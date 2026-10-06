Mundo

Tras pensar que estaba muerto desde hace 60 años, encuentran vida en un arrecife frente a las costas de Benín

Un equipo de investigadores liderado por Gérard Zinzindohoué localizó una comunidad coralina mesofótica viva en el golfo de Guinea, décadas después de que estudios previos la consideraran inerte sin confirmarlo con evidencia directa

Un coral con forma de abanico de color verde claro y ramificación púrpura sobre el suelo marino verdoso
Las imágenes obtenidas con el dron submarino confirmaron la presencia de una comunidad de corales a más de 50 metros de profundidad frente a la costa de Benín (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)
Guardar

Un equipo científico confirmó la existencia de un ecosistema coralino mesofótico vivo frente a la costa de Benín, en el golfo de Guinea, más de 60 años después de que los estudios disponibles lo consideraran probablemente muerto.

La investigación publicada por Frontiers in Marine Science combinó registros históricos, sonar —una tecnología que utiliza ondas sonoras para detectar y medir objetos bajo el agua—, un dron submarino y cámaras de aguas profundas para localizar y observar el fondo marino.

PUBLICIDAD

El hallazgo fue dirigido por Gérard Zinzindohoué, del Instituto de Investigaciones Pesqueras y Oceanográficas de Benín, junto con otros investigadores. El área examinada se encuentra a más de 50 metros de profundidad, fuera del alcance habitual de los arrecifes poco profundos.

Según el artículo divulgado en Phys.org, los científicos identificaron 8 tipos de coral y 8 especies de peces que usan el lugar como refugio y zona de alimentación; se trata de una primera exploración y aún faltan muestras físicas para confirmar la identificación de la formación.

El sonar localizó zonas con señales compatibles con arrecifes

Mapa batimétrico del sur de Benín con líneas de profundidad en metros, una línea roja de barrera de arrecife y un mapa del golfo de Guinea
Un equipo científico confirmó un ecosistema coralino mesofótico vivo frente a la costa de Benín, en el golfo de Guinea, más de 60 años después de que estudios previos lo consideraran probablemente muerto (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Los estudios realizados en la década de 1960 buscaban principalmente zonas de pesca productivas. Entonces detectaron una posible formación coralina profunda y concluyeron que probablemente estaba muerta. Más de 6 décadas después, el equipo regresó con instrumentos que permitieron observar el lecho oceánico con mayor precisión.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron 11,5 kilómetros de fondo marino mediante sonar para identificar formas y estructuras bajo el agua. El rastreo mostró 2 sectores con señales que podían corresponder a arrecifes.

“No fue una campaña de campo fácil”, declaró Zinzindohoué. Según relató, las jornadas en el mar fueron largas y estuvieron marcadas por problemas técnicos e incertidumbre, hasta que el sonar mostró estructuras que parecían propias de un arrecife.

Dos peces mariposa de colores blanco, amarillo y marrón nadan junto a una gorgonia en el lecho marino
La investigación publicada en Frontiers in Marine Science combinó registros históricos, sonar, un dron submarino y cámaras de aguas profundas para localizar el arrecife en Benín (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Después, el grupo examinó los puntos más prometedores con un dron submarino y con el Sistema de Cámaras de Aguas Profundas del Laboratorio de Tecnología de Exploración de National Geographic. Las imágenes permitieron ver directamente el suelo marino y confirmar la presencia de una comunidad de corales.

Corales profundos que crecen en zonas de poca luz

El sitio estudiado podría ser un ecosistema coralino mesofótico, un tipo de comunidad que habita a mayor profundidad que los arrecifes costeros más conocidos. En esa zona llega menos luz solar, una condición que limita el crecimiento de los organismos que dependen de ella.

Zinzindohoué explicó que estas formaciones no necesariamente construyen una barrera continua. “Puede aparecer como comunidades de coral dispersas o fragmentadas a lo largo del lecho marino”, indicó. En este caso, los corales se desarrollan en secciones rocosas donde las condiciones resultan adecuadas.

Peces de color rosado y azul nadan cerca de rocas submarinas en un entorno acuático
Los científicos identificaron 8 tipos de coral y 8 especies de peces que usan el ecosistema coralino mesofótico como refugio y zona de alimentación (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Las cámaras mostraron que el sistema no está compuesto por una pared coralina única. En cambio, presenta grupos separados de coral sobre el lecho submarino, una distribución que distingue a esta formación de algunos arrecifes superficiales.

Entre los peces observados figuran pargos africanos dorados, peces soldado de barra negra, peces ángel guineanos, salmonetes de África occidental, peces cirujano de Monrovia, peces mariposa de 3 bandas y 2 especies de damiselas que utilizan el arrecife para alimentarse y protegerse.

El registro abre preguntas sobre otros sistemas sin documentar

El investigador sostuvo que se trata del “primer registro confirmado de un ecosistema de coral mesofótico vivo en la plataforma continental del golfo de Guinea”. La plataforma continental es la extensión submarina del continente que se encuentra antes de que el fondo oceánico descienda hacia zonas más profundas.

