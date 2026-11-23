Un sismo a 140 km de profundidad es inusual y, en este caso, favorable. Sin embargo, esta situación nos recuerda la importancia de la preparación ante movimientos telúricos de mayor magnitud. (Crédito: Canal N)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa este lunes 23 de noviembre con el rastreo minuto a minuto de la actividad sísmica en el territorio nacional. Durante la madrugada de hoy no se han registrado movimientos telúricos en el país, según el monitoreo oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con la plataforma oficial del organismo científico, el último sismo ocurrido en el Perú se produjo la tarde de ayer, domingo 22 de noviembre, a las 16:35 horas. Aquel evento alcanzó una magnitud de 5.0 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región Junín, con una profundidad de 145 kilómetros e intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, llegando a percibirse también en Lima.