Mundo

El hallazgo de un bebé en una caja conmociona a Filipinas y moviliza a la policía

La aparición de una niña recién nacida, abandonada en una carretera de Tuguegarao City impactó a la comunidad local y desencadenó una investigación urgente para localizar a los padres y garantizar el bienestar de la menor

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El abandono de una recién
El abandono de una recién nacida en una carretera filipina reabre el debate sobre la protección y derechos de la infancia en la sociedad actual (ViralPress)

El hallazgo de una bebé abandonada en una caja de cartón al borde de una carretera en Tuguegarao City, en el noreste de Filipinas, generó conmoción y al mismo tiempo reabrió el debate sobre la protección de la infancia en el país.

La menor, con menos de un día de vida y el cordón umbilical recién cortado, fue encontrada alrededor de las 6:50 del miércoles 24 de septiembre de 2025 por una mujer mayor que transitaba por la zona, informaron diferentes medios internacionales.

La rápida intervención de la transeúnte permitió que la bebé recibiera atención médica inmediata, activando la respuesta de las autoridades locales.

Líderes policiales y funcionarios municipales
Líderes policiales y funcionarios municipales destacan la importancia de la colaboración institucional para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de la menor (ViralPress)

Intervención ciudadana y atención médica crucial

Imágenes difundidas muestran a la bebé moviéndose dentro de la caja sobre un muro junto a la ruta, hecho que refleja la extrema vulnerabilidad en la que fue dejada. Paris Match indicó que la mujer que la descubrió alertó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a la menor al Hospital General Popular de Tuguegarao City.

Los médicos confirmaron que la niña permanecía en buen estado de salud y decidieron que debía estar en observación durante un máximo de cinco días para garantizar su bienestar. May Asuncion, trabajadora social de la Oficina de Bienestar Social y Desarrollo de la ciudad, explicó a People: “Según el examen, el bebé está en condición estable, pero permanecerá en el hospital hasta cinco días para asegurar que se encuentra en buen estado de salud”. Esta valoración fue confirmada por Mirror, que resaltó la importancia de la vigilancia médica continua en situaciones como esta.

La rápida reacción de una
La rápida reacción de una transeúnte y el accionar sanitario inmediato resultaron clave para preservar la vida y la salud de la bebé encontrada (ViralPress)

Reacción de autoridades y avances en la investigación

El jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), teniente general José Melencio C. Nartatez Jr., elogió la actuación de la ciudadana que encontró a la bebé y de los servicios de emergencia. En declaraciones recogidas por Paris Match, Nartatez Jr. señaló: “Este rescate es un reflejo de la atención y el sentido del deber que el presidente Marcos espera de cada agente de las fuerzas de seguridad. Cada vida es valiosa, y la PNP no se detendrá hasta que la persona que abandonó a este bebé sea identificada”.

Mirror indicó que la policía revisa registros de nacimientos recientes en hospitales cercanos y ha solicitado la colaboración ciudadana para recopilar información relevante. Un portavoz policial, citado por People, afirmó: “Gracias a la rápida actuación de nuestros compatriotas, la vida de la bebé fue salvada”, y exhortó a la población a unirse para garantizar que la menor reciba justicia y los cuidados necesarios.

Solidaridad ciudadana y futuro de la menor

Mientras la niña permanece bajo observación médica, las autoridades mantienen activa la investigación y refuerzan el llamado a la sociedad para aportar datos que permitan esclarecer el caso.

La solidaridad ciudadana y la acción oportuna de los servicios públicos han protegido la vida de la niña, aunque el reto sigue siendo identificar a los responsables y asegurar el futuro de la menor. La policía reiteró que la colaboración de la comunidad será esencial para que la niña reciba la protección y el apoyo que merece.

Temas Relacionados

Tuguegarao CityFilipinasBebéInfanciaAbandonoPolicíaBienestarNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El inquietante momento en el que una pitón gigante sorprendió a una mujer que dormía en el sillón de su casa

Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron el instante en el que la serpiente de gran tamaño irrumpió silenciosamente en la sala y atravesó sus piernas mientras descansaba, generando alarma en las redes sociales

El inquietante momento en el

La NASA eligió a Lauren Edgar: de operar rovers en Marte a buscar su lugar entre los futuros astronautas

Reconocida por su labor al frente de las misiones marcianas, la geóloga comienza una nueva etapa como candidata a astronauta en la promoción 2025, preparándose para futuros desafíos en la Luna y Marte

La NASA eligió a Lauren

Cómo son los misiles Tomahawk que Estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

Con un alcance de 2.500 kilómetros y precisión letal, estos proyectiles de crucero permitirían a Kiev alcanzar objetivos en la profundidad del territorio de Putin, poniendo en jaque bases logísticas y de mando

Cómo son los misiles Tomahawk

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

El líder británico destacó que el Reino Unido, que reconoció este mes el Estado palestino, “apoya firmemente los esfuerzos para acabar con el conflicto, liberar a los rehenes y asegurar la provisión de ayuda humanitaria urgente para la gente de Gaza”

Starmer pidió unir esfuerzos por

El autorretrato de Frida Kahlo que podría convertirse en la obra más cara de una artista femenina vendida en una subasta

La obra “El Sueño (La Cama)” de la artista mexicana será subastada en noviembre, con estimaciones que la posicionan como la obra femenina más valiosa, superando los 40 millones de dólares según expertos del mercado internacional

El autorretrato de Frida Kahlo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La razón por la que

La razón por la que Meryl Streep y Nicole Kidman nunca han aparecido en una película de Martin Scorsese: “Ojalá se interesara alguna vez”

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los desmanes y el vandalismo durante marchas propalestina en el norte de Bogotá: “Había una trampa”

Rubigol dejó ver el carro más antiguo que tiene, compartió los detalles por dentro del mismo y la actividad que creó para juntarse con más dueños de vehículos así

Así será la temporada de cruceros en Cartagena: se espera que pasen por La Heroica casi medio millón de pasajeros

Un ciclista de 57 años sobrevive a una caída de 15 metros en un acantilado: uno de sus pulmones y el hígado resultaron perforados

INFOBAE AMÉRICA
Noruega ayudará a Dinamarca a

Noruega ayudará a Dinamarca a hacer frente a posibles amenazas de drones durante la cumbre de líderes europeos

El inversor y accionista de Sabadell David Martínez acudirá a la OPA de BBVA tras la mejora del precio

Luis Enrique: "El Barça de Flick me encanta y conecta con la idea futbolística que hay en el Barça"

Crece el conflicto por la “Capilla Sixtina española”: denuncian que fue intervenida

España lidera en adopción de la IA en el entorno laboral en Europa, pero tiene una conciencia ambiental más limitada

ENTRETENIMIENTO

Daniel Day-Lewis habló sobre su

Daniel Day-Lewis habló sobre su regreso al cine: “Nunca sentí que me hubiera retirado. Simplemente, quería dedicarme a otra cosa”

Madonna reveló nuevos detalles de la enfermedad que la obligó a posponer su gira mundial y puso en riesgo su vida

La discusión que habría detonado la separación de Nicole Kidman y Keith Urban: “Ella estaba desconcertada”

Axl Rose luchará para salvar a la humanidad en la novela gráfica “Appetite for Destruction”

La muerte de James Dean: el accidente automovilístico del legendario actor a 70 años de la tragedia