Cuatro fotografías submarinas etiquetadas de la A a la D que muestran corales de distintas formas y colores sobre el fondo marino
El ecosistema coralino mesofótico de Benín presenta grupos separados de coral sobre secciones rocosas del lecho marino y no una barrera coralina continua (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

El descubrimiento plantea la posibilidad de que haya otras comunidades coralinas en las costas de África occidental que no hayan sido registradas, que hayan quedado olvidadas o que se hayan interpretado de manera incorrecta en investigaciones anteriores. Sin embargo, el equipo remarcó que cada posible hallazgo debe verificarse.

“Sin volver al terreno, solo estamos especulando”, afirmó Zinzindohoué. Los científicos todavía no pueden establecer si la formación vista en los años 60 estaba realmente muerta y luego se recuperó, o si los métodos empleados no permitieron interpretar correctamente el lugar.

La investigación tampoco incluyó la recolección de muestras del ecosistema. Por esa razón, las clasificaciones efectuadas a partir de las grabaciones deberán ser confirmadas con nuevos estudios y análisis directos de los organismos.

Los informes antiguos sugieren una barrera de unos 40 kilómetros

Dos peces nadan en agua de color azul verdoso sobre un lecho rocoso sumergido
El hallazgo fue presentado como el primer registro confirmado de un ecosistema de coral mesofótico vivo en la plataforma continental del golfo de Guinea (Gentileza, estudio Primera evidencia de arrecifes de coral mesofóticos vivos en la plataforma continental de Benín, publicado en Frontiers in Marine Science)

Los documentos históricos señalaban que la formación podía ser una barrera coralina continua de alrededor de 40 kilómetros paralela a la costa. La expedición actual revisó solo una parte de esa extensión y contó con un número limitado de transectos visuales, es decir, recorridos de observación en áreas definidas del fondo marino.

El autor principal señaló que un próximo paso sería desarrollar un programa de buceo científico y muestreo en el sector, ya que ese trabajo permitiría conocer la composición del sistema, su historia y la posible presencia de otros arrecifes en las aguas cercanas.

“Para mí, lo más emocionante es comprender la historia del arrecife y lo que puede revelarnos sobre cómo ha cambiado el océano en esta región a lo largo del tiempo. Es como si apenas hubiéramos comenzado a leer un archivo que ha estado ahí durante muchísimo tiempo”, dijo Zinzindohoué.

Temas Relacionados

EcosistemasÁfricaBiodiversidad marinaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Además de Washington y Canadá, firmaron Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago

Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina

Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán

El Tesoro extiende a terceros países el riesgo de sanciones sobre el sistema financiero iraní, en una campaña económica que Washington intensificó tras la guerra de febrero. La clave es si aplicará contra grandes entidades la restricción de acceso a cuentas en dólares

Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley registraron 138 situaciones de posible hurto entre primates de un santuario en Uganda. El trabajo, publicado en la revista Evolution and Human Behavior, documentó diferencias claras en el comportamiento de estos simios según el tipo de vínculo social con la víctima

¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

Trump confirmó que una "amenaza" motivó el traslado de los bombarderos B-1 de la base en Reino Unido

El mandatario vinculó la amenaza a Irán y contradijo la versión de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien había descrito el movimiento como una rotación rutinaria

Trump confirmó que una "amenaza" motivó el traslado de los bombarderos B-1 de la base en Reino Unido

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil

Cleiton Gontijo de Azevedo obtuvo el 55,40% de los votos y fue elegido gobernador de Minas Gerais en primera vuelta. Tiene 44 años y en una década pasó del Concejo Municipal al Senado y ahora al Ejecutivo de uno de los principales estados de Brasil

Quién es Cleitinho, el músico y comerciante que ganó la gobernación del segundo estado más poblado de Brasil
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Resultados de la ONPE EN VIVO: así avanza el conteo oficial en los distritos de Lima

Resultados ONPE EN VIVO al 92.710%: Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por la alcaldía de Lima, así va el conteo oficial

Desaparecida la tripulación de un carguero hundido tras un ataque con drones en el mar Negro

Libro ‘Pueblo’ de AMLO: expresidente acusa a EEUU de pactar con “Los Chapitos” la captura de “El Mayo” Zambada

Matrículas rojas, azules y amarillas de los coches, qué significan y para qué sirve cada tipo

DEPORTES

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los impactantes números de Lionel Andrés Messi en la selección argentina

Los 10 momentos de Lionel Messi en la Selección Mayor

El antes y después que marcó Lionel Messi en la selección argentina: qué jugadores ostentaban los récords que rompió

La revelación del agente de Miguel Merentiel sobre el futuro del delantero de Boca Juniors

El empate de Vélez favoreció a Boca Juniors para la Copa Libertadores y River Plate salió de la zona de Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

‘The Batman: Parte II’ vuelve a pausar su rodaje debido a un “asunto personal” del director Matt Reeves

‘Sicario 3′ sigue adelante con el reparto original pero nuevo director y guionista: así será la esperada película con Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro

Primeras críticas de ‘Artificial’, la película de Luca Guadagnino sobre OpenIA por la que fue despedido de Amazon: “Una comedia oscura e incómoda”

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992