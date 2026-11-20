La Santa School de Londres prepara a intérpretes de Papá Noel para la temporada navideña en el Reino Unido (YouTube)

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A pocas semanas de Navidad, un aula del sur de Londres reunió el 12 de noviembre a decenas de personas con traje rojo y barba blanca para aprender a interpretar a Papá Noel ante miles de niños. La actividad formó parte de la Santa School, una jornada de capacitación destinada a preparar artistas para las campañas festivas en comercios, hoteles y atracciones del Reino Unido.

El encuentro, organizado por la empresa de entretenimiento Ministry of Fun, celebró su 28º año. Papás Noel, elfos y señoras Claus compartieron experiencias y ensayaron recursos para afrontar encuentros breves que suelen reunir preguntas, deseos y preocupaciones de los niños. La reciente edición mostró que la representación navideña requiere una preparación que excede el vestuario y la caracterización.

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La convocatoria se enmarca en la demanda estacional de intérpretes para los eventos de diciembre. France 24 informó que los asistentes practicaron desde la risa característica del personaje hasta recursos para recrear el universo de Papá Noel antes de sus actuaciones. La actividad reúne a quienes empiezan en el oficio y a profesionales que regresan cada año para actualizar sus herramientas.

La escuela que prepara intérpretes para Papá Noel desde hace 28 años

La Santa School de Londres funciona como un espacio de formación para quienes encarnarán a Papá Noel durante la temporada navideña. Ministry of Fun reúne allí a artistas que trabajarán en centros comerciales, grandes almacenes y otras propuestas de ocio dentro del Reino Unido y en actividades internacionales.

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La escuela parte de una premisa concreta: la tradición navideña exige recursos de interpretación y atención al público. Los participantes aprenden los códigos básicos del personaje, pautas de conducta y formas de adaptar sus intervenciones a niños de edades distintas. La meta es que cada visitante encuentre una conversación coherente con el papel, aunque el encuentro dure apenas unos minutos.

El formato cuenta con expresiones similares en otras zonas británicas. En Dumfries y Galloway, el servicio SantaSchool.co.uk ofrece Papás Noel y asistentes para eventos, grutas navideñas, centros comerciales, hoteles, viveros y visitas a domicilio. Según la información de su sitio web, sus intérpretes reciben formación, superan controles de protección infantil de Disclosure Scotland y trabajan bajo un código de práctica.

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La iniciativa escocesa no corresponde a la escuela de Ministry of Fun, aunque ambas muestran la existencia de una actividad profesional detrás de las celebraciones. Mientras la propuesta londinense se centra en la capacitación de los personajes, la firma de Dumfries y Galloway también proporciona equipos para contrataciones. La preparación y los protocolos de cuidado infantil ocupan un lugar relevante en ambos servicios.

La Santa School lleva 28 años realizando capacitación para quienes encarnan personajes navideños durante las fiestas (REUTERS)

Lengua de signos y juguetes actuales integran el entrenamiento navideño

Durante la sesión más reciente en Londres, los asistentes practicaron cómo expresar “Feliz Navidad” mediante lengua de signos. También revisaron las tendencias de juguetes para responder cuando los niños mencionan productos, personajes o regalos que esperan recibir durante las fiestas.

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La actualización responde a situaciones habituales en estos encuentros. Las conversaciones con Papá Noel pueden incluir preguntas sobre regalos, la escuela o la familia, por lo que los intérpretes necesitan referencias actuales y recursos de comunicación. Euronews señaló que la jornada incorporó ejercicios para resolver consultas inesperadas de los visitantes más jóvenes.

El informe anual State of Santa, elaborado por Ministry of Fun, ubicó parte del desafío en el tiempo disponible para cada visita. Un encuentro típico dura tres minutos y 45 segundos, un margen acotado para saludar, escuchar y despedir a cada niño sin alterar la dinámica de la escena. La capacitación busca que los artistas ordenen ese intercambio y ajusten el tono según cada caso.

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Los datos del reporte también reflejan cambios en los personajes y en las costumbres familiares. Las reservas de señoras Claus aumentaron 32%, mientras que el 60 % de los niños mantiene la tradición de enviar cartas físicas a Papá Noel. Los pastelitos de carne aparecen en el 77% de las ofrendas nocturnas registradas, frente a la kombucha, presente en el 2%.

Los intérpretes aprenden a responder ante pedidos familiares delicados

La formación incluye asuntos que no se resuelven con una lista de regalos. Algunos niños preguntan si sus padres separados volverán a estar juntos o piden por la recuperación de un familiar enfermo. Ante esas consultas, el entrenamiento privilegia la escucha y las respuestas cuidadosas, sin formular promesas imposibles de cumplir.

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La preparación procura que los artistas sostengan esas conversaciones sin invadir cuestiones personales ni generar expectativas que excedan el personaje. Esa dimensión explica que la Santa School reúna experiencias de participantes de campañas anteriores y establezca pautas comunes para quienes se incorporan por primera vez.

Con la capacitación concluida, los intérpretes se preparan para incorporarse a la agenda de diciembre, cuando las visitas a Papá Noel se multiplican en comercios, hoteles y atracciones navideñas de Londres y otras ciudades del Reino Unido.