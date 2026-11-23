El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa este lunes 23 de noviembre con el rastreo minuto a minuto de la actividad sísmica en el territorio nacional. Durante la madrugada de hoy no se han registrado movimientos telúricos en el país, según el monitoreo oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
De acuerdo con la plataforma oficial del organismo científico, el último sismo ocurrido en el Perú se produjo la tarde de ayer, domingo 22 de noviembre, a las 16:35 horas. Aquel evento alcanzó una magnitud de 5.0 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región Junín, con una profundidad de 145 kilómetros e intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, llegando a percibirse también en Lima.
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El fin de semana dejó una marcada actividad sísmica en la sierra central y selva del territorio peruano. Antes del movimiento vespertino en Junín, durante la madrugada del domingo 22 de noviembre se reportaron otros dos sismos de consideración: a las 00:51 horas se registró un evento de magnitud 5.1 con epicentro a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco (Pasco), a 132 kilómetros de profundidad e intensidad IV; mientras que a las 00:09 horas ocurrió un temblor de magnitud 4.6 ubicado a 54 kilómetros al norte de Pucallpa (Ucayali), con una profundidad de 156 kilómetros e intensidad II.
Estos episodios se suman al fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, el cual mantiene en vigilancia preventiva a las autoridades de Defensa Civil ante el riesgo de deslizamientos en carreteras y zonas críticas de la sierra central.
Debido a que el Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población mantener la calma ante cualquier sacudida, ubicarse en las zonas seguras internas previamente identificadas, evitar el uso de ascensores y contar siempre con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio a pilas.
El IGP procesa las señales de su red sísmica en todo el país
El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica a través de estaciones instaladas en distintas regiones. El Centro Sismológico Nacional, conocido como Censis, recibe las señales de esos equipos y establece los parámetros técnicos de cada evento: hora, magnitud, profundidad, coordenadas, epicentro e intensidad.
Los valores iniciales pueden modificarse tras una revisión de mayor precisión. Ese ajuste responde al análisis de datos recogidos por más estaciones y no supone, por sí solo, una variación en las condiciones de riesgo. Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar únicamente los comunicados oficiales antes de difundir versiones sobre presuntos daños, réplicas o alertas.
Los sismos ocurren en la costa, la sierra y la selva peruana
La actividad sísmica en Perú está vinculada en gran parte al contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, frente al océano Pacífico. La primera se desplaza por debajo de la segunda en un proceso de subducción que libera energía y origina movimientos telúricos de distinta magnitud en el territorio nacional.
Los eventos no se concentran únicamente frente al litoral. También pueden ocurrir en la sierra y la selva, como muestran los reportes de Huánuco y Tumbes. Un sismo profundo en Pachitea puede tener características distintas de otro registrado cerca de la costa de Arequipa, Ica o Lima, donde influyen la distancia, el tipo de falla geológica y la propagación de las ondas.
La placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana
La placa de Nazca es una porción de la corteza terrestre situada bajo el océano Pacífico oriental. Se mueve hacia el continente y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso explica la elevada actividad sísmica y volcánica de varios países ubicados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.
La placa Sudamericana, en cambio, sostiene buena parte del territorio continental de América del Sur. La fricción y la presión acumulada entre ambas estructuras pueden liberarse en forma de sismos. La profundidad del foco permite establecer si un evento ocurrió cerca de la superficie, a niveles intermedios o a más de 100 kilómetros bajo tierra, como el registrado cerca de Panao.
Sismo, terremoto y cataclismo no describen lo mismo
Un sismo es un movimiento de la corteza terrestre producido por la liberación de energía. El término incluye eventos de baja, mediana o alta magnitud. La palabra temblor se emplea de forma cotidiana para describir estos movimientos, aunque no constituye una categoría técnica distinta dentro de los reportes sísmicos.
Un terremoto suele referirse a un sismo que provoca daños graves, víctimas o alteraciones importantes en una zona poblada. En cambio, cataclismo es una expresión amplia y no forma parte de la clasificación técnica que utiliza el IGP. Puede aludir a una catástrofe natural de gran escala, aunque no permite precisar la magnitud, la intensidad ni las consecuencias de un movimiento telúrico.
Las familias deben identificar zonas seguras antes de una emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda que cada hogar defina zonas seguras dentro de la vivienda y rutas de evacuación hacia espacios abiertos. Estos lugares deben estar alejados de vidrios, estantes, repisas, bibliotecas, espejos y objetos pesados que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico.
Una preparación básica incluye medidas que pueden desarrollarse antes de cualquier emergencia:
- Definir un punto de encuentro familiar fuera de la vivienda, con atención especial a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Mantener libres los pasillos, puertas y escaleras para facilitar una salida ordenada cuando termine el movimiento.
- Revisar las conexiones de gas, agua y electricidad, además de conocer la ubicación de las llaves de corte.
- Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, cargador externo, botiquín, medicamentos personales, abrigo, documentos y dinero en efectivo.
Durante un temblor se debe proteger la cabeza y evitar los ascensores
Durante un sismo, las personas deben conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y mantenerse lejos de ventanas, fachadas, cables eléctricos y elementos que puedan caer. No se aconseja correr hacia la calle mientras el suelo continúa en movimiento, ya que esa decisión puede aumentar la exposición a golpes, caídas o desprendimientos.
Una vez que termina el movimiento, la evacuación debe realizarse por las rutas previstas y sin utilizar ascensores. Si existen daños visibles en muros, techos o columnas, se recomienda no ingresar nuevamente al inmueble hasta que personal especializado evalúe sus condiciones. Ante una emergencia, los Bomberos atienden llamadas en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, en el 106.