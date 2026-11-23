Imagen de un vehículo de la Guardia Civil. (Europa Press)

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El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato por violencia de género de una mujer de 37 años en la provincia de Albacete, ocurrido el pasado jueves, 19 de noviembre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el agresor, un hombre de 46 años que fue detenido este domingo.

Con la confirmación de este caso, el total de feminicidios en lo que va de año se eleva a 47, y a 1.388 desde 2003, año en el que comenzó el registro oficial.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y han trasladado su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas han reclamado la implicación de las instituciones, las administraciones y la sociedad para reforzar la prevención y evitar nuevos asesinatos por violencia machista.

Andalucía concentra el mayor número de casos, con 12 mujeres asesinadas. Le siguen Madrid, con siete víctimas mortales, y la Comunidad Valenciana, con seis, además de Cataluña y Castilla-La Mancha, con cuatro cada una. Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra registraron dos casos cada una, mientras que Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia notificaron una víctima.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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