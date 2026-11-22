El periodista Humberto Padgett León murió este 22 de noviembre a los 49 años, tras más de un año de tratamiento contra un cáncer de lengua diagnosticado en 2025, según reportes.
Padgett León nació en Toluca, Estado de México, en 1975, y estudió periodismo en la FES Acatlán de la UNAM.
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El periodista fue agredido, robado y amenazado de muerte en 2017 mientras documentaba el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria. La Fiscalía de la CDMX omitió protocolos de protección y filtró sus datos personales, lo que provocó hostigamiento contra él y su familia; en agosto de 2026 le ofreció una disculpa pública tras una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Su trabajo se enfocó en crimen organizado, narcotráfico, corrupción, violencia y derechos humanos. Colaboró con Reforma, emeequis y los espacios de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula; en 2024 anunció un retiro indefinido tras más de 26 años de ejercicio periodístico, debido a acosos, amenazas y pérdidas personales.
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Entre sus libros están Historias mexicanas de mujeres asesinas, Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, La monarquía de la barbarie y Los muchachos perdidos.
Padgett recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Rey de España, el Ortega y Gasset, el Kurt Schork, el Fernando Benítez y el Walter Reuter, entre otros reconocimientos.
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