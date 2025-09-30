El hallazgo de un bebé en una caja conmociona a Filipinas y moviliza a la policía

El abandono de una recién nacida en una carretera filipina reabre el debate sobre la protección y derechos de la infancia en la sociedad actual (ViralPress)

El hallazgo de una bebé abandonada en una caja de cartón al borde de una carretera en Tuguegarao City, en el noreste de Filipinas, generó conmoción y al mismo tiempo reabrió el debate sobre la protección de la infancia en el país.

La menor, con menos de un día de vida y el cordón umbilical recién cortado, fue encontrada alrededor de las 6:50 del miércoles 24 de septiembre de 2025 por una mujer mayor que transitaba por la zona, informaron diferentes medios internacionales.

La rápida intervención de la transeúnte permitió que la bebé recibiera atención médica inmediata, activando la respuesta de las autoridades locales.

Líderes policiales y funcionarios municipales destacan la importancia de la colaboración institucional para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de la menor (ViralPress)

Intervención ciudadana y atención médica crucial

Imágenes difundidas muestran a la bebé moviéndose dentro de la caja sobre un muro junto a la ruta, hecho que refleja la extrema vulnerabilidad en la que fue dejada. Paris Match indicó que la mujer que la descubrió alertó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a la menor al Hospital General Popular de Tuguegarao City.

Los médicos confirmaron que la niña permanecía en buen estado de salud y decidieron que debía estar en observación durante un máximo de cinco días para garantizar su bienestar. May Asuncion, trabajadora social de la Oficina de Bienestar Social y Desarrollo de la ciudad, explicó a People: “Según el examen, el bebé está en condición estable, pero permanecerá en el hospital hasta cinco días para asegurar que se encuentra en buen estado de salud”. Esta valoración fue confirmada por Mirror, que resaltó la importancia de la vigilancia médica continua en situaciones como esta.

La rápida reacción de una transeúnte y el accionar sanitario inmediato resultaron clave para preservar la vida y la salud de la bebé encontrada (ViralPress)

Reacción de autoridades y avances en la investigación

El jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), teniente general José Melencio C. Nartatez Jr., elogió la actuación de la ciudadana que encontró a la bebé y de los servicios de emergencia. En declaraciones recogidas por Paris Match, Nartatez Jr. señaló: “Este rescate es un reflejo de la atención y el sentido del deber que el presidente Marcos espera de cada agente de las fuerzas de seguridad. Cada vida es valiosa, y la PNP no se detendrá hasta que la persona que abandonó a este bebé sea identificada”.

Mirror indicó que la policía revisa registros de nacimientos recientes en hospitales cercanos y ha solicitado la colaboración ciudadana para recopilar información relevante. Un portavoz policial, citado por People, afirmó: “Gracias a la rápida actuación de nuestros compatriotas, la vida de la bebé fue salvada”, y exhortó a la población a unirse para garantizar que la menor reciba justicia y los cuidados necesarios.

Solidaridad ciudadana y futuro de la menor

Mientras la niña permanece bajo observación médica, las autoridades mantienen activa la investigación y refuerzan el llamado a la sociedad para aportar datos que permitan esclarecer el caso.

La solidaridad ciudadana y la acción oportuna de los servicios públicos han protegido la vida de la niña, aunque el reto sigue siendo identificar a los responsables y asegurar el futuro de la menor. La policía reiteró que la colaboración de la comunidad será esencial para que la niña reciba la protección y el apoyo que merece.