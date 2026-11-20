Caicedo Cano se desempeñaba como asesor, código 1020, grado 08, adscrito a la Dirección General del Instituto Nacional de Vías, en un cargo de libre nombramiento y remoción (@julianccanoc/Instagram)

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La Procuraduría General de la Nación declaró disciplinariamente responsable a Carlos Julián Caicedo Cano, quien se desempeñaba como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías), y le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años, en un proceso relacionado con el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades contractuales con otra entidad.

La decisión quedó consignada en un fallo de primera instancia fechado el 13 de noviembre de 2026, emitido por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá. En la providencia, el organismo de control concluyó que Caicedo Cano incurrió en una conducta relacionada con el desconocimiento del régimen de incompatibilidades aplicable a los servidores públicos, luego de evaluar los hechos y las pruebas incorporadas al expediente disciplinario.

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El investigado ocupaba el cargo de asesor, código 1020, grado 08, adscrito a la Dirección General de la planta global del Invías, en un empleo de libre nombramiento y remoción.

El origen de la investigación disciplinaria

Tras la ejecutoria del fallo, el Invías deberá adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para hacer efectiva la destitución y la inhabilidad general por ocho años impuesta por la Procuraduría (Invías)

El proceso tuvo como punto de partida una publicación de La Silla Vacía del 7 de junio de 2023, titulada “Los contratos con el Estado de la pareja de Roa, presidente de Ecopetrol”. En ese artículo se expusieron presuntas irregularidades relacionadas con la vinculación laboral y contractual de Caicedo Cano con el Invías y la Institución Universitaria Pascual Bravo, de Medellín.

Según lo reseñado en el fallo, la investigación periodística señaló que Caicedo Cano habría ejercido funciones como asesor del Invías mientras mantenía un contrato de prestación de servicios con la institución universitaria. La simultaneidad de esas actividades dio lugar a cuestionamientos sobre una posible incompatibilidad en el ejercicio de ambas vinculaciones.

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A partir de esa información, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá ordenó, el 14 de junio de 2023, iniciar una indagación previa para establecer posibles responsables. Meses después, el 9 de noviembre de ese año, dispuso la apertura formal de la investigación disciplinaria contra Caicedo Cano, en su condición de servidor público del Invías. La decisión fue notificada mediante edicto el 11 de diciembre de 2023.

Durante el trámite, el investigado designó representación jurídica y el expediente avanzó por las distintas etapas procesales, incluida la presentación de alegatos precalificatorios y el cierre de la etapa de investigación disciplinaria, hasta culminar con un fallo de primera instancia en el que se determinó su responsabilidad.

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La sanción y los recursos que proceden

La decisión no está en firme y puede ser apelada dentro de los 10 días siguientes a su notificación (Procuraduría General de la Nación)

En la parte resolutiva, la Procuraduría estableció que se encontraban acreditados los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad para declarar la responsabilidad disciplinaria del investigado por la conducta atribuida.

Por esa razón, impuso la destitución y una inhabilidad general de ocho años, con fundamento en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 9 de la Ley 2094 de 2021, y los criterios de graduación contemplados en el artículo 50 del Código General Disciplinario.

El fallo ordena que, una vez quede ejecutoriado, se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la sanción y se verifique la situación administrativa de Caicedo Cano al momento de su aplicación. También dispone comunicar la decisión al Invías para que proceda dentro de sus competencias.

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Carlos Julián Caicedo Cano mantiene una relación sentimental con Ricardo Roa desde hace aproximadamente seis años (@julianccanoc/Instagram)

Contra la decisión procede el recurso de apelación, que deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los 10 días siguientes a la notificación. El recurso será concedido en efecto suspensivo y deberá ser resuelto por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento que corresponda por reparto.

La providencia también ordena que, una vez quede en firme, se realicen las anotaciones y registros correspondientes en el Sistema de Información Misional y en los demás sistemas de sanciones disciplinarias. El expediente será archivado después de que se cumplan las actuaciones correspondientes y la decisión quede ejecutoriada.