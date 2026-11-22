El reportero nació en Toluca y realizó sus estudios universitarios en la FES Acatlán de la UNAM. Crédito: FGJCDMX

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El periodista Humberto Padgett León murió este 22 de noviembre a los 49 años, tras más de un año de tratamiento contra un cáncer de lengua diagnosticado en 2025, según reportes.

Padgett León nació en Toluca, Estado de México, en 1975, y estudió periodismo en la FES Acatlán de la UNAM.

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El periodista fue agredido, robado y amenazado de muerte en 2017 mientras documentaba el narcomenudeo dentro de Ciudad Universitaria. La Fiscalía de la CDMX omitió protocolos de protección y filtró sus datos personales, lo que provocó hostigamiento contra él y su familia; en agosto de 2026 le ofreció una disculpa pública tras una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Las coberturas de Humberto Padgett se centraron en asuntos de crimen organizado, narcotráfico, corrupción y derechos humanos.| Artículo 19

Su trabajo se enfocó en crimen organizado, narcotráfico, corrupción, violencia y derechos humanos. Colaboró con Reforma, emeequis y los espacios de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula; en 2024 anunció un retiro indefinido tras más de 26 años de ejercicio periodístico, debido a acosos, amenazas y pérdidas personales.

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Entre sus libros están Historias mexicanas de mujeres asesinas, Jauría. La verdadera historia del secuestro en México, La monarquía de la barbarie y Los muchachos perdidos.

Padgett recibió el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Rey de España, el Ortega y Gasset, el Kurt Schork, el Fernando Benítez y el Walter Reuter, entre otros reconocimientos.

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