24,09% en pesos, los niveles más altos entre los países analizados (Luisa González/REUTERS)

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El costo de invertir en Colombia aumentó más que en los demás mercados analizados de América Latina en el último año. Las tasas internacionales más altas y la percepción de riesgo sobre la economía nacional elevaron el rendimiento que exigen los inversionistas para poner su capital en el país, según un informe de Corficolombiana.

La medición ubicó a Colombia como la economía de LAC5 donde más se encareció el capital. A septiembre de 2026, la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas llegó a 15,85% en dólares y a 24,09% en pesos. Estos niveles reflejan el retorno que esperan para compensar el riesgo.

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La incertidumbre por el déficit fiscal tuvo un impacto negativo sobre la percepción de los inversionistas y superó el efecto favorable del periodo electoral (Colprensa)

Aunque el costo de capital también subió en los cinco países estudiados, el resultado colombiano estuvo marcado por factores internos. La incertidumbre sobre el déficit fiscal tuvo un efecto negativo que superó el impulso del llamado election trade, es decir, los movimientos del mercado asociados a un periodo electoral.

El reporte Rentabilidad Esperada del Capital Propio Ke LAC5 compara a Brasil, Chile, México, Perú y Colombia. En los últimos doce meses, el indicador colombiano aumentó 1,1 puntos porcentuales en dólares y 2,5 puntos en moneda local. La variación evidencia el peso de las condiciones internas en la percepción de los inversionistas.

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Colombia registra el mayor costo de capital de la región

El indicador conocido como Ke representa la rentabilidad mínima que un inversionista espera obtener por aportar recursos, teniendo en cuenta el riesgo que asume. Si aumenta, las inversiones deben ofrecer retornos más altos.

En el conjunto de LAC5, el Ke en dólares avanzó 94 puntos básicos en promedio durante el último año. Aunque las tasas internacionales influyeron en todos los mercados, las diferencias entre países se explican principalmente por sus condiciones internas y por la evolución de las primas de riesgo.

México y Chile conservaron los perfiles más atractivos para invertir. Brasil mostró señales de recuperación, mientras Colombia y Perú quedaron entre los países donde los inversionistas demandan una mayor compensación por el riesgo. Al incorporar el componente cambiario, Chile y Perú mantienen los costos de capital más bajos en moneda local, mientras Colombia y Brasil registran los más elevados, cerca de siete puntos porcentuales por encima del siguiente país de la muestra.

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El riesgo cambiario y la incertidumbre fiscal aumentaron la rentabilidad que exigen los inversionistas para llevar sus recursos a Colombia, que registró el mayor costo de capital de LAC5 (Colprensa)

Los Credit Default Swaps (CDS), instrumentos utilizados para medir la percepción de riesgo de incumplimiento de la deuda de un país, disminuyeron en promedio 17 puntos básicos en LAC5 en el periodo. La tendencia representa una mejora frente a los máximos observados en 2022 y 2023, sin eliminar las diferencias.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, Colombia tenía un CDS de 260 puntos básicos, el nivel más alto del grupo, seguido por Brasil con 205. Chile registró 89 puntos básicos y Perú 115, cifras que reflejan una percepción de riesgo crediticio soberano más favorable.

El riesgo cambiario y las diferencias entre países

El informe examinó además el ajuste por riesgo accionario, que compara la volatilidad del mercado de acciones con la de los bonos soberanos. Este factor muestra cómo cambia la percepción de riesgo según los movimientos financieros.

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Los resultados fueron distintos. México redujo ese ajuste de 3,3 a 2,2 veces, mientras Perú lo duplicó, al pasar de 1,5 a 3,2 veces. En los demás mercados, el indicador se mantuvo relativamente estable.

Aunque los CDS bajaron en promedio, el efecto de incorporar el riesgo accionario elevó las primas de riesgo país de Chile, Colombia y Perú. Los aumentos fueron de 13, 31 y 120 puntos básicos, respectivamente. En Colombia, esa presión se sumó a la incertidumbre fiscal y al riesgo cambiario, factores que elevaron el retorno exigido por quienes evalúan invertir.

El encarecimiento del capital representa un desafío para Colombia, pues obliga a ofrecer mayores retornos para compensar los riesgos que perciben los inversionistas en la economía nacional (Alcaldía de Cartagena)

El panorama regional también depende de las cuentas públicas, la estabilidad cambiaria y la percepción de riesgo de cada economía. Para Colombia, el resultado de septiembre deja una señal: atraer inversión exige ofrecer una rentabilidad más alta que la de sus pares de LAC5, en un contexto en el que los factores internos siguen pesando sobre la confianza del mercado. Esto puede encarecer la financiación y elevar la rentabilidad exigida a nuevos proyectos empresariales en el país para inversionistas privados.

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