Tras pensar que estaba muerto desde hace 60 años, encuentran vida en un arrecife frente a las costas de Benín

Las imágenes obtenidas con el dron submarino confirmaron la presencia de una comunidad de corales a más de 50 metros de profundidad frente a la costa de Benín (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

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Un equipo científico confirmó la existencia de un ecosistema coralino mesofótico vivo frente a la costa de Benín, en el golfo de Guinea, más de 60 años después de que los estudios disponibles lo consideraran probablemente muerto.

La investigación publicada por Frontiers in Marine Science combinó registros históricos, sonar —una tecnología que utiliza ondas sonoras para detectar y medir objetos bajo el agua—, un dron submarino y cámaras de aguas profundas para localizar y observar el fondo marino.

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El hallazgo fue dirigido por Gérard Zinzindohoué, del Instituto de Investigaciones Pesqueras y Oceanográficas de Benín, junto con otros investigadores. El área examinada se encuentra a más de 50 metros de profundidad, fuera del alcance habitual de los arrecifes poco profundos.

Según el artículo divulgado en Phys.org, los científicos identificaron 8 tipos de coral y 8 especies de peces que usan el lugar como refugio y zona de alimentación; se trata de una primera exploración y aún faltan muestras físicas para confirmar la identificación de la formación.

El sonar localizó zonas con señales compatibles con arrecifes

Un equipo científico confirmó un ecosistema coralino mesofótico vivo frente a la costa de Benín, en el golfo de Guinea, más de 60 años después de que estudios previos lo consideraran probablemente muerto (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Los estudios realizados en la década de 1960 buscaban principalmente zonas de pesca productivas. Entonces detectaron una posible formación coralina profunda y concluyeron que probablemente estaba muerta. Más de 6 décadas después, el equipo regresó con instrumentos que permitieron observar el lecho oceánico con mayor precisión.

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Los investigadores analizaron 11,5 kilómetros de fondo marino mediante sonar para identificar formas y estructuras bajo el agua. El rastreo mostró 2 sectores con señales que podían corresponder a arrecifes.

“No fue una campaña de campo fácil”, declaró Zinzindohoué. Según relató, las jornadas en el mar fueron largas y estuvieron marcadas por problemas técnicos e incertidumbre, hasta que el sonar mostró estructuras que parecían propias de un arrecife.

La investigación publicada en Frontiers in Marine Science combinó registros históricos, sonar, un dron submarino y cámaras de aguas profundas para localizar el arrecife en Benín (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Después, el grupo examinó los puntos más prometedores con un dron submarino y con el Sistema de Cámaras de Aguas Profundas del Laboratorio de Tecnología de Exploración de National Geographic. Las imágenes permitieron ver directamente el suelo marino y confirmar la presencia de una comunidad de corales.

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Corales profundos que crecen en zonas de poca luz

El sitio estudiado podría ser un ecosistema coralino mesofótico, un tipo de comunidad que habita a mayor profundidad que los arrecifes costeros más conocidos. En esa zona llega menos luz solar, una condición que limita el crecimiento de los organismos que dependen de ella.

Zinzindohoué explicó que estas formaciones no necesariamente construyen una barrera continua. “Puede aparecer como comunidades de coral dispersas o fragmentadas a lo largo del lecho marino”, indicó. En este caso, los corales se desarrollan en secciones rocosas donde las condiciones resultan adecuadas.

Los científicos identificaron 8 tipos de coral y 8 especies de peces que usan el ecosistema coralino mesofótico como refugio y zona de alimentación (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Las cámaras mostraron que el sistema no está compuesto por una pared coralina única. En cambio, presenta grupos separados de coral sobre el lecho submarino, una distribución que distingue a esta formación de algunos arrecifes superficiales.

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Entre los peces observados figuran pargos africanos dorados, peces soldado de barra negra, peces ángel guineanos, salmonetes de África occidental, peces cirujano de Monrovia, peces mariposa de 3 bandas y 2 especies de damiselas que utilizan el arrecife para alimentarse y protegerse.

El registro abre preguntas sobre otros sistemas sin documentar

El investigador sostuvo que se trata del “primer registro confirmado de un ecosistema de coral mesofótico vivo en la plataforma continental del golfo de Guinea”. La plataforma continental es la extensión submarina del continente que se encuentra antes de que el fondo oceánico descienda hacia zonas más profundas.

El ecosistema coralino mesofótico de Benín presenta grupos separados de coral sobre secciones rocosas del lecho marino y no una barrera coralina continua (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

El descubrimiento plantea la posibilidad de que haya otras comunidades coralinas en las costas de África occidental que no hayan sido registradas, que hayan quedado olvidadas o que se hayan interpretado de manera incorrecta en investigaciones anteriores. Sin embargo, el equipo remarcó que cada posible hallazgo debe verificarse.

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“Sin volver al terreno, solo estamos especulando”, afirmó Zinzindohoué. Los científicos todavía no pueden establecer si la formación vista en los años 60 estaba realmente muerta y luego se recuperó, o si los métodos empleados no permitieron interpretar correctamente el lugar.

La investigación tampoco incluyó la recolección de muestras del ecosistema. Por esa razón, las clasificaciones efectuadas a partir de las grabaciones deberán ser confirmadas con nuevos estudios y análisis directos de los organismos.

Los informes antiguos sugieren una barrera de unos 40 kilómetros

El hallazgo fue presentado como el primer registro confirmado de un ecosistema de coral mesofótico vivo en la plataforma continental del golfo de Guinea (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Los documentos históricos señalaban que la formación podía ser una barrera coralina continua de alrededor de 40 kilómetros paralela a la costa. La expedición actual revisó solo una parte de esa extensión y contó con un número limitado de transectos visuales, es decir, recorridos de observación en áreas definidas del fondo marino.

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El autor principal señaló que un próximo paso sería desarrollar un programa de buceo científico y muestreo en el sector, ya que ese trabajo permitiría conocer la composición del sistema, su historia y la posible presencia de otros arrecifes en las aguas cercanas.

“Para mí, lo más emocionante es comprender la historia del arrecife y lo que puede revelarnos sobre cómo ha cambiado el océano en esta región a lo largo del tiempo. Es como si apenas hubiéramos comenzado a leer un archivo que ha estado ahí durante muchísimo tiempo”, dijo Zinzindohoué.