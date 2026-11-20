Un juzgado de la Ciudad de México rechaza el video de Luis de Llano e impone una orden de arresto de 36 horas por incumplimiento. (CUARTOSCURO)

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El abogado de Sasha Sokol insistió en que Luis de Llano debe grabar una disculpa que reconozca la asimetría de edades y descarte a los padres de la cantante como cómplices, en cumplimiento de una sentencia judicial confirmada por la Suprema Corte en 2025.

Un juzgado de la Ciudad de México emitió hace exactamente un año una orden que obliga al productor a presentar un video de disculpa para revisión previa de la jueza antes de difundirlo. El abogado de Sasha Sokol lo explicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga: “El señor conoce perfectamente el texto y los términos en que debe disculparse.”

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El juzgado rechazó el video de Luis de Llano publicado en YouTube

La sentencia obliga al productor a reconocer la asimetría de edad con Sasha Sokol y la incapacidad legal de consentimiento de una menor.

El 17 de noviembre de 2026, el juzgado a cargo del caso determinó que la disculpa que Luis de Llano publicó en YouTube a principios de ese mes no cumple con los términos establecidos en la sentencia. La resolución ordenó retirar el video y reiteró que el productor debe ofrecer el perdón en las condiciones exactas fijadas por la autoridad. Además, el tribunal le impuso una nueva medida de apremio de 36 horas de arresto por incumplimiento.

El equipo legal de la cantante subrayó que el rechazo no proviene de ella. “No es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia”, señalaron los abogados en un comunicado difundido ese mismo día.

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La disculpa debe reconocer que los padres de Sasha Sokol no fueron cómplices

La resolución judicial establece que los padres de la cantante nunca consintieron la relación y la alejaron al extranjero tras enterarse. (Infobae México)

El abogado de Sasha Sokol detalló ante Joaquín López-Dóriga los puntos concretos que el texto de la disculpa debe abordar: “La disculpa debe reconocer la asimetría en edades con una niña de catorce años, debe reconocer que una persona de catorce años es incapaz de asumir un consentimiento para una relación con un adulto de cuarenta, que había un desequilibrio y una asimetría profesional y que los padres de Sasha no supieron y no fueron cómplices.”

Sobre la familia de la cantante, el abogado fue categórico: “También está establecido que los padres de Sasha no conocieron la relación, no fueron cómplices, no la consintieron mucho menos. Y además que cuando se enteraron de la existencia de la relación, inmediatamente sacaron a Sasha de ese grupo Timbiriche y la mandaron a estudiar al extranjero precisamente para alejarla del señor Luis de Llano. Eso está perfectamente establecido y ya no debe ser materia de discusión.”

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La sentencia, dictada originalmente en mayo de 2023 por el Juzgado 62 Civil de la Ciudad de México, determinó que Luis de Llano causó daño moral a Sasha Sokol al involucrarse con ella cuando ella tenía 14 años y él tenía 39, en un contexto de desequilibrio de poder. La Séptima Sala Civil confirmó el fallo en apelación, y el 25 de junio de 2025 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ratificó por unanimidad al negarle un amparo al productor.

Luis de Llano presentó más de 30 recursos sin obtener una resolución favorable

La Primera Sala de la Suprema Corte ratificó por unanimidad la condena contra Luis de Llano por daño moral en junio de 2025. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El abogado de Sasha Sokol describió la etapa actual del proceso: “Estamos hoy en una fase de ejecución de la sentencia, porque en efecto, la séptima sala en esta sentencia de apelación que quedó firme en virtud de la confirmación de la Suprema Corte, le condenó y ordenó al señor De Llano a disculparse públicamente a través de un perdón videograbado que debe difundir en sus redes sociales.”

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Luis de Llano había argumentado que cumplir con la disc

ulpa aprobada por el tribunal equivaldría a una autoincriminación y que la orden era inconstitucional. La jueza desestimó ambos planteamientos. El equipo legal de Sasha Sokol informó que el productor presentó más de 30 escritos, apelaciones y amparos para modificar o evitar la sentencia, y que el juzgado debió requerirle en 13 ocasiones distintas el cumplimiento de sus obligaciones sin que ningún recurso le resultara favorable.

La condena incluye indemnización, curso de sensibilización y prohibición de declaraciones

El equipo legal de Sasha Sokol informa que los tribunales desestimaron más de 30 recursos y amparos promovidos por el productor. (Instagram: Mauricio Martínez)

La sentencia firme establece cuatro obligaciones para Luis de Llano como parte de la reparación del daño: ofrecer la disculpa pública en los términos exactos aprobados judicialmente, pagar una indemnización económica por daño moral, completar un curso de sensibilización en prevención de abuso sexual y abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre Sasha Sokol.

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El abogado de la cantante aclaró que el rechazo judicial al video no obedece a un capricho de su representada. La disculpa, según explicó, debe reflejar únicamente los hechos probados durante el juicio. El equipo legal agregó que negarse a ofrecerla es lo que podría derivar en consecuencias penales para el productor, no el contenido de la disculpa en sí.

Sasha Sokol denunció públicamente en marzo de 2022 haber sido víctima de abuso por parte de Luis de Llano durante la década de 1980, cuando ambos trabajaban juntos en el grupo Timbiriche. Ese mismo año, en julio, presentó la demanda civil por daño moral ante los tribunales de la Ciudad de México.

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