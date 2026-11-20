Estudiantes franceses sostienen una pancarta contra la militarización durante una protesta en París, en el marco de una jornada internacional de huelga juvenil bajo el lema "Luchen por nuestro futuro, no por sus guerras". 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

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Miles de jóvenes y estudiantes se manifestaron este viernes en ciudades de toda Europa, en una jornada de protesta coordinada en al menos 25 países para reclamar cambios en las políticas educativas, militares y climáticas, además de denunciar el elevado costo de vida.

La convocatoria, impulsada por una coalición de más de 50 colectivos liderados por jóvenes, fue descrita por los propios organizadores como una “huelga juvenil internacional”. Las movilizaciones tuvieron epicentro en países como Italia, Alemania, España, Reino Unido y Croacia, aunque también se registraron concentraciones en Serbia y Albania. En Alemania, el colectivo Gen Z Regelt organizó actividades en 73 ciudades y localidades del país.

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Más allá de las particularidades de cada lugar, los reclamos compartieron un trasfondo común: la percepción de que los gobiernos europeos concentran sus esfuerzos en disputas geopolíticas y en favorecer a las grandes empresas en detrimento de la inversión en las nuevas generaciones. En numerosas marchas se exhibieron banderas palestinas en referencia a la guerra de Israel en Gaza.

Manifestantes se congregan durante una protesta en Madrid, España, en el marco de la Huelga Juvenil Internacional. 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Susana Vera)

En Berlín, cerca de mil estudiantes universitarios y escolares se reunieron para rechazar el rápido rearme de Alemania, que reavivó el temor a un eventual regreso del servicio militar obligatorio. “Me parece, sencillamente, indefendible obligar a alguien a aprender a luchar y a matar, para luego enviarlo a la guerra”, expresó Helena Kossatz, de 18 años. En la emblemática plaza Alexanderplatz, otro punto de concentración en la capital, participaron alrededor de 4.000 personas.

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En Italia, donde la movilización alcanzó mayor escala, decenas de miles de personas marcharon contra las políticas económicas de la primera ministra Giorgia Meloni y exigieron salarios más altos junto con un mayor gasto en servicios públicos. En Milán, Olivia Ferrario, estudiante de secundaria de 18 años, sostuvo que con la protesta la juventud demuestra su “dinamismo y determinación”, y advirtió: “Si el gobierno no nos escucha, no podemos quedarnos callados”. En Roma, en cambio, se registraron enfrentamientos, durante los cuales algunos participantes arrojaron botellas y bombas de humo contra la policía.

Maurizio Landini, líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el mayor sindicato de Italia, subrayó el alcance continental de la jornada al afirmar que “hoy es un día muy importante, porque los jóvenes están saliendo a la calle no solo en Italia, sino en toda Europa” y que “en toda Europa, y entre la gente común, crece la exigencia de un cambio”.

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En Madrid, los manifestantes pidieron mayor financiación para la enseñanza y cuestionaron el incremento del gasto militar. Gabriela Gimeno Serrano, estudiante de secundaria de 16 años, relató que en su clase hay 33 alumnos con un solo profesor a cargo, y señaló que “las aulas son muy pequeñas y las instalaciones están en un estado absolutamente deplorable”, con establecimientos que incluso padecen plagas de ratas y cucarachas.

Frente a la puerta de Brandeburgo, en Berlín, Alemania, un manifestante sostiene un cartel que dice "¡Solidaridad con la Generación Z, respeto!" (REUTERS/Lisi Niesner)

En Londres, cientos de personas se congregaron frente al Parlamento y en Trafalgar Square con pancartas que reclamaban “salvar la educación superior” y rechazaban el gasto militar. Eliz, una joven de 18 años, contó que dejó sus clases para sumarse a la concentración y aseguró no tener certeza de poder costear la universidad “por el dinero” y porque “la inteligencia artificial está ocupando la mayoría de los puestos de trabajo”. El encuentro estuvo atravesado además por choques entre grupos de extrema derecha y antifascistas, que derivaron en detenciones.

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En París, una estudiante estadounidense de 25 años identificada como Evelyn vinculó el reclamo generacional con la emergencia ambiental: “Muchos de nosotros, de la Generación Z, observamos nuestro futuro, ya sea en lo que respecta al costo de la vida o a la inminente crisis climática, y nos damos cuenta de que podríamos llegar a ver a miles de millones de personas morir a causa del cambio climático. Si dejamos las decisiones en manos de quienes las toman actualmente, nos espera un futuro de muerte”.

Las movilizaciones se inspiraron, en parte, en las protestas que sacudieron Francia desde mediados de septiembre, cuando estudiantes secundarios exigieron mejores condiciones de aprendizaje, lo que derivó en una campaña nacional contra el aumento de precios, la precariedad de los servicios públicos y la brutalidad policial. Ese proceso, de mayor magnitud, se vio empañado en ocasiones por choques violentos con la policía y actos de saqueo. El viernes coincidió, además, con el aniversario del movimiento de los “chalecos amarillos”, que había puesto en aprietos al presidente Emmanuel Macron entre 2018 y 2019; para el sábado siguiente están previstas nuevas marchas en el país.

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En Serbia, las protestas universitarias derivaron, el mes anterior, en la caída del veterano presidente Aleksandar Vucic, mientras que en Albania también se registraron disturbios en el mismo contexto de agitación juvenil. Para el fin de semana, sindicatos y asociaciones de vivienda anunciaron nuevas convocatorias en distintos puntos de Europa.

(Con información de AFP y Reuters)