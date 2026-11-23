El Centro Democrático aseguró que las advertencias recibidas por Paloma Valencia estaban relacionadas con amenazas en su contra. (Colprensa)

Guardar

El Centro Democrático rechazó los señalamientos contra la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, por una supuesta omisión de información relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025.

El pronunciamiento se conoció el 22 de noviembre, después de que circularan mensajes de WhatsApp que la congresista intercambió con un sargento retirado del departamento del Caquetá, en los que se advertía sobre un posible ataque en su contra.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la colectividad negó que Valencia hubiera recibido información previa sobre un plan para atentar contra Uribe Turbay y cuestionó los intentos de atribuirle responsabilidad por no haber alertado sobre esos hechos.

“Las balas también iban dirigidas contra Paloma Valencia. Pretender desconocer las denuncias y advertencias realizadas oportunamente por el Partido es faltar a la verdad”, señaló el partido.

En el documento, el Centro Democrático también aseguró que desde 2023 había advertido a diferentes autoridades sobre amenazas contra sus dirigentes y precandidatos presidenciales, debido a su condición de integrantes de una colectividad de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Según indicó, las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.

Además, el partido reiteró en su comunicado que Valencia también había sido objeto de amenazas y rechazó que se le trasladaran responsabilidades por el atentado contra su copartidario.

“El Centro Democrático exige respeto por la verdad y rechaza cualquier intento de trasladar responsabilidades a quienes también fueron víctimas de amenazas y de la falta de garantías de seguridad”, señaló la colectividad.

El Centro Democrático informó a distintas autoridades sobre amenazas contra sus dirigentes y precandidatos presidenciales. (@CeDemocratico/X)

¿Qué dicen los mensajes de Paloma Valencia con el sargento retirado?

Los cuestionamientos contra la exsenadora surgieron tras la difusión de capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con un contacto identificado como Sargento R. Juan Carlos Silvarojas, quien le habría advertido sobre la organización de un grupo armado para cometer un atentado en su contra.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los registros divulgados, el primer intercambio ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando el hombre le solicitó una llamada de urgencia y le pidió que no bajara la guardia y utilizara a sus escoltas.

Posteriormente, el 21 de abril, volvió a escribirle y le advirtió sobre la supuesta conformación de un grupo de ocho hombres, identificados como comandos, para atacarla.

“Doctora, ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos, yo le creo 100 por ciento”, decía uno de los mensajes.

PUBLICIDAD

En el mismo intercambio, el remitente afirmó que la supuesta orden había salido del Senado y mencionó a otros integrantes del Centro Democrático: “Yo a ustedes los quiero mucho, a usted, a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe. No puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle”.

La mención del senador en ese mensaje dio lugar a cuestionamientos sobre si Valencia había tenido conocimiento de posibles amenazas contra su copartidario antes del atentado y si había compartido esa información oportunamente.

En los mensajes divulgados, un sargento retirado le advirtió a Valencia sobre la supuesta conformación de un grupo armado que estaría planeando un atentado en su contra (@PalomaValenciaL/X)

¿Qué respondió Paloma Valencia sobre el atentado contra Miguel Uribe?

Ante los señalamientos, Paloma Valencia publicó un video en su cuenta de X en el que negó haber recibido información sobre un ataque contra Miguel Uribe Turbay. Según explicó, las advertencias que llegaron a su teléfono en abril de 2025 estaban dirigidas exclusivamente contra ella.

PUBLICIDAD

“Algunas personas de muy mala fe están diciendo que yo tenía información sobre el atentado a Miguel Uribe y no la compartí con él. Eso es absolutamente falso. Es irresponsable, pero además casi que es delictivo”, manifestó.

La exsenadora explicó que, debido a la cantidad de mensajes que recibía su teléfono durante la época electoral, la comunicación del 21 de abril fue revisada aproximadamente una semana después por la persona encargada de atenderlo.

Una vez conoció la advertencia, indicó que solicitó verificar la información. Sin embargo, según su relato, las averiguaciones permitieron establecer que se trataba de una versión de oídas y que no había elementos suficientes para determinar su veracidad.

PUBLICIDAD

Valencia agregó que relacionó nuevamente esos mensajes con el caso después del atentado contra Miguel Uribe y las primeras capturas en el Caquetá. Por esa razón, aseguró que entregó la información a la Fiscalía General de la Nación y a María Claudia Tarazona, esposa del senador, con el propósito de que las fuentes pudieran contribuir a la investigación.

Paloma Valencia se pronunció sobre el atentado contra Miguel Uribe, desmintiendo categóricamente haber recibido información al respecto (@PalomaValenciaL/X)

Valencia negó que Armando Benedetti le hubiera advertido sobre el ataque

En el mismo video, la excandidata presidencial también desmintió las versiones según las cuales el ministro Armando Benedetti le habría informado sobre un posible atentado contra Miguel Uribe.

“Cuando el ministro Benedetti me llamó fue para informarme de un atentado en mi contra”, afirmó.

Valencia sostuvo que las comunicaciones que recibió sobre amenazas estaban relacionadas con su seguridad personal y que las tramitó con la Policía Nacional a través de su esquema de protección.

PUBLICIDAD