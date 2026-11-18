El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Dmitry Azarov/Pool via REUTERS)

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El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó este miércoles que la Unión Europea pierde capacidad industrial y competitividad como consecuencia directa de las sanciones que ella misma impuso contra Rusia, y adelantó que espera resultados concretos del encuentro que sostendrá con el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Shenzhen.

El jefe de Estado ruso habló durante la ceremonia inaugural del Foro Empresarial de APEC 2026 y abordó desde la fragmentación de la economía global hasta el rol de la región Asia-Pacífico en el comercio exterior ruso.

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Donald Trump, Xi y Putin se saludaron este miércoles (Europa Press)

La reunión con Trump y Xi, en el centro de las expectativas

En el arranque de su discurso, Putin dejó en claro que las expectativas geopolíticas van más allá del foro económico. “Esperamos grandes beneficios potenciales del próximo encuentro trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, que está programado para realizarse al margen de la cumbre APEC”, afirmó el presidente ruso.

El encuentro entre los tres mandatarios está previsto para el jueves.

Putin subrayó además que el rol central en la construcción de un clima de entendimiento y confianza dentro de APEC le corresponde a la diplomacia empresarial, no a los gobiernos en solitario.

Vladimir Putin (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Las sanciones, un “boomerang” que golpea a Europa

La parte más extensa del discurso apuntó a las consecuencias que, según el mandatario ruso, enfrentan quienes impulsaron las sanciones contra Moscú. Putin sostuvo que “las barreras artificiales en cualquier punto de una cadena de valor generan costos en todos los demás segmentos”, y lo ilustró con el caso europeo.

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“La Unión Europea no ha logrado adaptarse a estas medidas, incluida su retirada voluntaria de nuestro mercado y la interrupción de los suministros asequibles y confiables de recursos energéticos rusos, que habían sustentado su prosperidad durante décadas”, señaló el presidente ruso según las imágenes distribuidas por la agencia Reuters a través de la señal del organismo anfitrión.

“Como resultado, está perdiendo su capacidad industrial y su posición competitiva”, agregó.

Putin fue más allá e identificó un agravamiento de las finanzas públicas europeas: “Los problemas de déficit presupuestario se vuelven cada vez más agudos, las cargas de deuda crecen, y la inflación también. Todo esto pesa sobre las empresas y los ciudadanos europeos, cuyo nivel de vida disminuye de manera constante, de forma humillante para la eurozona”, declaró.

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Los mandatarios reunidos en la APEC (Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

Asia-Pacífico ya representa más de la mitad del comercio exterior ruso

El presidente ruso también presentó datos sobre la reorientación comercial de su país hacia la región.

Según indicó, en 2014 el área Asia-Pacífico representaba poco más de un cuarto del intercambio exterior ruso, con una meta inicial de alcanzar el 40%. Hoy esa cifra supera el 53% del total del comercio global del país.

“Avanzamos a un ritmo más rápido y mejor de lo que habíamos proyectado o planificado originalmente”, afirmó el mandatario, quien además reafirmó el compromiso de Moscú con profundizar la cooperación con los miembros de APEC.

Al concluir su intervención, Putin recibió los aplausos de los delegados presentes en el foro. El encuentro trilateral con Trump y Xi está programado para este jueves 19 de noviembre en Shenzhen.

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