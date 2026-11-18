La joven de 25 años fue vista por última vez el 6 de septiembre en la frontera entre Alemania y Austria, donde había viajado a Garmisch-Partenkirche (Carolin Schmidt)

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Carolin Schmidt, una joven alemana de 25 años con experiencia en montañismo, lleva más de dos meses desaparecida en los Alpes sin que las autoridades hayan encontrado rastro de su paradero. El operativo de búsqueda abarca nueve sectores a ambos lados de la frontera entre Alemania y Austria, pero hasta la fecha no arrojó resultados concretos.

La montañera llegó a Garmisch-Partenkirchen el 24 de agosto de 2026 para pasar sus vacaciones. El 6 de septiembre se perdió su rastro tras una excursión en la zona limítrofe con Austria. Su familia denunció la desaparición ante la Policía de Garmisch-Partenkirchen aproximadamente tres semanas después de perder contacto con ella, según informó Euronews.

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En los días previos, Carolin completó dos salidas de montaña, una de ellas en el área fronteriza con Austria. Ese mismo 6 de septiembre, su padre recibió un mensaje por WhatsApp y una amiga intercambió con ella los últimos mensajes conocidos. Desde entonces, nadie supo más de la joven y su teléfono dejó de registrar actividad en las redes.

Las patrullas y un helicóptero recorrieron desde el macizo de Erlspitz hasta las montañas de Mieming, sin aportar datos concluyentes en ninguno de los territorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Engelbert Thum, responsable de la comisaría de Seefeld, confirmó a principios de noviembre que “el móvil lleva mucho tiempo sin conectarse a la red”. La ausencia de señal digital reduce las posibilidades de seguir un rastro tecnológico y complica las labores de localización. Las autoridades señalaron que Schmidt pudo encontrarse ese día en la zona del Gaistal, entre Ehrwald y Leutasch, en el Tirol austríaco, entre otras áreas rastreadas. Varios avistamientos reportados por la población fueron tenidos en cuenta por los investigadores, aunque ninguno pudo ser confirmado de manera concluyente.

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Las pesquisas se extienden por nueve zonas de los Alpes sin resultados

El dispositivo policial cubre una amplia franja del territorio alpino. Las áreas rastreadas incluyen el macizo de Erlspitz, las montañas de Karwendel, la cordillera Nordkette, el valle del Inn, las montañas de Sellrain, la cadena Gleirsch-Halltal, el sur del macizo de Wetterstein y las montañas de Mieming. El operativo, que incluyó patrullas y un helicóptero, no aportó datos concluyentes en ninguno de esos sectores.

El padre de la joven, montañero con experiencia, se sumó personalmente al rastreo durante varias semanas y recorrió los senderos que su hija podría haber transitado. Admitió ante la prensa alemana: “Por desgracia, no hay nuevos indicios sólidos”. Subrayó además que Carolin es una deportista habituada a los recorridos de alta montaña y que, a su juicio, no habría asumido riesgos innecesarios.

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Los allegados difundieron imágenes de la joven y de la ropa que llevaba el 6 de septiembre, con el objetivo de obtener datos de personas que pudieran haberla visto entonces (Carolin Schmidt)

La llegada del invierno agrega una dificultad adicional al caso: las cumbres de los Alpes bávaros ya registran las primeras nevadas, lo que dificulta cualquier nuevo operativo de rastreo en las zonas de mayor altitud.

La policía descarta la intervención de terceros y la familia centraliza la búsqueda en la web

La Jefatura de Policía de Alta Baviera Sur indicó el 13 de noviembre que “según el estado actual de las investigaciones, no hay indicios de la participación de terceras personas”. Con esta hipótesis descartada, el caso se orienta hacia dos escenarios posibles: un accidente en la montaña o una desaparición voluntaria.

Ante la falta de avances, los familiares pusieron en marcha un sitio web dedicado al caso, donde recopilan información sobre las pesquisas, difunden imágenes de la joven y publican fotografías de la ropa que llevaba cuando desapareció: una chaqueta de forro polar gris y rosa, zapatillas grises de montaña y una mochila gris y roja. El objetivo es que cualquier persona que la haya visto aporte datos que contribuyan a su localización.

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Según la descripción difundida por la Policía, Schmidt mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión muy delgada, tiene el pelo rubio de media melena y los ojos azules. La investigación sigue activa.