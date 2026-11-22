Un juez de Cali impuso medida de aseguramiento contra Luisa Fernanda Rey Muñoz, investigada por terrorismo y otros delitos relacionados con hechos ocurridos entre 2024 y 2025 (Fiscalía General de la Nación)

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Luisa Fernanda Rey Muñoz, conocida como alias Blue o Lu, fue enviada a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías de Cali. La Fiscalía General de la Nación le imputó siete delitos por su presunta participación en hechos violentos ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025.

La procesada, de 40 años, no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. La medida fue solicitada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, dentro de una investigación sobre daños a bienes públicos, ataques a servidores y alteraciones del transporte masivo.

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La captura de Rey Muñoz se produjo el jueves 19 de noviembre en Cali, Valle del Cauca, por orden judicial y en medio de una jornada de manifestaciones. Según el ente judicial, durante el procedimiento las autoridades hallaron una sustancia cuyas características serían compatibles con un explosivo, circunstancia que derivó en uno de los cargos formulados en su contra.

La Fiscalía la vinculó con cinco episodios ocurridos entre 2024 y 2025

La Fiscalía documentó el incendio de una motocicleta de la Universidad Nacional como parte del expediente judicial iniciado en marzo de 2024. (Fiscalía General de la Nación)

La investigación ubica a alias Blue en cinco hechos registrados en la capital del país, los cuales, de acuerdo con el ente acusador, afectaron bienes del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), estaciones de Transmilenio, motocicletas y funcionarios públicos.

El primero ocurrió el 21 de marzo de 2024. La Fiscalía documentó daños contra la motocicleta de un vigilante y el incendio de otra moto perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia. Ese episodio figura como uno de los antecedentes que integran el expediente judicial contra Rey Muñoz.

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El segundo hecho tuvo lugar el 23 de agosto de 2024 en el sector de Bosa Porvenir. Según la imputación, pasajeros de un bus del Sitp recibieron amenazas para que descendieran del vehículo bajo la advertencia de que sería incendiado. Tras la evacuación, el automotor fue atacado y quedó destruido por el fuego.

La Fiscalía señaló que Rey Muñoz habría intervenido en la ruptura de los vidrios del bus y en el lanzamiento de elementos que provocaron el incendio. Las pérdidas por ese ataque superaron los $68 millones, según la estimación incluida en el comunicado oficial.

El expediente incluye daños a una estación de Transmilenio

Un juez de control de garantías de Cali ordenó medida de aseguramiento carcelario contra Luisa Fernanda Rey Muñoz por siete delitos. (Fiscalía General de la Nación)

Otro de los eventos investigados ocurrió en la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio, que estaba en operación cuando un grupo de personas encapuchadas ingresó y causó daños a elementos de seguridad y control de acceso.

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De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, fueron destruidas cámaras, lectores de ingreso y pantallas. Los atacantes también incendiaron los torniquetes, lo que llevó a los usuarios a evacuar el lugar. Una trabajadora de taquilla consiguió salir de la estación antes de que un hombre, según el expediente, intentara lanzar un artefacto incendiario contra su cabina.

Las afectaciones materiales en ese caso fueron calculadas en más de $8 millones. La investigación busca establecer el grado de participación de cada una de las personas que habría intervenido en los ataques atribuidos a grupos encapuchados.

El 4 de julio de 2025, cerca del Portal Américas, se presentó otro ataque contra buses articulados. Durante ese episodio fue incinerada una motocicleta oficial y una agente de tránsito resultó agredida, según informó el ente investigador.

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Bombas explosivas e incendiarias cerca de la Universidad Nacional

Alias Blue es investigada por el presunto reclutamiento de jóvenes en universidades públicas del país y pertenecer a la primera línea (@ABDELAESPRIELLA/X)

El último de los cinco hechos descritos por la Fiscalía ocurrió el 11 de septiembre de 2025 en inmediaciones de la Universidad Nacional. En ese lugar fueron arrojadas bombas explosivas e incendiarias contra integrantes de la Policía Nacional, de acuerdo con la acusación presentada ante el juez.

Por estos episodios, Rey Muñoz fue imputada por terrorismo, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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El último delito está relacionado con el material incautado durante su captura en Cali, precisó la Fiscalía. La entidad sostuvo que las pruebas recopiladas apuntan a posibles afectaciones contra el transporte público, bienes estatales y miembros de la fuerza pública.

Las autoridades señalaron que había llegado meses antes a Cali

La Policía Metropolitana de Cali afirmó que la orden de captura fue resultado de un seguimiento que comenzó por hechos registrados en Bogotá. Según información conocida por El Tiempo, las autoridades concluyeron que Rey Muñoz se trasladó meses antes a Cali y participó en actividades de protesta.

Un investigador citado por ese medio aseguró que la mujer habría realizado acciones violentas y vandálicas durante manifestaciones. Las autoridades también la relacionan con presuntas tareas de propaganda mediante grafitis, reclutamiento de jóvenes en universidades públicas y contactos con estructuras asociadas a la denominada primera línea.

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La Policía señala que alias Blue presuntamente coordinaba la obtención de material logístico y explosivos para ataques contra integrantes de la fuerza pública. Esas afirmaciones hacen parte de líneas investigativas que deberán ser contrastadas dentro del proceso penal.

Rey Muñoz permanecerá privada de la libertad mientras avanza la investigación. La Fiscalía indicó que el grupo especial a cargo del caso continuará con la verificación de las circunstancias de los hechos, la identificación de otros posibles responsables y la recopilación de elementos para el proceso judicial.