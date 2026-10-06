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Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo

Las autoridades rastrean a 28 contactos del fallecido, incluidos pasajeros del vuelo en que llegó a Nairobi, mientras el brote en la RDC acumula más de 4.000 muertos

El fallecido llegó a Nairobi con síntomas activos del virus desde la República Democrática del Congo, donde el brote acumula más de 4.000 muertes (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
El fallecido llegó a Nairobi con síntomas activos del virus desde la República Democrática del Congo, donde el brote acumula más de 4.000 muertes (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)
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Kenia confirmó su primera muerte por ébola, según anunció el ministro de Salud, Aden Duale, el martes 6 de octubre. El fallecido es un ciudadano keniano que residía en la República Democrática del Congo (RDC) y llegó a Nairobi el 3 de octubre con síntomas activos del virus, de acuerdo con lo publicado por The Guardian y la agencia EFE.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, enfermó hace aproximadamente un mes en territorio congoleño, donde recibió atención en distintos centros médicos. Luego viajó por tierra hasta Kampala y abordó un vuelo hacia la capital keniana. Duale detalló que presentaba “fiebre, escalofríos, fatiga intensa, debilidad, dolor muscular, dificultad para tragar, dolor de garganta y sangrado bajo la piel en los sitios de inyección”, según el medio británico. El hombre murió en la noche del lunes en el Hospital de Nairobi.

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El brote en el Congo acumula más de 4.000 muertos y no tiene vacuna disponible

La cepa identificada en el caso keniano es la de Bundibugyo, una variante del ébola para la que no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Desde que la RDC declaró su 17.º brote de la enfermedad a mediados de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó, al 2 de octubre, 4.082 muertes sobre un total de 8.463 casos registrados, de acuerdo con datos difundidos por The Guardian. En los últimos 50 años, el virus mató a más de 15.000 personas en el continente africano.

El hombre viajó desde territorio congoleño hasta la capital keniana con síntomas activos de la enfermedad
El hombre viajó desde territorio congoleño hasta la capital keniana con síntomas activos de la enfermedad

La epidemia comenzó en la provincia nororiental de Ituri y se extendió a otras seis provincias del norte y el este del país. La inestabilidad política, los enfrentamientos armados y la escasez crítica de recursos sanitarios y logísticos obstaculizaron la respuesta de salud pública en forma sostenida. El lunes, la organización Médicos Sin Fronteras alertó sobre un “alarmante aumento” de contagios en la provincia de Kivu del Norte, limítrofe con Uganda, conforme informó la misma fuente.

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Uganda superó su propio brote con 20 casos antes de que Kenia confirmara el primero

Previo a la confirmación keniana, Uganda registró 20 contagios —casi todos vinculados a personas que ingresaron desde la RDC— y dos fallecimientos, antes de ser declarada libre del virus en agosto, de acuerdo con The Guardian. La situación del país vecino ilustra la velocidad con que la enfermedad puede cruzar fronteras a través del movimiento de personas.

El caso confirmado corresponde a una variante del virus para la que no existe tratamiento específico; el brote activo en la República Democrática del Congo suma 8.463 casos y más de 4.000 fallecimientos al 2 de octubre - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo
El caso confirmado corresponde a una variante del virus para la que no existe tratamiento específico; el brote activo en la República Democrática del Congo suma 8.463 casos y más de 4.000 fallecimientos al 2 de octubre - REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo

Duale informó que, además de los 28 contactos identificados entre familiares y personal sanitario, las autoridades rastrean a 23 pasajeros y cuatro tripulantes que compartieron el avión con el fallecido.

Las disposiciones de cuarentena para quienes estuvieron en riesgo ya estaban preparadas. “Los sistemas están en marcha para mitigar la propagación de la enfermedad”, afirmó el funcionario ante la prensa, según recogió EFE, y pidió a la población no entrar en pánico.

El gobierno keniano enfrenta tensión interna por la gestión de la crisis

Las autoridades kenianas contienen el primer caso mortal de ébola con cuarentena de 21 días - William Ruto, el actual presidente de la República de Kenia
Las autoridades kenianas contienen el primer caso mortal de ébola con cuarentena de 21 días - William Ruto, el actual presidente de la República de Kenia

La noticia llega en un contexto sensible para las autoridades. Meses atrás, la ciudadanía reaccionó con fuerte rechazo a los planes oficiales de instalar una instalación para ébola en la base aérea de Laikipia, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital. La controversia evidenció la desconfianza de parte de la población frente a las medidas de contención.

Duale anunció que el entierro del fallecido se llevaría a cabo durante la jornada del martes bajo los protocolos de salud pública para un “sepelio seguro y digno”, sin brindar detalles adicionales sobre el procedimiento.

De los 28 contactos identificados entre familiares y personal sanitario, ninguno arrojó resultado positivo hasta el momento. Todos permanecen en aislamiento durante 21 días y solo serán dados de alta tras obtener un resultado negativo en las pruebas correspondientes, conforme indicaron las autoridades sanitarias.

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