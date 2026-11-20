US President Donald Trump speaks during a press conference after returning from Asia, in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, US, November 20, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su par ruso, Vladimir Putin, le transmitió su intención de poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática. La declaración se produjo horas después de que las fuerzas rusas lanzaran una serie de ataques diurnos contra Kiev.

Según relató Trump a periodistas en la Casa Blanca, durante un encuentro bilateral Putin “expresó claramente su deseo de ver que termine la guerra entre Rusia y Ucrania por medios diplomáticos”.

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El mandatario estadounidense no detalló el contenido completo de la conversación ni precisó cuándo se realizó el encuentro con su homólogo ruso. Tampoco se refirió a los ataques registrados en la capital ucraniana el mismo día en que compartió la noticia.

Por otro lado, Trump advirtió que las empresas tecnológicas estadounidenses enfrentarán “un impuesto tremendo” si construyen centros de datos de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos. El anuncio llegó en medio de una creciente resistencia social hacia estas instalaciones dentro del propio país.

El presidente no ofreció precisiones sobre el mecanismo del gravamen y reconoció que todavía no había informado a sus propios funcionarios sobre el plan. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, instó a los ciudadanos a aceptar la instalación de centros de datos en sus comunidades, pero a negociar beneficios a cambio.

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“Deberían aprovechar los centros de datos”, sostuvo Trump. “Que les paguen a ustedes, que le paguen a su comunidad, pero no los cierren.”

La advertencia se da luego de una campaña electoral marcada por el rechazo a estas instalaciones, que derivó en que las elecciones legislativas intermedias dejaran una ola de legisladores demócratas comprometidos a endurecer el control sobre estos complejos, que consumen grandes volúmenes de energía. Se anticipa un entorno regulatorio más estricto para las gigantes de la IA y los desarrolladores de centros de datos, incluso si Trump, uno de los principales impulsores de la industria, frena cualquier restricción a nivel federal.

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