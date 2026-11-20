El subcomandante Marcos, Carlos Slim y Ismael "El mayo" Zambada: tres personajes unidos por el trabajo de Diego Enrique Osorno. (Crédito: Infobae)

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Aunque de realidades y actividades completamente distintas, el empresario Carlos Slim Helú y el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, comparten algo más que una misma nacionalidad y ciertos paradigmas: poder.

Para Diego Enrique Osorno, ganador del Premio Nacional de Periodismo de México 2013, El Mayo y Slim son dos personajes de bajo perfil y representan, en el imaginario colectivo, la figura del “hombre fuerte”.

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En entrevista con Infobae México y con motivo del estreno de su documental “Marcos: Otro mundo es posible”, anunciado para llegar a Netflix el próximo 2 de diciembre de 2026; el escritor y cineasta comparó las visiones del mundo de estos dos personajes, que a su vez son fuerzas opuestas al zapatismo.

El cineasta explicó que su interés por Zambada, Slim y el subcomandante Marcos partió de una línea de trabajo centrada en el poder, la justicia y la rebeldía. El documental que está por estrenar recaba más de 5,000 horas de archivo, material inédito y una entrevista que el periodista realizó a Marcos en 2017.

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El archivo audiovisual examina el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 y la persistencia de las comunidades zapatistas.

Carlos Slim había representado una forma de violencia económica, según Osorno

Osorno recordó durante la conversación con Infobae México el proceso de investigación que realizó para escribir “Slim. Biografía política del mexicano más rico del mundo”, publicada en 2015. El libro fue elaborado tras ocho años de trabajo, más de 100 entrevistas y alrededor de siete horas de conversación con el empresario en Ciudad de México. Afirmó que Slim le había resultado un personaje complejo por la relación entre su fortuna, el poder político y el antiguo control que tuvo sobre las telecomunicaciones en México.

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“En el caso de Slim, es un personaje muy interesante por ser alguien que representaba una violencia económica tremenda”, contó Osorno a Infobae.

El detalle que Diego Enrique Osorno encontró entre “El Mayo” Zambada y Carlos Slim (RS)

Sostuvo que el monopolio de las telecomunicaciones que había encabezado Slim durante años había tenido consecuencias en la calidad de vida de la población. También planteó que ese poder económico estuvo relacionado con efectos más amplios en el país.

“Generó no solo una pérdida de calidad de vida de mucha gente, sino también muerte. Eso representaba”, afirmó el periodista.

Osorno contrastó esa lectura política y económica con la impresión personal que le dejó el empresario durante sus conversaciones. Describió a Slim como una persona jocosa, hábil y ajena a la arrogancia que, según señaló, había identificado en otros millonarios a quienes entrevistó.

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“Él en la persona podía ser muy chabacano, muy jocoso, muy habilidoso”, comentó. Agregó que esa distancia entre el alcance de su poder económico y su conducta cotidiana le había parecido una contradicción.

La tensión en la entrevista con “El Mayo” Zambada

La comparación de Osorno también se sustentó en su experiencia con Ismael “El Mayo” Zambada, a quien entrevistó en 2021 en el Triángulo Dorado. Los detalles de ese encuentro fueron recuperados en el libro “En la montaña”, publicado en 2024, crónica que le dio el Premio Anagrama.

El periodista relató que la conversación con el líder del Cártel de Sinaloa, que en agosto de 2025 se declaró culpable en Estados Unidos de dirigir una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, se había desarrollado bajo condiciones tensas. Aunque no había visto personas armadas de manera directa, percibió que existía un dispositivo de seguridad alrededor del encuentro.

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“Las condiciones en las que se dio la entrevista fueron muy complicadas al ser esta figura legendaria del crimen organizado”. Recordó que el ambiente no había requerido mostrar armas para comunicar el riesgo del lugar. “Nunca vi una persona armada, pero se sentía la tensión”.

En aquella entrevista de 2021, Zambada sostuvo que el narcotráfico respondía a la demanda de drogas en Estados Unidos. También negó que su organización comercializara fentanilo y había expresado respeto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que la cercanía generacional entre Zambada y Slim había llamado su atención. Ambos tenían edades similares y, desde su perspectiva, compartían algunas maneras de entender la autoridad, aun cuando sus trayectorias y actividades habían sido distintas.

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“Tenían más o menos una misma visión del mundo”, dijo el periodista.

El testimonio que Sergio Villarreal Barragán dio a la periodista Anabel Hernández deja ver otra cara de Ismael El Mayo Zambada. (Homeland Security)

Precisó que la coincidencia entre Slim y Zambada no se había referido a sus actividades ni a sus posiciones públicas, sino a ciertos valores y mecanismos para relacionarse con el poder.

“Principios y maneras de resolver la vida muy diferentes, pero sí ciertos paradigmas, como esta cosa del hombre fuerte, del que se hace cargo, de mediar, de ser de bajo perfil también”, explicó.

Osorno nació el 1 de diciembre de 1980 en Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su carrera trabajó como periodista, cronista, escritor, cineasta y guionista, con proyectos enfocados en conflictos sociales, corrupción, violencia, justicia y estructuras de poder en México y América Latina.

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Su trayectoria ha incluido títulos como Oaxaca sitiada, El Cártel de Sinaloa, Nosotros somos los culpables, La guerra de los zetas y la biografía sobre Slim. También ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de México en 2013, el Premio de las Artes Literarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2018 y el Premio Anagrama de Crónica por En la montaña.

El autor también ha sido comisionado de la Verdad en Oaxaca, una labor destinada a investigar violaciones a derechos humanos. Su trabajo ha recibido reconocimiento del World Justice Project.

Marcos había representado una oposición a la lógica del poder

En contraste con Slim y Zambada, Osorno ubica a Marcos como una figura que había cuestionado las formas tradicionales de poder. El documental había abordado esa postura desde el archivo histórico, la memoria del levantamiento zapatista y la entrevista que realizó con el antiguo vocero del EZLN.

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“Marcos evidentemente era totalmente opuesto. Era el antipoder”, sostuvo el realizador.

Osorno mencionó que parte de la izquierda ha cuestionado al zapatismo por no haber buscado cargos públicos después de la atención nacional e internacional que recibió entre 2000 y 2001. Recordó que algunos sectores plantearon en su momento que Marcos pudo haber aspirado al Senado, al gobierno de Chiapas o incluso a la Presidencia.

El director afirmó que esa decisión había formado parte de la identidad política del movimiento. “La figura de Marcos y el Ejército Zapatista todo el tiempo estaba cuestionando la idea que tenemos establecida del poder”, señaló.

Para Osorno, el carácter colectivo del zapatismo ha distinguido a Marcos de los otros dos personajes que estudió. “Ser un personaje colectivo que creó un montón de comunidades lo volvía más enigmático”, dijo.