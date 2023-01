Aerolínea le negó vuelo a Paty Navidad a EEUU por no estar vacunada

Paty Navidad no pudo abordar un avión a Miami debido a que no está vacunada (Instagram/@patricianavidad_oficial)

Paty Navidad explotó contra una aerolínea con la que iba a viajar hacia Estados Unidos por no permitirle tomar su vuelo rumbo a Miami por no estar vacunada. La actriz aseguró que no es antivacunas y que, además, presentó una prueba covid negativa.

A unos días de que comience la tercera temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, Paty Navidad visitaría las instalaciones de Telemundo en Florida para promocionar su participación en el reality, pero no pudo tomar su vuelo por las restricciones del país respecto a la covid-19.

La también cantante arremetió contra Aeroméxico, la empresa con la que volaría, porque señaló que es una “dictadura” el hecho de que le “quiten” sus derechos con este tipo de medidas, expresó a las cámaras de En Casa con Telemundo.

La actriz señaló que fue víctima de discriminación por parte de Aeroméxico, empresa con la que ya ha tenido problemas (Captura de pantalla/Instagram)

“No me dejaban salir porque en mi país están muy preocupados hasta que yo me vacune y no me voy a vacunar. Estoy trayendo una PCR donde estoy sana, entonces, ¿de qué se trata?, pues de una dictadura de que nos están violando, a mí ya me quitan mis derechos en todos lados”

La ex participante de MasterChef señaló que, a pesar de las declaraciones que ha hecho anteriormente, en donde se ha mantenido firme a su decisión de no inocularse, no es antivacunas, más bien es “antiexperimentos”.

“Yo no soy antivacunas, yo soy antiexperimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar y menos ahorita sabiendo que no soy la única, somos muchas personas que pensamos similar”

También señaló que esta decisión fue por parte de la aerolínea, pese a que ella cumplió con el requisito que le solicitaron, que era llevar su prueba que confirmara que no tenía covid-19.

Y es que, según dijo Paty, piensa que posiblemente ya está fichada porque en varias ocasiones ha defendido que no se vacunará.

“Sí me preocupé. Hablé con Omar Fernández, él habló con algunas personas y le dijeron que eran órdenes del gobierno, pero de aquí de México, que quede bien claro (...) Creo que fue algo... nada es personal, a lo mejor y yo he levantado tanto mi voz por... como que ya me tienen con el ojo de que no les caí bien, fichada de alguna manera”, dijo en La Mesa Caliente.

La actriz señaló que Aeroméxico la tiene fichada por sus declaraciones y por problemas que ha tenido antes (Instagram/@aztecauno)

Aunado a ello, señaló directamente que la forma en que actuó la empresa con ella es un caso de discriminación, pues nuevamente señaló que están violentando sus derechos.

“En verdad es discriminación. Yo no soy una persona agresiva ni les dije nada de nada. Entiendo que son sus reglas, pero también conozco mis derechos”, sentenció Patricia.

La actriz de La fea más bella mencionó que sí hubiera estado dispuesta a demandar a Aeroméxico, de no ser que pronto entrará a La Casa de los Famosos y no podrá seguir con el proceso.

Paty Navidad mencionó que esta no sería la primera vez que Aeroméxico se niega a ofrecerle servicio, pues dijo que años atrás tuvo otro problema con la empresa, la demandó y ganó este conflicto legal.

Desde que se surgieron las primeras noticias respecto al covid-19, Navidad señaló que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 no era tan grave como se decía y por ello pensaba que las vacunas solamente serían una forma de controlar a la población.

En alguna ocasión llegó a mencionar que la inoculación cambiaría la genética humana, lo que causó que le cerrarán todas sus redes sociales.

